Black Friday 2026 în România a început, dar ce s-a întâmplat în primele 30 de minute de la start

259 de milioane de lei în comenzi în prima jumătate de oră

Campania de Black Friday a fost deschisă la ora 7:15, iar interesul s-a văzut încă din primele secunde. Numărul vizitelor a fost cu 20% mai mare decât la începutul ediției din 2025, potrivit datelor comunicate de companie.

În primele 30 de minute, valoarea comenzilor a ajuns la 259 de milioane de lei. Rezultatul este cu 14% peste cel din aceeași perioadă a anului trecut. În acest interval, clienții au comandat 817.000 de produse, iar 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul.

Cel mai intens moment al dimineții a venit în minutul 19 de la start. Atunci au fost comandate produse în valoare de 22,7 milioane de lei, cu 38% mai mult decât în minutul de vârf al ediției precedente. Recordul nu s-a limitat la valoarea comenzilor: într-o singură secundă au fost plasate 2.376 de produse, de două ori mai multe decât în aceeași situație anul trecut.

Ce categorii au atras cele mai multe comenzi

Cosmeticele, produsele de înfrumusețare și suplimentele au ocupat primul loc în clasamentul categoriilor, cu 243.597 de produse comandate în prima jumătate de oră. Pe locul al doilea s-au situat băuturile, produsele alimentare, articolele pentru animale și cele de curățenie, cu 217.483 de produse.

Mobilierul și articolele pentru casă au însumat 39.837 de comenzi, iar electrocasnicele mici au ajuns la 37.077 de produse. În categoria telefoanelor, tabletelor, dispozitivelor purtabile și căștilor au fost comandate 31.596 de produse. Electrocasnicele mari au înregistrat 26.682 de comenzi.

Laptopurile, echipamentele IT, articolele de birotică și cărțile au adunat 19.712 produse, în timp ce televizoarele, sistemele audio-video și produsele de gaming au ajuns la 18.897. Jucăriile și articolele pentru copii au însumat 59.460 de produse.

Biletele la festivaluri și televizorul LG, printre primele oferte epuizate

Nu toate produsele au rămas disponibile până la finalul primei jumătăți de oră. Printre primele oferte ale căror stocuri s-au epuizat s-au numărat biletele pentru evenimentul organizat la Nibiru, un televizor LG LED și un pachet cu cinci carduri cadou Freshful, în valoare totală de 500 de lei.