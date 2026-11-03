Muntele Olimp prinde viață în New York: Empire State Building se transformă în tărâmul zeilor pentru premiera sezonului 3 din „Percy Jackson și Olimpienii” de pe Disney+

Unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului New York se pregătește să devină poarta de intrare într-o lume mitologică. Cu ocazia premierei celui de-al treilea sezon al serialului „Percy Jackson și Olimpienii”, Disney+ transformă Empire State Building într-o experiență spectaculoasă, unde vizitatorii vor putea păși simbolic la etajul 600, chiar în Muntele Olimp, locuința zeilor greci.

Potrivit unui comunicat oficial Disney+, evenimentul intitulat „Olympus Awaits” se va desfășura între 16 noiembrie și 4 decembrie 2026, marcând lansarea noului sezon al serialului, programată pentru 20 noiembrie pe platforma de streaming.

Empire State Building devine Muntele Olimp, cu tronuri uriașe și experiențe interactive

Pentru prima dată, etajul 80 al Empire State Building va găzdui o transformare de asemenea amploare, dedicată unui univers cinematografic. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere o versiune spectaculoasă a Muntelui Olimp, inspirată de mitologia greacă și de aventurile personajelor create de Rick Riordan.

Punctul central al experienței va fi Sala Tronurilor, un spațiu impresionant, amenajat cu tronuri monumentale inspirate de zeii Olimpului. Fanii vor putea explora decorurile, descoperi referințe ascunse la serial și participa la activități interactive, inclusiv sesiuni foto în decoruri desprinse parcă din lumea lui Percy Jackson.

Organizatorii au pregătit și surprize pentru cei mai norocoși vizitatori. Unii dintre aceștia vor primi obiecte speciale inspirate de serial, inclusiv o cheie simbolică a Olimpului și alte suveniruri tematice.

Experiența nu se limitează însă la etajul 80. La parterul clădirii va fi instalată o reprezentare a „Mâinii lui Talos”, unde publicul va putea face fotografii gratuit, fără să fie necesară achiziționarea unui bilet pentru observator.

În plus, pe 20 noiembrie, data premierei sezonului 3, Empire State Building ar urma să fie iluminată într-un mod special, în cadrul spectacolului „The Glow from Olympus”. Clădirea va deveni astfel un reper luminos inspirat de legendarul tărâm al zeilor greci, vizibil pe cerul New Yorkului. Data spectacolului poate suferi modificări.

Deserturi albastre, suveniruri exclusive și surprize pentru fanii serialului

Disney+ extinde celebrarea premierei și dincolo de decorurile impresionante ale clădirii. La etajul 86, vizitatorii vor putea cumpăra produse exclusive realizate în colaborare cu Empire State Building, disponibile doar pentru o perioadă limitată.

Tot aici, un spațiu temporar Eataly va comercializa un desert albastru inspirat de Percy Jackson. Alegerea culorii nu este întâmplătoare, deoarece alimentele albastre reprezintă unul dintre elementele recurente ale universului creat de Rick Riordan, fiind asociate cu relația dintre Percy și mama sa, Sally Jackson.

Campania „Offerings from Olympus” va aduce și alte surprize gastronomice în mai multe orașe americane. Peste zece parteneri comerciali vor oferi produse tematice, de la croissante albastre și cheesecake cu afine până la înghețată, gogoși și băuturi inspirate de serial.

Printre participanți se numără Georgetown Cupcake, care va pregăti prăjituri Blue Velvet, The Salty Donut, cu gogoși și latte albastre, dar și Lakon Paris, care va comercializa un croissant cu cremă de ciocolată albă, cheesecake și jeleu albastru de lămâie.

Experiența „Olympus Awaits” este inclusă în prețul biletului pentru observatorul Empire State Building, iar accesul se poate rezerva prin site-ul oficial al atracției. Evenimentul nu va fi disponibil în zilele de 17 și 18 noiembrie.

Sezonul 3 din „Percy Jackson și Olimpienii” debutează pe 20 noiembrie pe Disney+

Evenimentul marchează revenirea unuia dintre serialele fantasy importante din oferta Disney+. După cum Playtech a relatat anterior, cel de-al treilea sezon din „Percy Jackson și Olimpienii” va avea premiera pe 20 noiembrie 2026.

Noua poveste adaptează „The Titan’s Curse”, al treilea volum al seriei literare scrise de Rick Riordan, și îl urmărește pe Percy într-o misiune periculoasă de salvare a lui Annabeth Chase, capturată de forțele titanului Kronos.

Alături de Grover și de noi aliați, Percy trebuie să elibereze o zeiță aflată în captivitate, să înfrunte un blestem străvechi și să împiedice prăbușirea Olimpului. Miza aventurii este cu atât mai mare cu cât o profeție amenință să schimbe definitiv soarta zeilor și a semizeilor.

Distribuția îi readuce pe Walker Scobell în rolul lui Percy Jackson, Leah Sava Jeffries în rolul lui Annabeth Chase și Aryan Simhadri în rolul lui Grover Underwood. Din distribuție mai fac parte Charlie Bushnell, Tamara Smart și Levi Chrisopulos.

Serialul este creat de Rick Riordan și Jonathan E. Steinberg, iar noul sezon promite o poveste mai întunecată, personaje noi și confruntări spectaculoase inspirate de mitologia greacă.

Universul Percy Jackson continuă astfel să se extindă, după ce adaptarea pentru televiziune a celebrelor romane a readus aventurile tânărului semizeu în atenția unei noi generații de spectatori.

Primele două sezoane sunt deja disponibile pe Disney+, iar sezonul 3 va putea fi urmărit începând cu 20 noiembrie. Pentru fanii care ajung în New York în această perioadă, experiența de la Empire State Building oferă și ocazia de a descoperi unul dintre cele mai importante locuri din universul Percy Jackson, acolo unde, potrivit poveștii, se află intrarea secretă către Muntele Olimp.