ChatGPT poate face cumpărături și plăti cu cardul. Cine are acces la portofelul digital ChatGPT Wallet

Cum plătește agentul AI fără să vadă datele reale ale cardului

Cardul se adaugă într-un formular securizat, separat de conversație. Numărul cardului și codurile de verificare nu trebuie introduse în mesaje. Portofelul păstrează informațiile necesare, astfel încât acestea să nu fie completate din nou la fiecare comandă.

Înaintea plății, cumpărătorul vede magazinul, produsele, suma totală și cardul ales. Aprobarea presupune o verificare precum Face ID sau scanarea amprentei, explică ghidul OpenAI pentru ChatGPT Wallet. Sunt afișate și condițiile relevante, inclusiv dacă achiziția presupune plăți recurente.

După confirmare, rețeaua de plăți furnizează un token, adică date de plată care înlocuiesc informațiile cardului real. Comanda este achitată cu acel card, dar agentul AI și comerciantul nu primesc numărul său real. Mecanismul protejează aceste date fără să elimine necesitatea verificării comenzii.

Aprobarea din ChatGPT nu garantează însă că magazinul a acceptat achiziția. Dacă rezultatul este neclar, trebuie verificată confirmarea comerciantului înainte de repetarea comenzii.

Cine primește acces și ce se întâmplă în România

Lansarea începe treptat pentru abonații ChatGPT Pro din Statele Unite, cu vârsta de cel puțin 18 ani. Sunt necesare un card eligibil emis în SUA și o adresă americană de facturare. Chiar și persoanele care îndeplinesc condițiile pot avea de așteptat până când funcția apare în cont.

România nu este inclusă în lansarea inițială, iar OpenAI nu a anunțat o dată pentru extinderea serviciului aici. Wallet funcționează în conversațiile cu dots, nu în orice discuție obișnuită din ChatGPT.

Compania vrea ca, în viitor, agenții să poată primi aprobări anticipate pentru cumpărături, în limite de buget, categorii de produse sau perioade stabilite de client. Deocamdată, lansarea presupune confirmarea fiecărei achiziții.