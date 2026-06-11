AI Act pe înțelesul tuturor: ce trebuie să schimbi în firmă înainte să fie obligatoriu41. AI Act pe înțeles: ce trebuie să schimbi în companie înainte să fie obligatoriu

AI Act a intrat în vigoare la 1 august 2024 și se aplică progresiv, cu etape diferite pentru interdicții, alfabetizare AI, modele de uz general și sisteme cu risc ridicat. Comisia Europeană explică faptul că unele prevederi, inclusiv interdicțiile pentru practici considerate inacceptabile și cerințele de alfabetizare AI, se aplică din 2 februarie 2025, în timp ce mare parte din regulament devine aplicabilă începând cu 2 august 2026, cu anumite excepții.

Primul pas: află unde folosești deja AI, chiar dacă nu îi spui așa

Cea mai mare greșeală este să crezi că firma ta „nu folosește AI” doar pentru că nu dezvoltă propriul model sau nu are un departament de machine learning. În realitate, multe companii folosesc deja AI prin instrumente cumpărate de la furnizori: aplicații de HR care filtrează CV-uri, softuri CRM care prioritizează lead-uri, platforme de marketing care generează segmente de public, chatboți pentru clienți, sisteme de traducere, instrumente de analiză a apelurilor, aplicații de productivitate sau module integrate în suita de office.

De aceea, primul lucru pe care trebuie să îl faci înainte de orice politică internă este un inventar. Nu începe cu un document stufos, ci cu o hartă simplă: ce instrumente AI sunt folosite, de cine, în ce departament, cu ce date și pentru ce rezultat. Include și aplicațiile gratuite sau conturile personale folosite de angajați, pentru că exact acolo apar adesea riscurile cele mai mari. Dacă oamenii copiază date despre clienți, contracte, rapoarte financiare sau informații interne într-un chatbot public, firma are deja o problemă de guvernanță, chiar dacă nu a aprobat oficial folosirea AI-ului.

Inventarul trebuie să facă diferența între AI folosit pentru productivitate și AI folosit pentru decizii cu impact. Una este să folosești un instrument pentru a redacta un draft de e-mail, a rezuma un document sau a genera idei de campanie. Alta este să folosești un sistem care influențează angajarea, evaluarea performanței, accesul la servicii, creditarea, prețurile, eligibilitatea unui client sau monitorizarea angajaților. Cu cât AI-ul se apropie mai mult de drepturile, veniturile sau oportunitățile unei persoane, cu atât trebuie tratat mai atent.

Acest inventar ar trebui actualizat periodic, nu făcut o singură dată și uitat într-un folder. AI-ul intră în firmă pe multe uși: prin IT, marketing, vânzări, HR, contabilitate, juridic sau chiar prin inițiative individuale. Fără o evidență clară, conducerea ajunge să răspundă pentru instrumente pe care nici nu știe că angajații le folosesc.

Al doilea pas: stabilește reguli interne clare pentru angajați

AI Act introduce explicit ideea de alfabetizare AI. Articolul 4 cere furnizorilor și utilizatorilor de sisteme AI să ia măsuri pentru ca personalul și persoanele care operează sau folosesc astfel de sisteme în numele lor să aibă un nivel suficient de cunoștințe, ținând cont de experiența lor, de contextul folosirii și de persoanele asupra cărora sistemele pot avea impact.

Pentru o firmă obișnuită, asta înseamnă că nu este suficient să trimiți un e-mail intern cu „folosiți AI responsabil”. Ai nevoie de reguli concrete. Angajații trebuie să știe ce tipuri de informații nu pot introduce în instrumente AI externe, când trebuie verificat rezultatul, cine aprobă folosirea unui sistem nou și ce se întâmplă dacă AI-ul este folosit pentru materiale publice, decizii comerciale sau interacțiuni cu clienții.