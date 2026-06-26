Cod roșu de caniculă și restricții de trafic în România. Județele unde se vor depăși 40 de grade
România intră într-unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că, începând de duminică, o masă de aer tropical venită din vestul Europei va aduce temperaturi extreme în aproape jumătate din țară, iar începutul săptămânii viitoare ar putea aduce maxime care vor depăși pragul de 40 de grade Celsius în numeroase regiuni. În același timp, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj în județele aflate sub avertizare de Cod roșu.
ANM: urmează cele mai fierbinți zile ale verii
Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, iar luni și marți aerul tropical va atinge intensitatea maximă deasupra României. Specialiștii estimează că temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade Celsius și chiar vor depăși acest prag în anumite zone, existând posibilitatea ca unele recorduri termice ale lunii iunie să fie doborâte.
Cea mai călduroasă zi este așteptată să fie marți, când hărțile meteorologice indică temperaturi extrem de ridicate în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic în numeroase regiuni.
Meteorologii avertizează că nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, fiind prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
Cod roșu de caniculă în 16 județe
ANM a emis o avertizare de Cod roșu de caniculă valabilă începând de duminică pentru 16 județe din vestul, centrul și nordul țării. Sunt vizate zone din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
„În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade”, precizează ANM.
Restricții de circulație pentru camioane
Din cauza temperaturilor extreme, CNAIR introduce restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Astfel, săsura va fi aplicată duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele aflate sub avertizare de Cod roșu.
Restricțiile vizează județele:
- Arad;
- Alba;
- Bihor;
- Bistrița-Năsăud;
- Botoșani;
- Brașov;
- Cluj;
- Covasna;
- Harghita;
- Hunedoara;
- Maramureș;
- Mureș;
- Satu Mare;
- Sălaj;
- Sibiu;
- Suceava.
Autoritățile explică faptul că măsura este necesară pentru protejarea infrastructurii rutiere și pentru reducerea riscului producerii unor incidente în condiții de temperaturi foarte ridicate.
Medicii recomandă prudență
Pe lângă efectele asupra traficului, valul de căldură poate avea consecințe importante asupra sănătății. Medicii recomandă astfel evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și evitarea efortului fizic intens în exterior.
O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de boli cardiovasculare sau afecțiuni cronice, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.
Autoritățile monitorizează evoluția fenomenului
Meteorologii avertizează că masa de aer tropical va continua să influențeze vremea și în primele zile ale săptămânii viitoare, iar avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.
În cazul în care temperaturile estimate vor depăși valorile prognozate în prezent sau aria afectată se va extinde, ANM poate emite noi avertizări pentru alte județe. Până atunci, autoritățile recomandă populației să urmărească permanent informările oficiale și să respecte măsurile de protecție, iar șoferilor să țină cont de restricțiile de circulație instituite în perioada Codului roșu de caniculă.