Cod roșu de caniculă și restricții de trafic în România. Județele unde se vor depăși 40 de grade

Cea mai călduroasă zi este așteptată să fie marți, când hărțile meteorologice indică temperaturi extrem de ridicate în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic în numeroase regiuni.

Meteorologii avertizează că nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, fiind prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade.

Cod roșu de caniculă în 16 județe

ANM a emis o avertizare de Cod roșu de caniculă valabilă începând de duminică pentru 16 județe din vestul, centrul și nordul țării. Sunt vizate zone din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

„În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade”, precizează ANM.

Restricții de circulație pentru camioane

Din cauza temperaturilor extreme, CNAIR introduce restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Astfel, săsura va fi aplicată duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele aflate sub avertizare de Cod roșu.

Restricțiile vizează județele:

Arad;

Alba;

Bihor;

Bistrița-Năsăud;

Botoșani;

Brașov;

Cluj;

Covasna;

Harghita;

Hunedoara;

Maramureș;

Mureș;

Satu Mare;

Sălaj;

Sibiu;

Suceava.

Autoritățile explică faptul că măsura este necesară pentru protejarea infrastructurii rutiere și pentru reducerea riscului producerii unor incidente în condiții de temperaturi foarte ridicate.

Medicii recomandă prudență

Pe lângă efectele asupra traficului, valul de căldură poate avea consecințe importante asupra sănătății. Medicii recomandă astfel evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și evitarea efortului fizic intens în exterior.