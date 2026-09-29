Țara europeană care atrage românii în 2026. Salariul minim a crescut puternic în ultimii ani
Germania continuă să fie una dintre marile destinații pentru românii care pleacă în străinătate în căutarea unor venituri mai mari. Chiar dacă și costurile vieții au crescut considerabil, diferențele salariale față de România rămân importante, în special în cazul locurilor de muncă slab sau mediu calificate. Datele oficiale arată că peste 25.000 de cetățeni români au ajuns în Germania numai în primele două luni din 2026.
Peste 900.000 de români sunt înregistrați în Germania
La sfârșitul anului 2025, Germania avea înregistrate 903.770 de persoane cu cetățenie română, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Dintre acestea, aproximativ 818.000 erau născute în afara Germaniei.
Fluxul continuă și în 2026. Statisticile provizorii arată 12.790 de sosiri ale cetățenilor români în ianuarie și alte 12.785 în februarie. Asta înseamnă 25.575 de sosiri în numai două luni.
Cifrele trebuie însă interpretate corect. Ele reprezintă sosiri, nu neapărat 25.575 de persoane care s-au stabilit definitiv în Germania. Există concomitent români care pleacă din această țară, iar în 2025 numărul total al cetățenilor români înregistrați a fost chiar ușor mai mic decât în 2024.
Salariul minim a crescut puternic
Unul dintre motivele pentru care Germania rămâne atractivă este nivelul salariilor. De la 1 ianuarie 2026, salariul minim legal este de 13,90 euro brut pe oră, iar de la începutul lui 2027 va urca la 14,60 euro.
Diferența față de numai câțiva ani în urmă este importantă. La începutul lui 2022, salariul minim german era de 9,82 euro brut pe oră. În 2026 este cu aproximativ 42% mai mare.
Pentru un exemplu simplificat, la 40 de ore lucrate pe săptămână, 13,90 euro pe oră înseamnă aproximativ 2.400 de euro brut pe lună, înainte de taxe și contribuții. Suma netă diferă în funcție de situația personală și fiscală a angajatului.
În unele domenii există praguri salariale chiar mai mari. În curățenie industrială, de exemplu, salariul minim sectorial pentru anumite activități este de 15 euro pe oră în 2026, iar pentru curățarea geamurilor și fațadelor ajunge la 18,40 euro.
Salariul mai mare nu înseamnă automat un trai ieftin
Există însă și reversul medaliei. Germania nu mai este țara în care un salariu occidental însemna automat posibilitatea de a economisi o parte foarte mare din venit.
Chiriile și lipsa locuințelor accesibile au devenit o problemă suficient de importantă încât guvernul german să vorbească explicit despre presiunea pe care acestea o exercită asupra populației și să adopte măsuri pentru accelerarea construcției de locuințe și prelungirea mecanismelor de limitare a chiriilor.
Pentru românii care pleacă la muncă, tocmai aici trebuie făcut calculul real. Un salariu de 2.400-2.500 de euro brut poate părea foarte mare raportat la România, dar din el trebuie plătite taxele, chiria, utilitățile, transportul și mâncarea.
Avantajul poate fi considerabil mai mare pentru două persoane care lucrează și împart aceeași locuință decât pentru un singur angajat care trebuie să suporte integral chiria.
De ce continuă românii să plece
Pentru mulți, decizia nu mai este legată doar de dorința de a câștiga mult, ci de raportul dintre salariu și costurile vieții. Scumpirile din ultimii ani au redus puterea de cumpărare atât în România, cât și în vestul Europei, iar un salariu mic lasă tot mai puțin loc pentru economii după plata cheltuielilor lunare.
Germania rămâne atractivă tocmai pentru că oferă o piață a muncii mare și o limită salarială minimă care a urcat semnificativ în ultimii ani. Mai mult, dintre cei 903.770 de cetățeni români înregistrați la sfârșitul lui 2025, peste 465.000 aveau între 20 și 45 de ani, ceea ce arată cât de importantă este componenta populației de vârstă activă.
Asta nu înseamnă că mutarea în Germania garantează automat un nivel de trai mai bun. Pentru un român care se gândește să plece în 2026, comparația relevantă nu este doar între salariul din România și cel din Germania, ci între banii care îi rămân efectiv la sfârșitul lunii după chirie, taxe, transport, mâncare și celelalte cheltuieli.