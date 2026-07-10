Agenții AI devin noul risc de identitate: companiile îi tratează ca pe niște conturi tehnice, dar e greșit
Agenții AI nu mai pot fi priviți ca simple conturi de serviciu, tokenuri API sau boți obișnuiți. Ei reprezintă o categorie nouă de identitate digitală, cu autonomie, acces și capacitate de acțiune mult peste instrumentele clasice, arată o analiză publicată de Dark Reading. Problema este că multe organizații încă nu au politici, audit și controale clare pentru a vedea ce fac acești agenți în mediile lor de dezvoltare.
Diferența esențială este simplă: un cont de serviciu execută sarcini definite. Un agent AI primește un obiectiv și încearcă să își dea singur seama cum ajunge acolo.
Asta schimbă complet discuția despre securitate. Un agent AI poate atinge repository-uri, poate declanșa pipeline-uri, poate deschide pull request-uri, poate scrie cod și, în unele cazuri, poate contribui la deploy-uri.
Dacă toate aceste acțiuni se întâmplă fără o trasabilitate clară, compania nu mai știe doar că are o problemă de cod. Are o problemă de identitate.
De ce agenții AI nu sunt ca boții clasici
În securitatea IT, organizațiile au învățat să gestioneze identități non-umane: conturi de aplicații, chei API, tokenuri, procese automate și boți. Acestea sunt, de regulă, previzibile. Au permisiuni definite și fac același lucru, în același fel, de fiecare dată.
Agenții AI rup această logică. Ei pot lua decizii intermediare, pot încerca mai multe variante și pot adapta pașii în funcție de rezultat.
Într-un mediu de dezvoltare, această capacitate poate fi foarte utilă. Un agent poate repara un bug, poate scrie teste, poate analiza vulnerabilități sau poate propune schimbări în cod.
Dar aceeași autonomie creează și un risc nou. Dacă un agent AI introduce o schimbare problematică, cine răspunde? Cine a aprobat accesul? A existat un om în buclă? Ce date a citit? Ce fișiere a modificat?
Aceste întrebări devin urgente în contextul în care agenții AI integrați în GitHub Actions au fost deja analizați pentru riscuri legate de prompt injection și acces la chei API sau tokenuri. Când agentul are permisiuni reale, o eroare nu mai rămâne doar un răspuns greșit într-un chat.
Mediul de dezvoltare este zona cea mai vulnerabilă
Comentariul publicat de Dark Reading insistă pe un punct important: riscul cel mai mare nu este neapărat în birourile juridice, de vânzări sau de suport, ci în software development lifecycle. Acolo agenții AI sunt cei mai integrați, cei mai autonomi și, de multe ori, cel mai puțin guvernați.
Multe companii sunt încă în faza de coding assistant. Folosesc GitHub Copilot, Cursor, Claude sau alte instrumente care sugerează cod, explică fragmente și ajută dezvoltatorii să lucreze mai rapid.
În acest scenariu, omul rămâne, în general, în control. AI-ul propune, dezvoltatorul decide.
Dar următorul pas este mult mai sensibil. Agenții autonomi pot scrie cod, rula teste, deschide pull request-uri, aproba modificări și declanșa pipeline-uri fără ca un om să verifice fiecare etapă.
Nu toate organizațiile au ajuns acolo, dar direcția este clară. Iar ritmul în care aceste instrumente avansează este mai rapid decât ritmul în care echipele de securitate își adaptează regulile.
De aceea, integrarea AI în instrumente precum GitHub Copilot și Visual Studio Code nu mai este doar o problemă de productivitate. Devine o nouă suprafață de atac.
Ce ar trebui să știe companiile despre propriii agenți
Prima întrebare pe care trebuie să o poată răspunde orice organizație este simplă: câți agenți AI operează în mediul tău?
Nu doar cei aprobați oficial. Și cei creați de dezvoltatori pe conturi personale. Și cei conectați temporar la un proiect. Și cei care au primit acces acum câteva luni și nu au mai fost revocați.
A doua întrebare este și mai importantă: ce pot accesa acești agenți? Repository-uri private, pipeline-uri de producție, credențiale, documentație internă, date ale clienților, sisteme de deployment?
Fără inventar și fără monitorizare, companiile ajung să conducă în orb. Nu știu cine a făcut o schimbare, de ce a făcut-o și dacă un om a validat-o.
Guvernanța trebuie să includă provizionare, monitorizare, limite de acces, analiză comportamentală și deprovisioning. Exact cum se întâmplă cu angajații sau cu identitățile tehnice importante, doar că la o viteză mult mai mare.
Aici intră și noțiunea de „shadow AI”, adică folosirea de instrumente AI fără aprobarea oficială a companiei. Într-o perioadă în care protecția datelor personale depinde tot mai mult de reguli aplicate constant, un agent AI lăsat nesupravegheat poate deveni o breșă înainte să fie perceput ca risc.
De la „nu” la guvernanță inteligentă
Soluția nu este interzicerea agenților AI. Ar fi nerealist și, în multe cazuri, contraproductiv. Aceste instrumente pot aduce productivitate reală, pot reduce timpul pierdut cu sarcini repetitive și pot ajuta echipele să identifice probleme mai repede.
Dar organizațiile trebuie să schimbe întrebarea. Nu mai este suficient să întrebi dacă un agent AI a scris cod vulnerabil. Trebuie să întrebi ce identitate a avut, ce acces a folosit, ce a modificat și dacă acțiunea a fost verificată de un om.
Dacă mâine apare o modificare neautorizată într-un repository critic, compania trebuie să poată reconstrui traseul complet. Ce agent a acționat? Sub ce cont? Cu ce permisiuni? Ce input a primit? Ce fișiere a atins? Cine a aprobat rezultatul?
Aceste întrebări sunt deja familiare auditorilor și echipelor de compliance. Noutatea este că agenții AI fac răspunsurile mult mai greu de obținut, pentru că acționează rapid, în mai mulți pași și uneori fără o urmă de audit ușor de citit.
Organizațiile care vor câștiga nu vor fi cele care blochează AI-ul, ci cele care îl pot guverna. Echipele de securitate și engineering trebuie să lucreze împreună, nu una împotriva celeilalte.
Pentru că agenții AI nu sunt doar un instrument nou. Sunt identități active, autonome și rapide. Iar dacă nu știi ce pot accesa în mediul tău de dezvoltare, nu ești pregătit pentru ce urmează.