Bateria care poate schimba mașina electrică din 2027. BYD spune că este în fruntea cursei pentru tehnologia solid-state
Promisiunea bateriilor solid-state revine de mai bine de un deceniu ori de câte ori industria auto vorbește despre următorul salt major al mașinilor electrice. Autonomie mai mare, încărcare rapidă, siguranță superioară și baterii mai compacte sunt avantajele prezentate constant, dar producția de serie a rămas mereu la câțiva ani distanță. BYD susține acum că momentul se apropie cu adevărat și anunță primul său automobil electric echipat cu o baterie solid-state pentru 2027.
Stella Li, vicepreședinte executiv BYD, afirmă că producătorul chinez se află într-o poziție de lider atât din perspectiva tehnologiei, cât și a comercializării. Afirmația trebuie privită în contextul unei competiții în care Toyota, Mercedes-Benz, Stellantis, CATL, Geely și Changan lucrează la propriile soluții. Diferența este că BYD produce deja baterii la scară uriașă și controlează o parte importantă din lanțul de dezvoltare și producție.
Primul BYD cu baterie solid-state este programat pentru 2027
BYD nu a dezvăluit încă modelul care va inaugura tehnologia, însă primele mașini sunt de așteptat să provină din mărcile premium ale grupului, precum Denza, Yangwang sau Fang Cheng Bao. Este o strategie logică: primele baterii solid-state vor fi scumpe și fabricate în volume reduse, iar integrarea lor într-un automobil premium permite absorbirea mai ușoară a costului suplimentar.
Compania lucrează la baterii all-solid-state cu electrolit pe bază de sulfuri. Spre deosebire de acumulatorii litiu-ion convenționali, în care ionii circulă printr-un electrolit lichid, tehnologia solid-state încearcă să folosească un material solid. În teorie, aceasta permite o densitate energetică mai mare și reduce unele dintre riscurile asociate electroliților lichizi inflamabili.
FinDreams, divizia de baterii a BYD, urmărește să înceapă producția în loturi limitate în 2027. Producția de masă este însă estimată mai aproape de 2030, ceea ce pune într-o perspectivă mai realistă anunțul companiei. Un automobil disponibil într-un număr redus de exemplare în 2027 nu înseamnă că un Spring, Dolphin sau alt model accesibil va primi imediat aceeași tehnologie.
BYD dezvoltă în paralel și soluții mai convenționale. Noua generație Blade Battery și arhitectura Flash Charging permit deja unor modele să treacă de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, iar o încărcare de la 20% la 97% este anunțată la circa nouă minute în condițiile potrivite. Pentru clientul obișnuit, aceste tehnologii pot conta pe termen scurt mai mult decât solid-state.
Ce ar putea însemna tehnologia pentru șoferii din România
Principala atracție pentru piața românească ar fi autonomia mai mare fără necesitatea unei baterii enorme. O densitate energetică superioară ar putea permite unui automobil să parcurgă o distanță mai mare cu un pachet de dimensiuni similare sau să păstreze autonomia actuală cu o baterie mai mică și mai ușoară.
Există și potențialul unei comportări mai bune la temperaturi extreme, însă performanțele reale vor depinde de chimia aleasă și de sistemul termic al fiecărei mașini. Pentru România, unde același automobil poate funcționa la temperaturi negative iarna și la peste 35°C vara, acest aspect este cel puțin la fel de important precum autonomia declarată în laborator.
Competiția este deja foarte avansată. Mercedes-Benz a testat un EQS modificat cu baterii solid-state și a parcurs aproximativ 1.200 de kilometri, demonstrând că tehnologia nu mai există exclusiv în laborator. Toyota și alți producători discută, de asemenea, despre lansări apropiate de 2027.
Marea necunoscută rămâne costul. O baterie spectaculoasă din punct de vedere tehnic nu poate transforma piața dacă este mult prea scumpă pentru automobilele de volum. BYD are însă un avantaj important: experiența de a produce baterii în milioane de unități și posibilitatea de a proiecta simultan celulele, sistemul de management și automobilul care le utilizează.
Dacă planul este respectat, anul 2027 ar putea marca începutul perioadei în care bateriile solid-state trec din prezentări și prototipuri în automobile pe care clienții le pot cumpăra. Revoluția adevărată va veni însă abia atunci când această tehnologie va coborî din gama premium către modelele electrice accesibile.