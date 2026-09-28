Bateria care poate schimba mașina electrică din 2027. BYD spune că este în fruntea cursei pentru tehnologia solid-state

Primul BYD cu baterie solid-state este programat pentru 2027

BYD nu a dezvăluit încă modelul care va inaugura tehnologia, însă primele mașini sunt de așteptat să provină din mărcile premium ale grupului, precum Denza, Yangwang sau Fang Cheng Bao. Este o strategie logică: primele baterii solid-state vor fi scumpe și fabricate în volume reduse, iar integrarea lor într-un automobil premium permite absorbirea mai ușoară a costului suplimentar.

Compania lucrează la baterii all-solid-state cu electrolit pe bază de sulfuri. Spre deosebire de acumulatorii litiu-ion convenționali, în care ionii circulă printr-un electrolit lichid, tehnologia solid-state încearcă să folosească un material solid. În teorie, aceasta permite o densitate energetică mai mare și reduce unele dintre riscurile asociate electroliților lichizi inflamabili.

FinDreams, divizia de baterii a BYD, urmărește să înceapă producția în loturi limitate în 2027. Producția de masă este însă estimată mai aproape de 2030, ceea ce pune într-o perspectivă mai realistă anunțul companiei. Un automobil disponibil într-un număr redus de exemplare în 2027 nu înseamnă că un Spring, Dolphin sau alt model accesibil va primi imediat aceeași tehnologie.

BYD dezvoltă în paralel și soluții mai convenționale. Noua generație Blade Battery și arhitectura Flash Charging permit deja unor modele să treacă de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, iar o încărcare de la 20% la 97% este anunțată la circa nouă minute în condițiile potrivite. Pentru clientul obișnuit, aceste tehnologii pot conta pe termen scurt mai mult decât solid-state.

Ce ar putea însemna tehnologia pentru șoferii din România

Principala atracție pentru piața românească ar fi autonomia mai mare fără necesitatea unei baterii enorme. O densitate energetică superioară ar putea permite unui automobil să parcurgă o distanță mai mare cu un pachet de dimensiuni similare sau să păstreze autonomia actuală cu o baterie mai mică și mai ușoară.

Există și potențialul unei comportări mai bune la temperaturi extreme, însă performanțele reale vor depinde de chimia aleasă și de sistemul termic al fiecărei mașini. Pentru România, unde același automobil poate funcționa la temperaturi negative iarna și la peste 35°C vara, acest aspect este cel puțin la fel de important precum autonomia declarată în laborator.

Competiția este deja foarte avansată. Mercedes-Benz a testat un EQS modificat cu baterii solid-state și a parcurs aproximativ 1.200 de kilometri, demonstrând că tehnologia nu mai există exclusiv în laborator. Toyota și alți producători discută, de asemenea, despre lansări apropiate de 2027.