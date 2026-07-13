Aerul condiționat vechi de 123 de ani care arată cum pot fi răcorite orașele viitorului

Un sistem înaintea timpului

Elementul central al instalației este un ventilator imens, cu șase pale, montat într-un perete din cărămidă. Deși cântărește probabil câteva tone și are peste 120 de ani, palele sale pot fi mișcate și astăzi cu mâna, fără zgomote mecanice puternice. Unele componente au fost produse de aceeași companie care a construit ventilatoare pentru Titanic.

Ventilatorul trăgea aerul exterior printr-o structură formată din frânghii din fibre de cocos. În timpul verii, acestea erau umezite constant cu apă rece. Aerul trecea printre fibre, se răcea și era curățat parțial de praf, funingine și alte particule provenite de la fabricile din Belfast.

După această etapă, aerul circula printr-un coridor lung de aproximativ 150 de metri. Podeaua sa era construită cu o ușoară înclinație, iar deschiderile din pereți trimiteau aerul către saloanele aflate deasupra. Sistemul permitea controlarea temperaturii și umidității fără ca ferestrele să fie deschise.

Soluția era importantă într-un oraș industrial foarte poluat. Deschiderea geamurilor ar fi adus în spital cărbune, fum și praf. În schimb, instalația putea păstra saloanele la aproximativ 18 grade Celsius, chiar și atunci când temperatura exterioară ajungea la 26 de grade.

Principiul seamănă cu soluții folosite astăzi pentru reducerea temperaturilor urbane. Materialele umede, umbra și suprafețele reflectorizante pot limita acumularea căldurii. Cercetătorii testează inclusiv o vopsea specială care ar putea răci orașele fără instalarea unor sisteme mecanice complicate.

Răcoarea poate salva vieți

Aerul condiționat a devenit esențial în spitale, azile și alte clădiri frecventate de persoane vulnerabile. Temperaturile foarte ridicate pot agrava afecțiunile cardiovasculare și respiratorii, pot reduce eficiența anumitor medicamente și pot afecta capacitatea oamenilor de a lua decizii.

Materialul BBC citează o estimare potrivit căreia accesul la aer condiționat previne anual aproximativ 195.000 de decese în rândul persoanelor de peste 65 de ani. În spitale, răcirea corespunzătoare poate reduce puternic mortalitatea în timpul valurilor extreme de căldură.