Cum activezi subtitrările în română pe Disney+. Ghidul simplu pentru televizor, telefon și laptop
Subtitrările în limba română pot fi activate direct din playerul Disney+, fără să intri în setările generale ale contului. Potrivit ghidului oficial Disney+, limbile pentru sunet și subtitrare pot fi schimbate în orice moment al vizionării, însă opțiunile disponibile diferă în funcție de film, serial, dispozitiv și regiune.
În cele mai multe cazuri, trebuie doar să pornești filmul sau episodul, să deschizi meniul Audio și subtitrări și să selectezi „Română”. Poziția butonului diferă însă între Smart TV, telefon, tabletă și browser, iar pe unele dispozitive meniul poate fi reprezentat printr-o tastatură, un balon de dialog sau trei puncte.
Cum activezi subtitrarea în română pe Smart TV
Deschide aplicația Disney+ pe televizor și pornește filmul sau episodul pe care vrei să îl urmărești. Apasă butonul OK, Enter, Sus sau Jos de pe telecomandă pentru a afișa comenzile playerului. Pe majoritatea televizoarelor, meniul pentru limbă apare în partea de jos sau în colțul din dreapta jos al ecranului.
Selectează pictograma pentru Audio și subtitrări. Aceasta poate arăta ca o tastatură, un dreptunghi cu linii sau un buton cu trei puncte. În coloana dedicată subtitrărilor, caută opțiunea „Română” și selecteaz-o. Revino apoi la film, iar textul ar trebui să apară imediat.
Pașii sunt asemănători pe televizoarele Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense și TCL, dar și pe dispozitivele cu Android TV sau Google TV. Dacă aplicația nu este încă instalată, poți consulta ghidul despre cum instalezi Disney+ pe televizor și începi să vezi filmele pe ecranul mare.
Dacă folosești un dispozitiv extern precum Chromecast cu Google TV, Apple TV, Fire TV Stick, PlayStation sau Xbox, deschide comenzile de redare cu telecomanda ori controllerul. Intră în meniul pentru limbă și selectează subtitrarea în română din lista disponibilă.
Cum pui subtitrări în română pe telefon sau tabletă
În aplicația Disney+ pentru Android, iPhone sau iPad, pornește conținutul dorit și atinge o dată ecranul. Vor apărea butoanele de pauză, derulare și meniul pentru alegerea limbii. Apasă pictograma Audio și subtitrări din colțul din dreapta sus.
În secțiunea Subtitles sau Subtitrări, selectează „Română”. Închide meniul apăsând săgeata de întoarcere sau atingând zona liberă a ecranului. Alegerea este aplicată imediat și, de regulă, este păstrată pentru următoarele filme și episoade redate de pe același profil.
Subtitrarea poate rămâne activată și după ce schimbi dispozitivul, dacă folosești același profil Disney+. Totuși, aplicația poate reveni la limba implicită atunci când alegi un titlu care nu include subtitrare în română sau când urmărești conținutul din altă țară.
Pe telefon și tabletă, aspectul subtitrării poate depinde și de setările de accesibilitate ale sistemului. Dacă textul este prea mic, prea mare sau greu de citit, intră în setările dispozitivului și caută secțiunea Accesibilitate, Subtitrări sau Captions.
Cum activezi subtitrarea pe laptop sau PC
Intră pe Disney+ din browser și conectează-te la cont. Pornește filmul ori episodul, apoi mută cursorul mouse-ului peste imagine pentru a afișa comenzile playerului. Selectează pictograma Audio și subtitrări din colțul din dreapta sus.
În lista care apare, caută secțiunea Subtitrări și apasă „Română”. Meniul poate fi închis printr-un clic în afara ferestrei, iar filmul va continua cu textul activat. Pentru dezactivare, revino în același meniu și selectează opțiunea Off, Dezactivat sau Fără subtitrări.
Dacă subtitrarea nu apare corect, reîncarcă pagina și încearcă din nou. Poți verifica și dacă browserul este actualizat sau dacă o extensie pentru blocarea reclamelor și a elementelor paginii interferează cu playerul. Uneori, ștergerea datelor temporare ale site-ului rezolvă problemele de afișare.
Când aplicația Disney+ se blochează și nu mai încarcă meniurile, problema poate fi legată de conexiune sau de o versiune veche. Găsești soluțiile principale în ghidul despre actualizarea aplicațiilor de streaming pe televizor.
De ce nu apare opțiunea „Română”
Nu toate producțiile disponibile pe Disney+ includ aceleași limbi. Subtitrările depind de titlu, sezon, episod, versiunea filmului și țara din care folosești serviciul. Un serial poate avea traducere în română pentru majoritatea episoadelor, dar anumite materiale suplimentare, trailere sau versiuni speciale pot oferi mai puține opțiuni.
Verifică mai întâi lista completă de limbi din player. Uneori, „Română” nu apare între primele opțiuni și trebuie să derulezi meniul. În alte cazuri, aplicația afișează limbile în funcție de setarea profilului sau a interfeței.
Intră în profilul Disney+, deschide Editare profiluri și verifică limba aplicației. Selectează româna, salvează modificarea și redeschide filmul. Schimbarea limbii interfeței nu creează o subtitrare care nu există, dar poate ajuta aplicația să afișeze mai întâi versiunea potrivită pentru România.
Dacă „Română” este listată, dar textul nu apare, închide complet aplicația și pornește-o din nou. Poți reporni televizorul, telefonul sau dispozitivul de streaming. Pentru probleme persistente pe ecranul mare, urmează soluțiile din ghidul despre situațiile în care Disney+ nu pornește pe televizor sau afișează un ecran negru.
Cum modifici dimensiunea și aspectul subtitrării
Pe anumite dispozitive, Disney+ permite schimbarea dimensiunii textului, culorii, fontului, fundalului și transparenței. Aceste opțiuni pot apărea în meniul de subtitrare, în setările profilului sau în zona de accesibilitate a dispozitivului.
Pe un Smart TV, caută în setările sistemului secțiunea Accesibilitate sau Subtitrări. Pe Android, iPhone și iPad, modificările pot fi controlate prin setările generale ale telefonului. Reține că opțiunile diferă în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare.
Alege un text alb sau galben pe un fundal închis și semitransparent dacă subtitrarea este greu de citit în scenele luminoase. Evită un font foarte mare, deoarece poate acoperi o parte importantă din imagine sau poate ocupa mai multe rânduri în timpul dialogurilor rapide.
După configurare, pornește un film și verifică rezultatul în mai multe scene. Setarea corectă trebuie să îți permită să citești confortabil textul fără să distragă atenția de la imagine.