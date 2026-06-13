Disney+ pe televizor, fără nervi și cabluri inutile. Cum instalezi aplicația și începi să vezi filmele direct pe ecranul mare

Verifică dacă televizorul tău este compatibil cu Disney+

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă televizorul tău poate instala aplicația Disney+. Cele mai multe televizoare smart Samsung, LG, Android TV și Google TV recente au aplicația disponibilă în magazinul de aplicații. În general, dacă televizorul are un sistem de operare actualizat și acces la internet, sunt șanse mari să poți instala Disney+ fără alte accesorii.

Pe televizoarele Samsung, cauți aplicația în zona de Apps sau Samsung Smart Hub. Pe LG, intri în LG Content Store sau Apps, în funcție de versiunea webOS. Pe Android TV și Google TV, deschizi Google Play Store sau fila de aplicații și cauți Disney+. Dacă ai deja aplicația instalată, dar nu pornește sau merge greu, verifică dacă există o actualizare disponibilă.

Dacă televizorul este prea vechi și nu găsești Disney+ în magazin, nu înseamnă că nu poți urmări platforma pe ecranul mare. Ai nevoie doar de un dispozitiv extern compatibil. Un Chromecast cu Google TV, un Apple TV, un Amazon Fire TV Stick sau o consolă de jocuri pot transforma un televizor mai vechi într-unul compatibil cu Disney+. Este, de multe ori, cea mai simplă soluție dacă aplicația lipsește din meniul televizorului.

Merită să verifici și conexiunea la internet înainte să începi. Pentru filme și seriale în calitate bună ai nevoie de o conexiune stabilă, nu doar de internet „care merge”. Dacă televizorul este departe de router și aplicațiile se blochează des, încearcă să folosești o conexiune prin cablu Ethernet sau să apropii routerul de televizor.

Cum instalezi Disney+ pe smart TV, pas cu pas

Dacă ai un smart TV compatibil, pornește televizorul și asigură-te că este conectat la internet. Intră în magazinul de aplicații al televizorului și caută „Disney+”. După ce găsești aplicația oficială, selecteaz-o și apasă pe Install, Download sau Adaugă, în funcție de meniul afișat. Așteaptă câteva secunde sau minute, apoi deschide aplicația.

După instalare, Disney+ îți va cere să te autentifici. Ai două variante principale. Poți introduce direct adresa de e-mail și parola contului tău Disney+, folosind telecomanda, sau poți folosi metoda mai rapidă cu un cod afișat pe ecran. În acest caz, deschizi pe telefon sau laptop pagina de activare indicată de aplicație, introduci codul de 8 cifre de pe televizor și confirmi autentificarea.

Metoda cu cod este, de obicei, cea mai comodă, pentru că nu trebuie să tastezi parola lungă cu telecomanda. După confirmare, televizorul se conectează automat la contul tău, iar aplicația te duce în meniul principal. De acolo poți alege profilul, poți căuta filme sau seriale și poți începe vizionarea.