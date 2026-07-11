Android n-a fost creat pentru telefoane. Cum a ajuns să cucerească miliarde de dispozitive

La scurt timp însă, fondatorii și-au dat seama că piața camerelor foto inteligente era prea restrânsă pentru a susține dezvoltarea companiei pe termen lung. În schimb, telefoanele mobile începeau să evolueze rapid, iar perspectivele pentru dispozitivele inteligente erau uriașe.

Această schimbare de strategie avea să fie decisivă. Android Inc. și-a orientat întreaga activitate către dezvoltarea unui sistem de operare pentru telefoane mobile, capabil să concureze cu platformele existente și să ofere producătorilor o alternativă flexibilă și accesibilă.

În 2005, Google a cumpărat Android Inc., intuind potențialul enorm al proiectului. Achiziția a reprezentat unul dintre cele mai inspirate pariuri din istoria companiei. Cu resursele financiare și tehnologice ale gigantului american, Android a început să evolueze într-un ritm accelerat.

Primul telefon echipat cu Android a fost lansat în 2008. HTC Dream, cunoscut și sub denumirea T-Mobile G1, a deschis o nouă eră în industria smartphone-urilor. Dispozitivul oferea acces la serviciile Google, navigare pe internet și posibilitatea instalării aplicațiilor, elemente care aveau să devină standard pentru telefoanele inteligente moderne.

Ce este Android și cum funcționează

Android este un sistem de operare construit pe baza nucleului Linux, adaptat pentru dispozitive mobile. Rolul său este de a administra toate resursele hardware ale telefonului sau tabletei și de a crea mediul în care aplicațiile pot funcționa în siguranță și eficient.

Practic, Android gestionează procesorul, memoria, spațiul de stocare, conexiunile wireless, camerele foto, ecranul tactil și toate celelalte componente ale dispozitivului. În același timp, oferă utilizatorului o interfață intuitivă prin care poate controla toate funcțiile telefonului.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Android este caracterul său open-source. Acest lucru permite producătorilor să personalizeze sistemul de operare în funcție de propriile dispozitive. Astfel, telefoanele Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus, Oppo sau Honor utilizează aceeași bază Android, însă fiecare companie adaugă propria interfață și propriile funcționalități.