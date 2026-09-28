„Acceptă notificarea ca să scapi de ea”: de ce bombardarea cu cereri de autentificare încă funcționează?

Atacul începe de obicei după compromiterea parolei

Bombardarea MFA nu înseamnă că primul factor a fost inutil. Dimpotrivă, apariția repetată a cererilor indică adesea că atacatorul cunoaște deja parola și încearcă să treacă de verificarea suplimentară. Datele pot proveni dintr-o campanie de phishing, dintr-un program care fură informații, din reutilizarea aceleiași parole pe mai multe servicii sau dintr-o bază de date expusă. Dacă parola este corectă, platforma declanșează etapa de aprobare pe telefon, iar infractorul poate repeta procesul de multe ori.

Momentul atacului este ales uneori intenționat. Solicitările trimise la ore târzii pot trezi victima și îi pot reduce atenția. Cele lansate în timpul programului pot fi confundate cu o reconectare automată la e-mail, VPN sau o aplicație internă. Într-o organizație cu multe servicii și autentificări zilnice, utilizatorii ajung să confirme frecvent notificări și pot pierde legătura dintre acțiunea făcută pe laptop și alerta primită pe telefon. Atacatorul exploatează această rutină, nu doar oboseala fizică.

Unele sisteme trimit o cerere simplă cu două opțiuni, Accept și Refuz. Dacă ecranul nu oferă informații clare despre locație, dispozitiv sau aplicație, victima trebuie să decidă rapid pe baza contextului. Repetarea notificărilor mărește șansa unei apăsări greșite. Chiar și un utilizator atent poate atinge butonul nepotrivit când deblochează telefonul, răspunde la un mesaj sau încearcă să elimine alerta. Atacul are nevoie de o singură aprobare, în timp ce victima trebuie să refuze corect fiecare încercare.

Pentru echipa de securitate, seria de cereri este și un indicator că parola poate fi compromisă. Simpla blocare a notificărilor nu rezolvă cauza. Jurnalele arată contul vizat, aplicația, sursa încercărilor și momentele în care a fost declanșat al doilea factor. Corelarea acestor date cu mesajele de phishing sau cu alertele de pe dispozitiv poate identifica originea incidentului. Dacă mai mulți angajați primesc solicitări similare, campania trebuie tratată la nivelul organizației, nu ca o problemă individuală de telefon. Resetarea controlată a acreditărilor și căutarea altor conectări devin prioritare.

De ce presiunea psihologică încă produce aprobări

Un motiv important este ambiguitatea. O notificare oficială nu explică întotdeauna dacă solicitarea provine de la o aplicație care s-a deconectat, de la un coleg care configurează un serviciu sau de la un atacator. Mulți oameni au întâlnit erori de sincronizare și proceduri IT neclare, astfel încât o serie de alerte poate părea o defecțiune enervantă. După mai multe refuzuri, apare tentația de a accepta o dată pentru a vedea dacă problema dispare. Exact această reacție este urmărită.

Al doilea factor este prezentat deseori ca o barieră aproape absolută, iar această imagine poate crea un sentiment fals de siguranță. Utilizatorul presupune că aplicația de autentificare nu ar afișa o cerere dacă nu ar exista un motiv legitim. În realitate, aplicația confirmă că cineva încearcă o conectare cu datele corecte, nu că persoana aflată la celălalt capăt este de încredere. Notificarea este autentică, dar intenția din spatele ei nu este.

Atacul mai profită și de diferența dintre ritmul companiei și ritmul securității. Când un angajat este presat de un termen, o comandă, un client sau o videoconferință, fiecare pas suplimentar este perceput ca o fricțiune. Solicitarea MFA devine parte din zgomotul operațional. Dacă organizația trimite prea multe alerte și cere aprobări pentru acțiuni banale, oamenii sunt antrenați să apese mecanic. O configurație de securitate care produce notificări excesive poate slăbi chiar atenția pe care încearcă să o cultive.