Ce caută românii pe Google de Black Friday 2026. Surprizele din topul căutărilor: băncile, farmaciile și abonamentele digitale câștigă teren

Potrivit datelor Google Trends, Black Friday s-a transformat într-un sezon comercial care se întinde pe aproximativ șase săptămâni, din octombrie până în prima jumătate a lunii noiembrie. În România, momentul culminant al ediției din 2026 este programat pentru vineri, 6 noiembrie, când eMAG organizează campania sa principală de reduceri.

Datele Google dezvăluie și o schimbare interesantă în modul în care românii folosesc motorul de căutare: întrebările devin tot mai lungi și mai precise, semn că oamenii vor să afle detalii despre promoții înainte de a cumpăra.

eMAG, Altex și Flanco domină căutările, dar românii pun întrebări tot mai complexe

Conform analizei Google, căutările care includ expresia „black friday” încep să crească încă din luna august. Interesul se intensifică în octombrie și atinge nivelul maxim în ziua principală a reducerilor.

O schimbare importantă privește formularea căutărilor. În 2025, expresiile alcătuite din mai mult de șase cuvinte, precum „la ce oră începe Black Friday”, au înregistrat o creștere de 160% comparativ cu 2022.

Această evoluție sugerează că utilizatorii nu mai introduc doar numele unui magazin și termenul „Black Friday”, ci caută informații specifice despre programul promoțiilor, disponibilitatea produselor și condițiile ofertelor.

În perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, topul celor mai populare căutări asociate Black Friday în România arată astfel:

eMAG Black Friday Altex Black Friday Flanco Black Friday Samsung Black Friday Sephora Black Friday

Prezența Sephora în primele cinci poziții confirmă că interesul pentru reduceri depășește zona tradițională a produselor electronice.

Totodată, faptul că românii încep documentarea cu multe săptămâni înainte de ziua principală a promoțiilor arată că Black Friday a devenit un proces de planificare a cumpărăturilor, nu doar o cursă contra cronometru pentru cele mai mici prețuri.

Băncile și serviciile medicale, printre marile surprize ale Black Friday 2026

Una dintre cele mai interesante concluzii ale analizei Google este extinderea interesului către industrii care nu erau asociate în mod obișnuit cu Black Friday.

Datele indică o creștere de 262,1% a căutărilor legate de servicii bancare și credite de consum, în timp ce categoria farmaceutică, sănătate și fitness înregistrează un avans de 149,7%.

Abonamentele de streaming și serviciile digitale au consemnat, la rândul lor, o creștere de 90,1%, iar segmentul de frumusețe și parfumuri a avansat cu 58,3%.

Aceste procente descriu evoluția interesului pentru căutările asociate Black Friday, nu creșteri ale vânzărilor. Datele furnizate nu precizează perioada exactă de comparație pentru fiecare categorie.

Creșterea căutărilor asociate Black Friday, pe categorii Sursa: date Google furnizate pentru analiză. Procentele reprezintă evoluția interesului de căutare.

În sectorul bancar, cele mai căutate nume în perioada 29 octombrie – 5 noiembrie sunt Salt Bank, BCR și UniCredit. Interesul pentru acest segment poate fi explicat prin campaniile dedicate produselor financiare, care includ beneficii precum cashback, dobânzi promoționale sau alte avantaje pentru clienți.

De exemplu, Salt Bank a lansat o campanie Black Friday desfășurată pe parcursul unei luni, cu beneficii pentru utilizatorii serviciilor sale.

În domeniul sănătății, clasamentul căutărilor este condus de Farmacia Tei, urmată de Bebe Tei și Dr. Max. Acest interes arată că utilizatorii urmăresc eventuale reduceri și la produse de îngrijire, sănătate sau articole destinate copiilor.

O altă noutate semnalată de Google este apariția furnizorilor de electricitate și gaze în căutările asociate Black Friday, fenomen observat în 2025.

Sephora, Notino și Douglas, în topul preferințelor. Black Friday devine un sezon al ofertelor

Categoria frumusețe și parfumuri ocupă un loc tot mai important în comportamentul de căutare al românilor.

În săptămâna 29 octombrie – 5 noiembrie 2026, clasamentul Google pentru această categorie este dominat de trei nume cunoscute:

Sephora Black Friday Notino Black Friday Douglas Black Friday

Prezența acestor comercianți în top arată că Black Friday atrage categorii tot mai diverse de consumatori, interesați inclusiv de cosmetice, parfumuri și produse de îngrijire personală.

În paralel, creșterea interesului pentru serviciile de streaming și abonamentele digitale indică extinderea fenomenului către produsele și serviciile care nu necesită livrare fizică.

Această diversificare schimbă și felul în care companiile își pregătesc campaniile. Black Friday nu mai este rezervat exclusiv retailerilor de electronice și electrocasnice, ci a devenit o oportunitate comercială pentru bănci, farmacii, platforme digitale și furnizori de servicii.

Pentru consumatori, extinderea perioadei de reduceri înseamnă mai mult timp pentru comparații, dar și mai multe oferte care trebuie evaluate cu atenție. Autoritățile au transmis deja avertismente privind cumpărăturile de Black Friday 2026, în special în ceea ce privește verificarea prețurilor și evitarea deciziilor impulsive.

Concluzia datelor Google este că Black Friday și-a schimbat considerabil identitatea în România. Dacă în urmă cu câțiva ani interesul era concentrat asupra electronicelor și electrocasnicelor, astăzi românii caută reduceri aproape peste tot: de la telefoane și parfumuri până la servicii financiare, produse de sănătate și abonamente digitale.

Iar ziua de 6 noiembrie 2026 reprezintă doar punctul culminant al unui sezon de cumpărături care începe cu mult înainte.