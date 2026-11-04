Black Friday 2026 la Samsung: reduceri cumulate de până la 3.000 de lei la telefoane. Cum obții discountul maxim

Campania de Black Friday se desfășoară pe samsung.com între 5 noiembrie 2026, ora 19:00, și 9 noiembrie, ora 23:59. Pentru a înțelege cât poți economisi, contează însă mecanismul reducerilor și felul în care acestea se aplică produsului ales, fiindcă suma finală din coș este cea care îți arată concret cum se încadrează achiziția în buget.

Cum obții reducerile cumulate de până la 3.000 de lei la telefoanele Samsung

Pentru seria Galaxy S26 și pentru Galaxy Z Fold8, oferta anunțată de Samsung combină două componente: până la 1.500 de lei reducere la plata online și până la 1.500 de lei reducere atunci când plasezi comanda autentificat în contul Samsung. Împreună, acestea pot duce la un discount total de până la 3.000 de lei, aplicat direct în coș, în condițiile campaniei.

Dacă urmărești un Samsung Galaxy S26 Ultra, verificarea configurației și a prețului trebuie însoțită de autentificarea în Samsung Account și de alegerea plății online. Înainte de confirmarea comenzii, urmărește reducerile afișate în sumarul coșului, astfel încât să poți compara valoarea finală cu suma pe care erai pregătit să o cheltuiești. Plafonul de până la 3.000 de lei nu înseamnă că fiecare variantă primește automat aceeași reducere, motiv pentru care oferta concretă trebuie verificată pentru produsul selectat.

Același mecanism este anunțat și pentru Samsung Galaxy Z Fold8. Pentru cine a urmărit un pliabil, dar a amânat cumpărarea din cauza prețului, o reducere consistentă poate schimba felul în care arată calculul final. Bucuria unui dispozitiv nou este mai ușor de savurat atunci când achiziția nu lasă în urmă sentimentul că ai depășit limita pe care ți-o stabiliseși.

În mecanismul general al campaniei sunt menționate și voucherele. Acestea merită urmărite împreună cu regulile fiecărei oferte, deoarece eligibilitatea și posibilitatea cumulării depind de condițiile comunicate. Reducerea de până la 3.000 de lei prezentată pentru telefoanele vizate este explicată prin cele două beneficii principale, asociate plății online și comenzii plasate din contul Samsung.

Pentru un buget mai temperat, familia Galaxy A beneficiază de reduceri de până la 1.000 de lei la plata online. Este o categorie care poate conta dacă înlocuiești telefonul unui părinte, alegi un dispozitiv pentru copil sau cauți pentru tine un model potrivit activităților zilnice, fără să aloci achiziției aceeași sumă pe care ai lua-o în calcul pentru un telefon din gama premium.

Ce reduceri sunt anunțate pentru tablete, căști, ceasuri și accesorii

Uneori, dispozitivul care îți face ziua mai plăcută este cel pe care aproape că nu îl mai observi: căștile cu care îți asculți muzica în drum spre serviciu, ceasul pe care îl porți la plimbare sau tableta pe care o deschizi seara, când casa s-a liniștit și ai puțin timp pentru tine. Sunt obiecte a căror valoare se vede în utilizarea repetată, iar o campanie de reduceri poate deveni un moment potrivit pentru înlocuirea lor, dacă nevoia exista deja.