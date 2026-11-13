Până pe 17 noiembrie Black Friday la Auchan te așteaptă cu reduceri de până la 60% la mii de produse

Iată câteva dintre produsele pe care le găsești în oferta de Black Friday la Auchan:

● Telemea de vacă maturată în saramură Delaco, 800 g, la 31,99 lei (-32%)

● Bomboane de ciocolată cu lapte și umplutură cu fistic Lindt Lindor, 137 g, la 19,99 lei (-38%)

● Cafea boabe Tchibo Gold Selection, 1 kg, la 49,99 lei (-42%)

● Ulei de măsline Kriton Sodeia, 5 l, la 149 lei (-25%)

● Pachet dezinfectant Sanytol: multisuprafețe eucalipt, 750 ml + baie, 500 ml, la 19,99 lei (-50%)

● Gel anticalcar Calgon pentru mașina de spălat 1500 ml, la 33,99 lei (-51%)

● Gel de duș Palmolive Naturals Milk Protein, 750ml, la 14,49 lei (-48%)

● Deodorant spray Dove Powder Soft, 150 ml, la 8,99 lei (-59%)

● Hrană umedă pentru pisici Sheba Delicacy, selecție de pasăre în aspic, 40 x 85 g, la 59,99 lei (-53%)

● Whisky Monkey Shoulder Blended Malt Scotch, 40% alcool, 0.7 l + 2 pahare, la 124,99 lei (-43%)

● Televizor TCL Mini LED 65C6KS, Smart Google TV, 4K Ultra HD, 164 cm, la 2.499 lei

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