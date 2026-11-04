Black Friday 2026 la Samsung: reduceri cumulate de până la 3.000 de lei la telefoane. Cum obții discountul maxim
Telefonul începe să se descarce înainte să ajungi acasă, memoria este aproape plină, iar fotografia pe care voiai s-o faci repede se pierde între momentul în care deschizi camera și cel în care aplicația se hotărăște să pornească. Îl mai păstrezi, totuși, pentru că funcționează, pentru că ai alte cheltuieli și pentru că un dispozitiv nou este o achiziție pe care preferi să o faci atunci când simți că ai găsit oferta potrivită. Dincolo de agitația reducerilor, acesta este unul dintre motivele pentru care Black Friday rămâne un moment urmărit cu atenție: posibilitatea de a cumpăra ceva ce îți doreai deja, cu un efort financiar mai mic.
În 2026, Samsung pregătește o campanie în care reducerile la telefoane ajung până la 3.000 de lei, prin cumularea beneficiilor asociate plății online și autentificării în Samsung Account. În prim-plan se află seria Galaxy S26, pliabilul Galaxy Z Fold8 și telefoanele Galaxy A, dar ofertele includ și tablete, căști, ceasuri și accesorii, astfel încât alegerea poate porni de la o nevoie personală sau de la un cadou pe care îl aveai de ceva timp în minte.
Campania de Black Friday se desfășoară pe samsung.com între 5 noiembrie 2026, ora 19:00, și 9 noiembrie, ora 23:59. Pentru a înțelege cât poți economisi, contează însă mecanismul reducerilor și felul în care acestea se aplică produsului ales, fiindcă suma finală din coș este cea care îți arată concret cum se încadrează achiziția în buget.
Cum obții reducerile cumulate de până la 3.000 de lei la telefoanele Samsung
Pentru seria Galaxy S26 și pentru Galaxy Z Fold8, oferta anunțată de Samsung combină două componente: până la 1.500 de lei reducere la plata online și până la 1.500 de lei reducere atunci când plasezi comanda autentificat în contul Samsung. Împreună, acestea pot duce la un discount total de până la 3.000 de lei, aplicat direct în coș, în condițiile campaniei.
Dacă urmărești un Samsung Galaxy S26 Ultra, verificarea configurației și a prețului trebuie însoțită de autentificarea în Samsung Account și de alegerea plății online. Înainte de confirmarea comenzii, urmărește reducerile afișate în sumarul coșului, astfel încât să poți compara valoarea finală cu suma pe care erai pregătit să o cheltuiești. Plafonul de până la 3.000 de lei nu înseamnă că fiecare variantă primește automat aceeași reducere, motiv pentru care oferta concretă trebuie verificată pentru produsul selectat.
Același mecanism este anunțat și pentru Samsung Galaxy Z Fold8. Pentru cine a urmărit un pliabil, dar a amânat cumpărarea din cauza prețului, o reducere consistentă poate schimba felul în care arată calculul final. Bucuria unui dispozitiv nou este mai ușor de savurat atunci când achiziția nu lasă în urmă sentimentul că ai depășit limita pe care ți-o stabiliseși.
În mecanismul general al campaniei sunt menționate și voucherele. Acestea merită urmărite împreună cu regulile fiecărei oferte, deoarece eligibilitatea și posibilitatea cumulării depind de condițiile comunicate. Reducerea de până la 3.000 de lei prezentată pentru telefoanele vizate este explicată prin cele două beneficii principale, asociate plății online și comenzii plasate din contul Samsung.
Pentru un buget mai temperat, familia Galaxy A beneficiază de reduceri de până la 1.000 de lei la plata online. Este o categorie care poate conta dacă înlocuiești telefonul unui părinte, alegi un dispozitiv pentru copil sau cauți pentru tine un model potrivit activităților zilnice, fără să aloci achiziției aceeași sumă pe care ai lua-o în calcul pentru un telefon din gama premium.
Ce reduceri sunt anunțate pentru tablete, căști, ceasuri și accesorii
Uneori, dispozitivul care îți face ziua mai plăcută este cel pe care aproape că nu îl mai observi: căștile cu care îți asculți muzica în drum spre serviciu, ceasul pe care îl porți la plimbare sau tableta pe care o deschizi seara, când casa s-a liniștit și ai puțin timp pentru tine. Sunt obiecte a căror valoare se vede în utilizarea repetată, iar o campanie de reduceri poate deveni un moment potrivit pentru înlocuirea lor, dacă nevoia exista deja.
Pentru Galaxy Buds4 și Galaxy Buds4 Pro, ofertele de Black Friday includ reduceri de până la 24%, prin utilizarea codului BF26. Dacă ai ales unul dintre aceste modele, introdu codul în etapa corespunzătoare a comenzii și verifică prețul rezultat înainte de plată. Este un pas simplu, dar important pentru a compara oferta pe baza sumei pe care o vei achita efectiv.
În cazul ceasurilor Galaxy Watch9 și Watch Ultra2 incluse în campanie, același cod BF26 aduce reduceri de până la 27%. Dacă un ceas inteligent se află pe lista ta de cumpărături sau de cadouri, diferența de preț poate conta în alegerea modelului, însă confortul, compatibilitatea și funcțiile pe care le vei folosi rămân reperele care dau sens achiziției după ce trece entuziasmul despachetării.
Pentru tabletele Galaxy, oferta de Black Friday include un beneficiu Enhanced Trade-In de până la 500 de lei. Acesta este legat de programul de schimb și de condițiile sale, astfel încât valoarea aplicabilă trebuie verificată în funcție de dispozitivul eligibil și de achiziția aleasă. Dacă ai deja o tabletă pe care intenționai să o înlocuiești, beneficiul poate intra în calculul bugetului pentru următoarea.
Campania este completată de ofertele Samsung pentru accesorii, unde reducerile pot ajunge până la 90% pentru produsele incluse. Un procent mare atrage imediat atenția, dar utilitatea și compatibilitatea accesoriului sunt cele care transformă oferta într-o cumpărătură bună. Satisfacția este mai mare când produsul ajunge să fie folosit zi de zi, în loc să rămână într-un sertar după primele încercări.
Pentru cumpărăturile din intervalul 5–9 noiembrie, reperul cel mai util rămâne suma finală din coș, după autentificare, selectarea metodei de plată și aplicarea beneficiilor eligibile. Când ai așteptat câteva luni să schimbi un dispozitiv, bucuria vine și din sentimentul că ai ales cu răbdare, că ai înțeles oferta și că ai păstrat în buget loc pentru celelalte lucruri care contează.
Reduceri de până la 54% la electrocasnice Samsung și beneficii suplimentare pentru casa ta
Dincolo de telefoane, tablete și dispozitive inteligente, Black Friday poate fi și momentul în care rezolvi o investiție pentru casă pe care ai tot amânat-o, fie că vorbim despre o mașină de spălat care începe să dea semne de oboseală, un frigider mai încăpător sau un cuptor care să transforme gătitul într-o experiență mai plăcută. Samsung extinde campania de reduceri și în zona electrocasnicelor, cu discounturi de până la 54% pentru o selecție de cuptoare, până la 38% pentru mașinile de spălat și până la 16% pentru frigiderele incluse în ofertă. Sunt reduceri care pot conta semnificativ în bugetul unei familii, mai ales atunci când achiziția este una planificată de ceva vreme.
Un avantaj suplimentar îl reprezintă posibilitatea de a cumpăra pachete de electrocasnice la prețuri speciale, o opțiune care merită luată în calcul dacă renovezi bucătăria, te muți într-o locuință nouă sau pur și simplu ai mai multe aparate pe lista de cumpărături. În plus, Samsung oferă trei ani de garanție suplimentară pentru o selecție de electrocasnice, un beneficiu care poate cântări la fel de mult ca reducerea inițială, având în vedere că vorbim despre produse pe care te aștepți să le folosești ani la rând.
Pentru cei care vor să înlocuiască un aparat mai vechi, programul Trade Up aduce beneficii de până la 500 de lei la achiziția anumitor modele de frigidere și mașini de spălat eligibile. Într-o perioadă în care reducerile spectaculoase pot încuraja și cumpărăturile impulsive, electrocasnicele rămân o categorie în care merită să privești dincolo de procentul afișat, către consumul de energie, capacitate, funcționalitate și costurile utilizării pe termen lung. Până la urmă, cea mai bună ofertă nu este neapărat cea care îți economisește cei mai mulți bani astăzi, ci aceea de care vei fi mulțumit și peste câțiva ani.