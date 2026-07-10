Agenții AI devin noul risc de identitate: companiile îi tratează ca pe niște conturi tehnice, dar e greșit

Asta schimbă complet discuția despre securitate. Un agent AI poate atinge repository-uri, poate declanșa pipeline-uri, poate deschide pull request-uri, poate scrie cod și, în unele cazuri, poate contribui la deploy-uri.

Dacă toate aceste acțiuni se întâmplă fără o trasabilitate clară, compania nu mai știe doar că are o problemă de cod. Are o problemă de identitate.

De ce agenții AI nu sunt ca boții clasici

În securitatea IT, organizațiile au învățat să gestioneze identități non-umane: conturi de aplicații, chei API, tokenuri, procese automate și boți. Acestea sunt, de regulă, previzibile. Au permisiuni definite și fac același lucru, în același fel, de fiecare dată.

Agenții AI rup această logică. Ei pot lua decizii intermediare, pot încerca mai multe variante și pot adapta pașii în funcție de rezultat.

Într-un mediu de dezvoltare, această capacitate poate fi foarte utilă. Un agent poate repara un bug, poate scrie teste, poate analiza vulnerabilități sau poate propune schimbări în cod.

Dar aceeași autonomie creează și un risc nou. Dacă un agent AI introduce o schimbare problematică, cine răspunde? Cine a aprobat accesul? A existat un om în buclă? Ce date a citit? Ce fișiere a modificat?

Aceste întrebări devin urgente în contextul în care agenții AI integrați în GitHub Actions au fost deja analizați pentru riscuri legate de prompt injection și acces la chei API sau tokenuri. Când agentul are permisiuni reale, o eroare nu mai rămâne doar un răspuns greșit într-un chat.