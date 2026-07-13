Disney+ nu pornește pe televizor? Soluțiile rapide care te scapă de ecranul negru și erorile enervante
Te-ai așezat să vezi un film Marvel, Pixar sau Star Wars, dar aplicația Disney+ rămâne blocată la logo, afișează un ecran negru ori se închide imediat după pornire? Problema nu înseamnă neapărat că televizorul este defect. În cele mai multe cazuri, cauza este o aplicație blocată, o conexiune instabilă, lipsa unei actualizări sau o incompatibilitate cu modelul de Smart TV.
Disney recomandă să verifici mai întâi dacă televizorul este compatibil, să închizi complet aplicația, să testezi internetul și să repornești toate echipamentele. Dacă problema persistă, următorii pași sunt actualizarea software-ului, ștergerea memoriei temporare și reinstalarea aplicației Disney+.
Repornește corect televizorul și aplicația Disney+
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să închizi complet Disney+, nu doar să revii la meniul principal. Pe multe televizoare, aplicațiile continuă să ruleze în fundal chiar dacă apeși butonul Home. Dacă sistemul permite, deschide lista aplicațiilor recente și închide Disney+. În caz contrar, oprește televizorul și scoate-l din priză timp de aproximativ un minut.
După ce îl conectezi din nou, așteaptă ca sistemul să pornească în totalitate înainte să deschizi aplicația. O repornire completă golește memoria temporară și oprește procesele care ar fi putut rămâne blocate. Dacă televizorul doar intră în stand-by când apeși Power, scoaterea din priză este mai eficientă decât oprirea obișnuită. Poți consulta și acest ghid despre situațiile în care Smart TV-ul închide sau blochează aplicațiile. Disney include repornirea aplicației și ciclul complet de alimentare printre primele soluții recomandate pentru blocaje și erori de încărcare.
Repornește și routerul dacă filmele nu pornesc, imaginea se oprește frecvent sau aplicația afișează un cerc care se învârte la nesfârșit. Scoate routerul din priză, așteaptă aproximativ 30-60 de secunde, apoi reconectează-l. Lasă conexiunea să revină complet înainte să deschizi Disney+.
Verifică internetul și testează alte aplicații
Deschide YouTube, Netflix sau o altă platformă de streaming pe același televizor. Dacă nici celelalte aplicații nu funcționează, problema este probabil la conexiunea Wi-Fi, la router sau la televizor, nu la Disney+. Dacă doar Disney+ are probleme, continuă cu actualizarea și reinstalarea aplicației.
Conexiunea poate fi instabilă chiar dacă telefonul tău are internet bun. Televizorul poate fi mai departe de router, poate folosi un receptor Wi-Fi mai slab sau poate fi afectat de pereți și alte dispozitive. Testează viteza internetului direct pe Smart TV și compar-o cu rezultatul obținut pe telefon, în aceeași cameră.
Disney avertizează că distanța față de router, numărul aparatelor conectate simultan și eventualele probleme ale furnizorului pot afecta redarea, chiar dacă abonamentul tău de internet este suficient de rapid. Dacă poți, apropie routerul, conectează televizorul prin cablu Ethernet sau oprește temporar descărcările și celelalte transmisii video din casă.
Codurile 42 și 83 indică frecvent o problemă de conexiune, compatibilitate sau comunicare cu serviciul. În aceste situații, Disney recomandă relansarea aplicației, verificarea dispozitivului și repornirea modemului și a routerului. Codul 1026, întâlnit pe televizoare, poate fi rezolvat prin repornirea Smart TV-ului, verificarea internetului ori ștergerea și reinstalarea aplicației.
Actualizează sau reinstalează aplicația Disney+
Intră în magazinul de aplicații al televizorului și caută Disney+. Pe un Samsung vei găsi aplicația în Apps sau Smart Hub, pe LG în LG Content Store ori Apps, iar pe Android TV și Google TV în Google Play Store. Dacă apare butonul Update sau Actualizare, instalează cea mai nouă versiune și repornește televizorul.
Verifică separat și actualizarea sistemului de operare. Opțiunea poate apărea în Settings – Support – Software Update, System – About sau într-un meniu asemănător. Denumirile diferă în funcție de marcă și model. Nu scoate televizorul din priză în timpul actualizării. O aplicație nouă poate funcționa defectuos dacă sistemul televizorului este foarte vechi. Disney recomandă folosirea celei mai recente versiuni acceptate a platformei și a aplicației.
Pe Android TV sau Google TV poți încerca să ștergi memoria cache din Settings – Apps – Disney+ – Clear cache. Dacă nu ajută, folosește Clear data, dar ține cont că vei fi deconectat și va trebui să introduci din nou datele contului. Pe televizoarele care nu oferă aceste opțiuni, dezinstalează Disney+, repornește aparatul și descarcă din nou aplicația din magazinul oficial.
Actualizarea aplicațiilor poate rezolva erori de autentificare, închideri neașteptate și probleme de redare. Găsești aici pașii pentru situațiile în care aplicațiile de streaming merg greu pe televizor. Disney recomandă ștergerea memoriei temporare și reinstalarea aplicației dacă repornirea și verificarea conexiunii nu rezolvă problema.
Verifică dispozitivele, contul și compatibilitatea televizorului
Dacă aplicația pornește, dar nu te poți conecta, verifică adresa de e-mail și parola contului MyDisney. Pe anumite televizoare, autentificarea se poate face printr-un cod afișat pe ecran, introdus apoi pe telefon sau computer. Codul de conectare pentru televizor poate avea opt cifre, în timp ce autentificarea obișnuită poate folosi un cod temporar trimis prin e-mail.
Eroarea 75 apare atunci când ai atins numărul maxim de transmisiuni permise de abonament. Intră în Account – Manage Devices și deconectează aparatele pe care nu le mai folosești sau pe cele pe care nu le recunoști. Dacă suspectezi că altcineva îți folosește contul, schimbă parola și alege opțiunea de delogare de pe toate dispozitivele.
Dacă Disney+ nu apare deloc în magazinul televizorului, verifică lista oficială de dispozitive compatibile. Platforma funcționează pe numeroase modele Samsung, LG, Hisense, televizoare cu Android TV sau Google TV, console și playere de streaming, dar suportul depinde de model, anul fabricației și sistemul de operare.
În cazul unui televizor prea vechi, nu trebuie să îl înlocuiești imediat. Poți folosi un Chromecast cu Google TV, Apple TV, Fire TV Stick, o consolă compatibilă sau un alt player conectat prin HDMI. Dacă folosești un dispozitiv extern pentru conținut 4K și HDR, verifică inclusiv portul și cablul HDMI, deoarece Disney precizează că toate componentele trebuie să suporte protecția necesară pentru conținutul de înaltă calitate.