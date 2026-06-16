Cum faci politici de utilizare a AI pentru echipă fără să omori productivitatea

O politică bună de AI trebuie să facă două lucruri în același timp. Pe de o parte, să protejeze compania de scurgeri de date, erori, decizii automate necontrolate, probleme juridice și conținut neverificat. Pe de altă parte, să le permită oamenilor să folosească tehnologia acolo unde aceasta chiar reduce timpul pierdut, clarifică informații sau accelerează munca repetitivă. Diferența dintre cele două extreme este dată de claritate, nu de severitate.

Pornește de la ce face echipa, nu de la frica de AI

Prima greșeală pe care o fac multe companii este să scrie o politică de AI în abstract. Se pornește de la riscuri generale, de la exemple spectaculoase de breșe de date sau de la știri despre modele care inventează informații, apoi se ajunge la un set de reguli care nu seamănă cu munca reală a oamenilor. O echipă de vânzări, una de suport, una juridică, una de marketing și una tehnică nu folosesc AI în același mod. Din acest motiv, nici regulile nu ar trebui să fie identice în detaliu, chiar dacă principiile de bază rămân comune.

Înainte să scrii politica, trebuie să înțelegi unde se folosește deja AI. Întrebările simple sunt cele mai utile: cine folosește instrumente AI, pentru ce tipuri de sarcini, cu ce date, în ce aplicații și cu ce rezultat. În loc să tratezi discuția ca pe o investigație disciplinară, transform-o într-un exercițiu de cartografiere. Oamenii trebuie să simtă că nu sunt pedepsiți pentru că au încercat să fie mai eficienți. Altfel, vei primi răspunsuri incomplete și vei construi reguli pentru o realitate care nu există.

O politică utilă trebuie să pornească de la cazuri concrete. De exemplu, poate fi perfect acceptabil ca un angajat să folosească AI pentru a reformula un e-mail intern, pentru a structura o agendă de ședință sau pentru a rezuma un document public. În schimb, poate fi interzis sau strict controlat să introducă date personale ale clienților, contracte confidențiale, cod sursă proprietar, strategii comerciale sau informații financiare nepublice într-un instrument extern. Aceste diferențe trebuie explicate clar, nu îngropate într-o formulare de tipul „nu se introduc date sensibile”, pe care fiecare o interpretează altfel.

Un alt pas esențial este împărțirea utilizărilor pe niveluri de risc. Sarcinile cu risc scăzut pot fi permise liber, cu reguli minime. Aici intră brainstormingul, reformularea, traducerea informală, generarea de idei, sumarizarea unor texte neconfidențiale sau crearea de schițe interne. Sarcinile cu risc mediu pot necesita verificare umană, aprobare de la manager sau folosirea exclusivă a unui instrument aprobat de companie. Sarcinile cu risc ridicat, cum ar fi deciziile privind angajarea, evaluarea performanței, scoringul clienților, analiza juridică finală sau recomandările medicale, trebuie tratate separat și, în multe cazuri, interzise fără control specializat.

Această abordare are un avantaj major: nu blochează toată tehnologia din cauza câtorva scenarii periculoase. Oamenii înțeleg că nu AI-ul este problema, ci contextul în care este folosit, datele introduse și nivelul de încredere acordat rezultatului. În loc să creezi o cultură a fricii, creezi o cultură a discernământului.

Spune clar ce este permis, ce este riscant și ce este interzis

O politică de AI care se limitează la avertismente nu ajută aproape pe nimeni. Angajații au nevoie de exemple practice, nu doar de principii. Dacă documentul spune doar „folosiți AI în mod responsabil”, fiecare va înțelege altceva. Unii vor considera că pot face aproape orice atâta timp cât verifică rezultatul. Alții vor evita complet instrumentele, de teamă să nu greșească. Productivitatea scade atunci când regulile sunt prea vagi.