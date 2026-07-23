Companiile blochează AI-ul, angajații îl folosesc pe ascuns: de ce securitatea poate accelera adopția

Interdicțiile lente alimentează fenomenul „shadow AI”

Conform datelor McKinsey citate în articol, 76% dintre angajați folosesc AI într-o anumită formă la serviciu. Procentul era de 55% cu un an înainte. Ritmul adopției este mult mai rapid decât procesul prin care companiile verifică și aprobă aplicații noi.

O evaluare oficială poate dura săptămâni. Găsirea unei alternative durează câteva minute. Atunci când traseul sigur este prea lent, angajații aleg scurtătura. Compania ajunge astfel să aibă numeroase instrumente AI conectate la date interne, fără să știe cine le folosește și ce permisiuni au primit.

Fenomenul este cunoscut drept shadow AI. Este versiunea modernă a vechiului „shadow IT”. Diferența este că noile aplicații pot primi acces la e-mailuri, documente, calendare, cod sursă și baze de date.

Blocarea automată nu rezolvă problema. Angajatul care are nevoie de un rezumat sau de o analiză va căuta alt serviciu. Acesta poate fi chiar mai puțin sigur. Echipele de securitate eficiente încearcă, în schimb, să ofere rapid o variantă aprobată.

O politică bună explică riscul, nu doar interdicția

Primul pas este realizarea unui inventar. Compania trebuie să știe ce instrumente AI sunt folosite. Trebuie să afle cine se bazează pe ele și ce informații pot accesa. Auditurile aplicațiilor conectate prin OAuth și monitorizarea activității din browser pot oferi această imagine.

Fără inventar, orice regulă este bazată pe presupuneri. Departamentul IT poate bloca o aplicație vizibilă, dar poate rata alte zece servicii conectate la Google Workspace sau Microsoft 365. Unele pot avea permisiunea de a citi un întreg spațiu comun de stocare.

O politică eficientă trebuie să includă o listă cu instrumentele aprobate. Trebuie să definească datele care nu pot fi introduse niciodată într-un chatbot. Printre ele se pot afla contracte, informații financiare, date despre clienți, parole și documente confidențiale.