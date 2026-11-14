ChatGPT poate face cumpărături și plăti cu cardul. Cine are acces la portofelul digital ChatGPT Wallet
ChatGPT primește un portofel digital prin care agenții săi AI pot cumpăra produse și achita comenzi în numele clienților. Funcția se numește ChatGPT Wallet și a fost prezentată de OpenAI pe 13 noiembrie, în parteneriat cu American Express, Mastercard și Visa.
Serviciul funcționează prin agenții AI numiți dots, cărora li se pot încredința sarcini precum găsirea unui produs sau rezervarea unui hotel. Fiecare plată trebuie verificată și aprobată de persoana care face cumpărăturile, inclusiv printr-o confirmare biometrică.
Cum plătește agentul AI fără să vadă datele reale ale cardului
Cardul se adaugă într-un formular securizat, separat de conversație. Numărul cardului și codurile de verificare nu trebuie introduse în mesaje. Portofelul păstrează informațiile necesare, astfel încât acestea să nu fie completate din nou la fiecare comandă.
Înaintea plății, cumpărătorul vede magazinul, produsele, suma totală și cardul ales. Aprobarea presupune o verificare precum Face ID sau scanarea amprentei, explică ghidul OpenAI pentru ChatGPT Wallet. Sunt afișate și condițiile relevante, inclusiv dacă achiziția presupune plăți recurente.
După confirmare, rețeaua de plăți furnizează un token, adică date de plată care înlocuiesc informațiile cardului real. Comanda este achitată cu acel card, dar agentul AI și comerciantul nu primesc numărul său real. Mecanismul protejează aceste date fără să elimine necesitatea verificării comenzii.
Aprobarea din ChatGPT nu garantează însă că magazinul a acceptat achiziția. Dacă rezultatul este neclar, trebuie verificată confirmarea comerciantului înainte de repetarea comenzii.
Cine primește acces și ce se întâmplă în România
Lansarea începe treptat pentru abonații ChatGPT Pro din Statele Unite, cu vârsta de cel puțin 18 ani. Sunt necesare un card eligibil emis în SUA și o adresă americană de facturare. Chiar și persoanele care îndeplinesc condițiile pot avea de așteptat până când funcția apare în cont.
România nu este inclusă în lansarea inițială, iar OpenAI nu a anunțat o dată pentru extinderea serviciului aici. Wallet funcționează în conversațiile cu dots, nu în orice discuție obișnuită din ChatGPT.
Compania vrea ca, în viitor, agenții să poată primi aprobări anticipate pentru cumpărături, în limite de buget, categorii de produse sau perioade stabilite de client. Deocamdată, lansarea presupune confirmarea fiecărei achiziții.
Unele site-uri le închid ușa agenților AI
Noul portofel folosește sistemele de plată deja existente ale magazinelor. Totuși, site-urile care blochează agenții AI pot împiedica finalizarea cumpărăturilor. Tranzacțiile pot fi respinse și de sistemele antifraudă, chiar dacă au fost autorizate de client.
United Airlines a anunțat pe 11 noiembrie restricții pentru agenții AI personali neautorizați, inclusiv pentru accesul prin agenții de turism și agregatoare. Compania invocă riscul expunerii datelor, al modificării conturilor și al unor cumpărături nedorite.
În paralel, OpenAI le permite firmelor să își actualizeze profilurile oficiale din ChatGPT, inclusiv cu prețuri și disponibilitatea produselor. Aceste informații pot ajuta la alegerea unei oferte, însă cumpărarea rămâne o tranzacție directă cu magazinul. Conform condițiilor ChatGPT Wallet, livrarea, anularea și returul se rezolvă cu respectivul comerciant.