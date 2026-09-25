Qualcomm vrea să transforme telefoanele Android în adevărate mașini de gaming pentru PC

Qualcomm pregătește drivere oficiale pentru jocurile de PC

Potrivit informațiilor prezentate într-un videoclip hands-on cu noul procesor de top Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Qualcomm acordă în sfârșit mai multă atenție acestui domeniu. YouTuberul Geekerwan a spus că un prieten din cadrul companiei i-a oferit informații despre planurile Qualcomm privind emularea jocurilor pe Android.

Compania lucrează la propriile drivere GPU, concepute pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu jocurile de PC. Până acum, comunitatea a fost cea care a dezvoltat soluții precum Turnip, care permit rularea unor titluri concepute inițial pentru PC pe dispozitive Android.

În testele realizate de Geekerwan pe un dispozitiv de inginerie Qualcomm, rezultatele au fost promițătoare. Jocuri solicitante precum Cyberpunk 2077 și Black Myth: Wukong au rulat fără probleme în modul DirectX 12.

DirectX 12 ar putea ajunge direct pe Android

Un alt plan al Qualcomm este să încerce să aducă suportul pentru DirectX 12 direct în Android. Este o schimbare importantă pentru compatibilitatea cu jocurile moderne, multe dintre acestea fiind construite în jurul API-ului Microsoft.

Dacă această abordare va fi implementată, jocurile ar putea beneficia de o integrare mai bună cu hardware-ul telefoanelor și de o compatibilitate îmbunătățită. Pentru moment, Qualcomm testează tehnologia, iar rezultatele prezentate provin de pe un dispozitiv de inginerie, nu de pe un telefon disponibil în magazine.

Asta înseamnă că performanța de pe viitoarele telefoane comerciale poate fi diferită. Totuși, direcția aleasă de Qualcomm arată că producătorul vrea să ofere o soluție oficială pentru un domeniu în care utilizatorii Android s-au bazat până acum în mare măsură pe drivere dezvoltate de comunitate.

Noul GPU primește și un nucleu dedicat AI

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vine și cu o schimbare importantă la nivelul GPU-ului. Pentru prima dată, Qualcomm a inclus un nucleu AI dedicat în procesorul grafic, numit Adreno Matrix Core.