Qualcomm vrea să transforme telefoanele Android în adevărate mașini de gaming pentru PC
Telefoanele Android ar putea deveni mult mai interesante pentru cei care vor să ruleze jocuri de PC direct pe mobil. Qualcomm lucrează la drivere GPU oficiale pentru emularea jocurilor de PC pe Android, o schimbare care ar putea reduce dependența de soluțiile dezvoltate de comunitate.
În prezent, experiența diferă mult de la un joc la altul. Unele titluri pot rula fără probleme, în timp ce altele sacadează sau nici măcar nu pornesc. Utilizatorii care încearcă să ruleze jocuri de PC pe telefoane cu procesoare Qualcomm se bazează în mare parte pe Turnip, o colecție de drivere dezvoltate de comunitate pentru GPU-urile Adreno, scrie Digital Trends.
Qualcomm pregătește drivere oficiale pentru jocurile de PC
Potrivit informațiilor prezentate într-un videoclip hands-on cu noul procesor de top Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Qualcomm acordă în sfârșit mai multă atenție acestui domeniu. YouTuberul Geekerwan a spus că un prieten din cadrul companiei i-a oferit informații despre planurile Qualcomm privind emularea jocurilor pe Android.
Compania lucrează la propriile drivere GPU, concepute pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu jocurile de PC. Până acum, comunitatea a fost cea care a dezvoltat soluții precum Turnip, care permit rularea unor titluri concepute inițial pentru PC pe dispozitive Android.
În testele realizate de Geekerwan pe un dispozitiv de inginerie Qualcomm, rezultatele au fost promițătoare. Jocuri solicitante precum Cyberpunk 2077 și Black Myth: Wukong au rulat fără probleme în modul DirectX 12.
DirectX 12 ar putea ajunge direct pe Android
Un alt plan al Qualcomm este să încerce să aducă suportul pentru DirectX 12 direct în Android. Este o schimbare importantă pentru compatibilitatea cu jocurile moderne, multe dintre acestea fiind construite în jurul API-ului Microsoft.
Dacă această abordare va fi implementată, jocurile ar putea beneficia de o integrare mai bună cu hardware-ul telefoanelor și de o compatibilitate îmbunătățită. Pentru moment, Qualcomm testează tehnologia, iar rezultatele prezentate provin de pe un dispozitiv de inginerie, nu de pe un telefon disponibil în magazine.
Asta înseamnă că performanța de pe viitoarele telefoane comerciale poate fi diferită. Totuși, direcția aleasă de Qualcomm arată că producătorul vrea să ofere o soluție oficială pentru un domeniu în care utilizatorii Android s-au bazat până acum în mare măsură pe drivere dezvoltate de comunitate.
Noul GPU primește și un nucleu dedicat AI
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vine și cu o schimbare importantă la nivelul GPU-ului. Pentru prima dată, Qualcomm a inclus un nucleu AI dedicat în procesorul grafic, numit Adreno Matrix Core.
Alături de acesta este disponibilă tehnologia Adreno Neural Fusion, destinată unor funcții precum upscaling-ul bazat pe AI și generarea de cadre. În testele prezentate, tehnologia a reușit să crească rata de cadre în Genshin Impact de la 60 la 120 fps, fără o întârziere sesizabilă.
Aceste funcții ar putea avea un rol important în încercarea Qualcomm de a transforma telefoanele de top în dispozitive capabile să ruleze jocuri care, până acum, necesitau în mod normal un PC.
Telefoanele Android ar putea rula jocuri PC mai complexe
Dacă planurile Qualcomm sunt duse până la capăt, telefoanele Android echipate cu procesoarele sale de top ar putea deveni mult mai capabile atunci când vine vorba despre jocurile de PC. Cyberpunk 2077 și Black Myth: Wukong sunt exemple de titluri care au fost deja testate pe hardware-ul de inginerie.
Totuși, rezultatele trebuie privite în context. Testele au fost realizate pe un dispozitiv de dezvoltare, iar performanța telefoanelor care vor ajunge efectiv la cumpărători poate varia. Qualcomm încă trebuie să finalizeze și să distribuie soluțiile software la care lucrează.
Pentru gamerii de Android, însă, apariția unor drivere oficiale ar putea schimba experiența de până acum. În loc să depindă exclusiv de proiecte dezvoltate de comunitate, aceștia ar putea avea în viitor o soluție susținută direct de producătorul GPU-ului.