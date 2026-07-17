Donald Trump, vizat de o investigație privind investițiile bursiere și activitatea de pe Truth Social

Investigația CNN identifică zeci de situații similare

Potrivit analizei realizate de CNN, Trump ar fi cumpărat acțiuni la cel puțin 21 de companii, iar în decurs de o săptămână ar fi publicat pe Truth Social mesaje favorabile despre acestea, despre directorii lor sau despre produsele pe care le dezvoltă.

Printre exemplele prezentate se numără producătorul de cipuri Nvidia. În aprilie 2025, Trump a anunțat pe Truth Social că administrația sa va accelera acordarea autorizațiilor necesare pentru construirea unor supercomputere dedicate inteligenței artificiale în Statele Unite. Potrivit investigației, cu doar câteva zile înainte fuseseră cumpărate acțiuni Nvidia în valoare estimată între 200.000 și 500.000 de dolari.

CNN susține că a identificat cel puțin 44 de tranzacții de cumpărare urmate, la scurt timp, de mesaje favorabile despre companiile respective. În alte cazuri, Trump a publicat și comentarii critice la adresa unor firme în care investise anterior.

Casa Albă susține că Trump nu decide ce acțiuni sunt cumpărate

Administrația americană susține că aceste tranzacții nu sunt controlate de Donald Trump. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, activele președintelui sunt administrate prin conturi discreționare gestionate de instituții financiare independente, care iau singure deciziile privind cumpărarea sau vânzarea de acțiuni.

Și Organizația Trump a transmis că nici președintele, nici membrii familiei sale nu aleg investițiile și nu sunt informați în avans despre tranzacțiile efectuate.

Cu toate acestea, spre deosebire de alți președinți americani din ultimele decenii, Trump nu și-a transferat averea într-un blind trust, un mecanism prin care proprietarul nu mai cunoaște componența investițiilor sale pe durata mandatului.

Experții vorbesc despre un posibil conflict de interese

Mai mulți specialiști în etică și transparență guvernamentală considerați de CNN susțin că situația ridică probleme de imagine, chiar dacă nu există dovezi că Donald Trump ar fi influențat direct tranzacțiile bursiere.