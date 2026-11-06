Black Friday 2026 în România a început, dar ce s-a întâmplat în primele 30 de minute de la start
Black Friday 2026 a început vineri dimineață, la ora 7:15, iar primele 30 de minute au adus un volum impresionant de comenzi. Cumpărătorii au plasat comenzi în valoare totală de 259 de milioane de lei, cu 14% peste nivelul înregistrat în același interval anul trecut. În această perioadă au fost comandate peste 817.000 de produse, iar aproape 87% dintre tranzacții au fost achitate cu cardul.
Unul dintre cele mai aglomerate momente a fost înregistrat la doar 19 minute de la deschiderea campaniei. În acel interval de 60 de secunde, valoarea produselor comandate a ajuns la 22,7 milioane de lei. Câteva categorii au atras un număr deosebit de mare de comenzi, iar unele oferte au dispărut rapid din stoc.
259 de milioane de lei în comenzi în prima jumătate de oră
Campania de Black Friday a fost deschisă la ora 7:15, iar interesul s-a văzut încă din primele secunde. Numărul vizitelor a fost cu 20% mai mare decât la începutul ediției din 2025, potrivit datelor comunicate de companie.
În primele 30 de minute, valoarea comenzilor a ajuns la 259 de milioane de lei. Rezultatul este cu 14% peste cel din aceeași perioadă a anului trecut. În acest interval, clienții au comandat 817.000 de produse, iar 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul.
Cel mai intens moment al dimineții a venit în minutul 19 de la start. Atunci au fost comandate produse în valoare de 22,7 milioane de lei, cu 38% mai mult decât în minutul de vârf al ediției precedente. Recordul nu s-a limitat la valoarea comenzilor: într-o singură secundă au fost plasate 2.376 de produse, de două ori mai multe decât în aceeași situație anul trecut.
Ce categorii au atras cele mai multe comenzi
Cosmeticele, produsele de înfrumusețare și suplimentele au ocupat primul loc în clasamentul categoriilor, cu 243.597 de produse comandate în prima jumătate de oră. Pe locul al doilea s-au situat băuturile, produsele alimentare, articolele pentru animale și cele de curățenie, cu 217.483 de produse.
Mobilierul și articolele pentru casă au însumat 39.837 de comenzi, iar electrocasnicele mici au ajuns la 37.077 de produse. În categoria telefoanelor, tabletelor, dispozitivelor purtabile și căștilor au fost comandate 31.596 de produse. Electrocasnicele mari au înregistrat 26.682 de comenzi.
Laptopurile, echipamentele IT, articolele de birotică și cărțile au adunat 19.712 produse, în timp ce televizoarele, sistemele audio-video și produsele de gaming au ajuns la 18.897. Jucăriile și articolele pentru copii au însumat 59.460 de produse.
Biletele la festivaluri și televizorul LG, printre primele oferte epuizate
Nu toate produsele au rămas disponibile până la finalul primei jumătăți de oră. Printre primele oferte ale căror stocuri s-au epuizat s-au numărat biletele pentru evenimentul organizat la Nibiru, un televizor LG LED și un pachet cu cinci carduri cadou Freshful, în valoare totală de 500 de lei.
Cumpărătorii au ales și produse sau experiențe care ies din tiparul obișnuit al unei campanii de reduceri. În primele 30 de minute au fost comandate 12 automobile și 10.858 de bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia și Summer Well. Tot în acest interval au fost cumpărate 2.300 de grame de aur și 40 de tone de cafea.
Lista include și patru milioane de capsule pentru mașina de spălat vase, 101 nopți de cazare, peste 14 tone de carne de porc și mezeluri, precum și 2.008 abonamente la servicii medicale. O altă achiziție neobișnuită a fost un apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 de euro.
Interesul pentru polițele RCA a crescut de patru ori
Printre ofertele căutate în această ediție s-au aflat și polițele RCA. Interesul pentru acestea a fost de patru ori mai mare decât în primele momente ale campaniei de anul trecut, potrivit companiei. Posibilitatea de a achita în rate a contribuit la creșterea cererii.
Ediția din 2026 a adus și o noutate în oferta de produse: pachetele Mystery Box. Acestea conțin selecții de produse din categorii diferite, iar cumpărătorii pot vedea în avans unul dintre articolele incluse în pachet.
Rezultatele din prima jumătate de oră oferă o imagine asupra ritmului în care au început cumpărăturile, dar nu reprezintă bilanțul întregii zile. Pentru ediția din acest an, compania a estimat vânzări totale de aproximativ 1,04 miliarde de lei, peste rezultatul înregistrat în 2025.