Cât economisești dacă reduci temperatura din casă cu un singur grad. Calcul pentru o factură de 500, 700 și 1.000 de lei
Reducerea temperaturii din locuință cu numai un grad poate părea o schimbare minoră, însă pe durata unui sezon rece diferența se poate vedea în consumul de energie. Economiile exacte depind de locuință, izolație, temperatura exterioară și sistemul de încălzire, dar o regulă orientativă folosită frecvent este că scăderea termostatului cu 1°C poate reduce energia necesară încălzirii cu aproximativ 5-7%.
De la 23, la 22 de grade poate conta la factură
Consumul unei locuințe nu scade cu un procent fix de fiecare dată când termostatul este coborât cu un grad. Explicația fizică este însă simplă: cu cât diferența dintre temperatura din interior și cea de afară este mai mare, cu atât casa pierde mai multă căldură, iar centrala sau alt sistem de încălzire trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.
De exemplu, într-o zi în care afară sunt 0°C, menținerea unei temperaturi interioare de 23°C presupune o diferență de 23 de grade. Dacă termostatul este coborât la 22°C, diferența scade la 22 de grade. Pe parcursul mai multor săptămâni, reducerea necesarului de încălzire se poate acumula.
Pentru a vedea ce înseamnă acest lucru în bani, putem folosi o economie orientativă de 6%, aflată la mijlocul intervalului de 5-7%.
Cât economisești la facturi de 500, 700 și 1.000 de lei
La o factură de 500 de lei, o reducere de 6% înseamnă aproximativ 30 de lei, astfel că factura ar putea coborî, în condiții comparabile, spre 470 de lei.
Pentru o factură de 700 de lei, economia ar fi de aproximativ 42 de lei, iar costul ar coborî teoretic la 658 de lei. Diferența devine și mai vizibilă într-o locuință cu un consum ridicat. La o factură de 1.000 de lei, 6% înseamnă 60 de lei, ceea ce ar reduce costul estimativ la aproximativ 940 de lei.
Desigur, calculele sunt orientative și presupun că partea respectivă a facturii este legată de încălzire. Dacă factura de gaze include și apa caldă sau gătitul, de exemplu, reducerea temperaturii din camere nu va diminua cu 6% întreaga factură.
|Factura inițială
|Economie estimată la 5%
|Economie estimată la 6%
|Economie estimată la 7%
|500 lei
|25 lei
|30 lei
|35 lei
|700 lei
|35 lei
|42 lei
|49 lei
|1.000 lei
|50 lei
|60 lei
|70 lei
Într-o iarnă, diferența poate ajunge la câteva sute de lei
Economia pare mică atunci când este privită pentru o singură lună, dar devine mai relevantă dacă temperaturile scăzute se mențin mai multe luni. O familie care ar avea, ipotetic, facturi de câte 700 de lei timp de cinci luni ar plăti 3.500 de lei. Dacă reducerea temperaturii cu un grad ar genera o economie medie de 6% la energia pentru încălzire, diferența teoretică ar ajunge la 210 lei pe sezon.
În cazul unor costuri de 1.000 de lei pe lună timp de cinci luni, același calcul ar însemna până la 300 de lei economisiți. În practică, facturile nu sunt identice în fiecare lună, iar vremea poate schimba considerabil consumul.
De ce două apartamente identice pot avea economii diferite
Rezultatul depinde foarte mult de eficiența energetică a locuinței. Un apartament izolat, cu ferestre eficiente și vecini deasupra, dedesubt și pe laterale pierde mai puțină căldură decât un apartament de colț sau o casă slab izolată. Desigur, contează și temperatura de la care pornești. Coborârea termostatului de la 24°C la 23°C poate produce un rezultat diferit față de trecerea de la 21°C la 20°C.
De asemenea, nu este necesar ca locuința să fie răcită excesiv pentru a economisi. Organizația Mondială a Sănătății indică 18°C drept o temperatură interioară sigură pentru populația generală în sezonul rece, precizând că persoanele vulnerabile, inclusiv vârstnicii și copiii, pot avea nevoie de temperaturi mai ridicate.
Prin urmare, reducerea termostatului cu un singur grad poate fi una dintre cele mai simple metode de diminuare a consumului, însă promisiunea unei economii fixe trebuie privită cu prudență. Intervalul de 5-7% este o estimare orientativă, nu o reducere garantată a facturii, iar rezultatul real va depinde de locuință, vreme și modul în care este folosit sistemul de încălzire.