Disney+ nu pornește pe televizor? Soluțiile rapide care te scapă de ecranul negru și erorile enervante

Repornește corect televizorul și aplicația Disney+

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să închizi complet Disney+, nu doar să revii la meniul principal. Pe multe televizoare, aplicațiile continuă să ruleze în fundal chiar dacă apeși butonul Home. Dacă sistemul permite, deschide lista aplicațiilor recente și închide Disney+. În caz contrar, oprește televizorul și scoate-l din priză timp de aproximativ un minut.

După ce îl conectezi din nou, așteaptă ca sistemul să pornească în totalitate înainte să deschizi aplicația. O repornire completă golește memoria temporară și oprește procesele care ar fi putut rămâne blocate. Dacă televizorul doar intră în stand-by când apeși Power, scoaterea din priză este mai eficientă decât oprirea obișnuită. Poți consulta și acest ghid despre situațiile în care Smart TV-ul închide sau blochează aplicațiile. Disney include repornirea aplicației și ciclul complet de alimentare printre primele soluții recomandate pentru blocaje și erori de încărcare.

Repornește și routerul dacă filmele nu pornesc, imaginea se oprește frecvent sau aplicația afișează un cerc care se învârte la nesfârșit. Scoate routerul din priză, așteaptă aproximativ 30-60 de secunde, apoi reconectează-l. Lasă conexiunea să revină complet înainte să deschizi Disney+.

Verifică internetul și testează alte aplicații

Deschide YouTube, Netflix sau o altă platformă de streaming pe același televizor. Dacă nici celelalte aplicații nu funcționează, problema este probabil la conexiunea Wi-Fi, la router sau la televizor, nu la Disney+. Dacă doar Disney+ are probleme, continuă cu actualizarea și reinstalarea aplicației.

Conexiunea poate fi instabilă chiar dacă telefonul tău are internet bun. Televizorul poate fi mai departe de router, poate folosi un receptor Wi-Fi mai slab sau poate fi afectat de pereți și alte dispozitive. Testează viteza internetului direct pe Smart TV și compar-o cu rezultatul obținut pe telefon, în aceeași cameră.

Disney avertizează că distanța față de router, numărul aparatelor conectate simultan și eventualele probleme ale furnizorului pot afecta redarea, chiar dacă abonamentul tău de internet este suficient de rapid. Dacă poți, apropie routerul, conectează televizorul prin cablu Ethernet sau oprește temporar descărcările și celelalte transmisii video din casă.

Codurile 42 și 83 indică frecvent o problemă de conexiune, compatibilitate sau comunicare cu serviciul. În aceste situații, Disney recomandă relansarea aplicației, verificarea dispozitivului și repornirea modemului și a routerului. Codul 1026, întâlnit pe televizoare, poate fi rezolvat prin repornirea Smart TV-ului, verificarea internetului ori ștergerea și reinstalarea aplicației.