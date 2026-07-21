Cum activezi subtitrările în română pe Disney+. Ghidul simplu pentru televizor, telefon și laptop

Cum activezi subtitrarea în română pe Smart TV

Deschide aplicația Disney+ pe televizor și pornește filmul sau episodul pe care vrei să îl urmărești. Apasă butonul OK, Enter, Sus sau Jos de pe telecomandă pentru a afișa comenzile playerului. Pe majoritatea televizoarelor, meniul pentru limbă apare în partea de jos sau în colțul din dreapta jos al ecranului.

Selectează pictograma pentru Audio și subtitrări. Aceasta poate arăta ca o tastatură, un dreptunghi cu linii sau un buton cu trei puncte. În coloana dedicată subtitrărilor, caută opțiunea „Română” și selecteaz-o. Revino apoi la film, iar textul ar trebui să apară imediat.

Pașii sunt asemănători pe televizoarele Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense și TCL, dar și pe dispozitivele cu Android TV sau Google TV. Dacă aplicația nu este încă instalată, poți consulta ghidul despre cum instalezi Disney+ pe televizor și începi să vezi filmele pe ecranul mare.

Dacă folosești un dispozitiv extern precum Chromecast cu Google TV, Apple TV, Fire TV Stick, PlayStation sau Xbox, deschide comenzile de redare cu telecomanda ori controllerul. Intră în meniul pentru limbă și selectează subtitrarea în română din lista disponibilă.

Cum pui subtitrări în română pe telefon sau tabletă

În aplicația Disney+ pentru Android, iPhone sau iPad, pornește conținutul dorit și atinge o dată ecranul. Vor apărea butoanele de pauză, derulare și meniul pentru alegerea limbii. Apasă pictograma Audio și subtitrări din colțul din dreapta sus.

În secțiunea Subtitles sau Subtitrări, selectează „Română”. Închide meniul apăsând săgeata de întoarcere sau atingând zona liberă a ecranului. Alegerea este aplicată imediat și, de regulă, este păstrată pentru următoarele filme și episoade redate de pe același profil.

Subtitrarea poate rămâne activată și după ce schimbi dispozitivul, dacă folosești același profil Disney+. Totuși, aplicația poate reveni la limba implicită atunci când alegi un titlu care nu include subtitrare în română sau când urmărești conținutul din altă țară.