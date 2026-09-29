Țara europeană care atrage românii în 2026. Salariul minim a crescut puternic în ultimii ani

Fluxul continuă și în 2026. Statisticile provizorii arată 12.790 de sosiri ale cetățenilor români în ianuarie și alte 12.785 în februarie. Asta înseamnă 25.575 de sosiri în numai două luni.

Cifrele trebuie însă interpretate corect. Ele reprezintă sosiri, nu neapărat 25.575 de persoane care s-au stabilit definitiv în Germania. Există concomitent români care pleacă din această țară, iar în 2025 numărul total al cetățenilor români înregistrați a fost chiar ușor mai mic decât în 2024.

Salariul minim a crescut puternic

Unul dintre motivele pentru care Germania rămâne atractivă este nivelul salariilor. De la 1 ianuarie 2026, salariul minim legal este de 13,90 euro brut pe oră, iar de la începutul lui 2027 va urca la 14,60 euro.

Diferența față de numai câțiva ani în urmă este importantă. La începutul lui 2022, salariul minim german era de 9,82 euro brut pe oră. În 2026 este cu aproximativ 42% mai mare.

Pentru un exemplu simplificat, la 40 de ore lucrate pe săptămână, 13,90 euro pe oră înseamnă aproximativ 2.400 de euro brut pe lună, înainte de taxe și contribuții. Suma netă diferă în funcție de situația personală și fiscală a angajatului.

În unele domenii există praguri salariale chiar mai mari. În curățenie industrială, de exemplu, salariul minim sectorial pentru anumite activități este de 15 euro pe oră în 2026, iar pentru curățarea geamurilor și fațadelor ajunge la 18,40 euro.

Salariul mai mare nu înseamnă automat un trai ieftin

Există însă și reversul medaliei. Germania nu mai este țara în care un salariu occidental însemna automat posibilitatea de a economisi o parte foarte mare din venit.