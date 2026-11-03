REVIEW „Phony”, serialul de pe Disney+ care te face să te îndoiești de tot ce vezi. O mamă, un adolescent și un mister care îți dă fiori

Există seriale care îți explică totul încă din primele minute și seriale care te lasă să te întrebi dacă ceea ce vezi este real. „Phony”, noua producție Hulu disponibilă pe Disney+, face parte din a doua categorie. Am urmărit primele patru episoade și pot spune că m-a prins mai repede decât mă așteptam. Este un amestec interesant de dramă adolescentină, mister și thriller cu accente polițiste, în care nimic nu pare să fie exact ceea ce vezi la prima vedere.

Creat de Nick Paley, cunoscut pentru contribuția sa la „Marcel the Shell with Shoes On”, serialul are opt episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 30 de minute. Paley semnează scenariul primelor două episoade și regia a jumătate din sezon, fiind și producător executiv alături de Anthony King, Connie Britton și Drew Goddard, printre alții.

Deocamdată, această recenzie se concentrează exclusiv pe primele patru episoade, fără spoilere importante. Voi reveni cu o concluzie definitivă după ce voi vedea toate cele opt episoade, pentru că am senzația că finalul ar putea schimba complet perspectiva asupra poveștii.

O mamă care nu mai pare aceeași și un adolescent pe care nimeni nu îl crede

Povestea îl urmărește pe Sonny Cooke, interpretat de Sam Nivola, un adolescent care se trezește în spital după un accident de mașină. Când își revede mama, Ellen (Connie Britton), observă ceva tulburător. Femeia arată puțin diferit și se comportă într-un mod care îi ridică semne de întrebare. Sonny ajunge să creadă că mama lui a fost înlocuită de o impostoare.

Problema este că nimeni nu îl crede. Pentru ceilalți, Ellen este aceeași femeie. Pentru Sonny, însă, fiecare gest, fiecare privire și fiecare conversație devin motive de suspiciune.

Mi-a plăcut foarte mult felul în care serialul construiește această nesiguranță. Ca spectator, ajungi să te întrebi dacă băiatul are dreptate sau dacă accidentul i-a afectat percepția asupra realității. Iar scenariul este suficient de inteligent încât să nu îți ofere imediat răspunsurile.

Sam Nivola, pe care l-am văzut și în „The White Lotus”, reușește să transmită foarte bine frica și confuzia personajului. Dar Connie Britton este, pentru mine, una dintre marile surprize ale producției. Actrița construiește un personaj aparent cald și protector, care poate deveni neliniștitor doar printr-o privire sau o schimbare subtilă de expresie.

Mai mult decât un serial adolescentin: mister, anchetă și suspans

La prima vedere, „Phony” pare să fie o producție despre adolescenți, cu toate ingredientele obișnuite: liceu, prietenii complicate, petreceri, relații și mici drame personale. Numai că, pe măsură ce povestea avansează, atmosfera devine tot mai apăsătoare.

Sonny încearcă să găsească dovezi și ajunge să ceară ajutorul unei investigatoare private, Sharla, interpretată de Meera Syal. Este un personaj interesant, mai ales prin deschiderea sa către explicații neobișnuite, inclusiv paranormale. Apar indicii despre o posibilă intrare prin efracție, persoane suspecte și chiar zvonuri despre un cadavru.

În paralel, îi cunoaștem mai bine pe Mallory (Grace Brennan), Chloe (Mahaela Park), Vogel (Maliq Johnson) și Weldon (Colter Lee). Poveștile lor adaugă acea componentă adolescentină care, surprinzător, nu strică deloc ritmul thrillerului.

Dimpotrivă, contrastul dintre problemele obișnuite ale adolescenților și misterul din jurul lui Ellen funcționează foarte bine. Serialul poate trece de la o conversație amuzantă între colegi la o scenă care te face să simți că urmează să se întâmple ceva îngrozitor.

Mi-a plăcut și faptul că nu încearcă să sperie prin artificii ieftine. Suspansul vine din detalii, din comportamentul personajelor și din senzația permanentă că există ceva profund greșit în această familie.

Patru episoade care te țin cu sufletul la gură, dar mai sunt multe întrebări

Cel de-al patrulea episod, „Vibes are Rancid”, mi s-a părut deosebit de interesant prin felul în care aduce tensiunea într-un decor aparent banal, o petrecere între adolescenți. Sonny caută noi informații despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu adevărata lui mamă, iar apariția lui Ellen complică lucrurile.

Dacă ar fi să reproșez ceva serialului, aș spune că unele povești secundare par, momentan, să încetinească firul principal. Există momente în care aș fi preferat să rămân mai mult alături de Sonny și de investigația lui. Totuși, este foarte posibil ca aceste detalii să capete o importanță neașteptată în episoadele următoare.

Ce mi se pare cu adevărat reușit este ambiguitatea. „Phony” nu îți spune ce să crezi. Te provoacă să observi, să bănuiești și să îți schimbi teoriile. Este genul de serial la care te gândești și după ce ai închis televizorul.

După primele patru episoade, impresia mea este una foarte bună. Distribuția funcționează, atmosfera este construită inteligent, iar misterul are suficientă forță încât să mă facă să aștept continuarea cu nerăbdare.

Totuși, nu vreau să dau încă un verdict final. „Phony” are opt episoade, iar pentru o poveste construită în jurul unui asemenea mister, explicația de la final contează enorm. Voi reveni cu o recenzie completă după vizionarea întregului sezon.

Până atunci, un lucru este sigur: „Phony” este una dintre acele surprize de pe Disney+ care demonstrează că nu ai nevoie de monștri sau de scene violente ca să creezi un thriller care să te țină cu sufletul la gură. Uneori, este suficient să nu îți mai recunoști propria mamă.