Cât economisești dacă reduci temperatura din casă cu un singur grad. Calcul pentru o factură de 500, 700 și 1.000 de lei

De exemplu, într-o zi în care afară sunt 0°C, menținerea unei temperaturi interioare de 23°C presupune o diferență de 23 de grade. Dacă termostatul este coborât la 22°C, diferența scade la 22 de grade. Pe parcursul mai multor săptămâni, reducerea necesarului de încălzire se poate acumula.

Pentru a vedea ce înseamnă acest lucru în bani, putem folosi o economie orientativă de 6%, aflată la mijlocul intervalului de 5-7%.

Cât economisești la facturi de 500, 700 și 1.000 de lei

La o factură de 500 de lei, o reducere de 6% înseamnă aproximativ 30 de lei, astfel că factura ar putea coborî, în condiții comparabile, spre 470 de lei.

Pentru o factură de 700 de lei, economia ar fi de aproximativ 42 de lei, iar costul ar coborî teoretic la 658 de lei. Diferența devine și mai vizibilă într-o locuință cu un consum ridicat. La o factură de 1.000 de lei, 6% înseamnă 60 de lei, ceea ce ar reduce costul estimativ la aproximativ 940 de lei.

Desigur, calculele sunt orientative și presupun că partea respectivă a facturii este legată de încălzire. Dacă factura de gaze include și apa caldă sau gătitul, de exemplu, reducerea temperaturii din camere nu va diminua cu 6% întreaga factură.

Factura inițială Economie estimată la 5% Economie estimată la 6% Economie estimată la 7% 500 lei 25 lei 30 lei 35 lei 700 lei 35 lei 42 lei 49 lei 1.000 lei 50 lei 60 lei 70 lei

Într-o iarnă, diferența poate ajunge la câteva sute de lei

Economia pare mică atunci când este privită pentru o singură lună, dar devine mai relevantă dacă temperaturile scăzute se mențin mai multe luni. O familie care ar avea, ipotetic, facturi de câte 700 de lei timp de cinci luni ar plăti 3.500 de lei. Dacă reducerea temperaturii cu un grad ar genera o economie medie de 6% la energia pentru încălzire, diferența teoretică ar ajunge la 210 lei pe sezon.