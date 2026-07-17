Donald Trump, vizat de o investigație privind investițiile bursiere și activitatea de pe Truth Social
O investigație publicată de CNN ridică noi semne de întrebare cu privire la relația dintre activitatea financiară a președintelui american Donald Trump și mesajele publicate pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Jurnaliștii susțin că, în mai multe rânduri, Trump a lăudat sau a promovat companii la doar câteva zile după ce în portofoliul său fuseseră cumpărate acțiuni ale acestora.
Casa Albă respinge însă categoric orice acuzație de conflict de interese și susține că toate investițiile sunt administrate exclusiv de firme independente, fără implicarea directă a președintelui sau a familiei sale.
Investigația CNN identifică zeci de situații similare
Potrivit analizei realizate de CNN, Trump ar fi cumpărat acțiuni la cel puțin 21 de companii, iar în decurs de o săptămână ar fi publicat pe Truth Social mesaje favorabile despre acestea, despre directorii lor sau despre produsele pe care le dezvoltă.
Printre exemplele prezentate se numără producătorul de cipuri Nvidia. În aprilie 2025, Trump a anunțat pe Truth Social că administrația sa va accelera acordarea autorizațiilor necesare pentru construirea unor supercomputere dedicate inteligenței artificiale în Statele Unite. Potrivit investigației, cu doar câteva zile înainte fuseseră cumpărate acțiuni Nvidia în valoare estimată între 200.000 și 500.000 de dolari.
CNN susține că a identificat cel puțin 44 de tranzacții de cumpărare urmate, la scurt timp, de mesaje favorabile despre companiile respective. În alte cazuri, Trump a publicat și comentarii critice la adresa unor firme în care investise anterior.
Casa Albă susține că Trump nu decide ce acțiuni sunt cumpărate
Administrația americană susține că aceste tranzacții nu sunt controlate de Donald Trump. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, activele președintelui sunt administrate prin conturi discreționare gestionate de instituții financiare independente, care iau singure deciziile privind cumpărarea sau vânzarea de acțiuni.
Și Organizația Trump a transmis că nici președintele, nici membrii familiei sale nu aleg investițiile și nu sunt informați în avans despre tranzacțiile efectuate.
Cu toate acestea, spre deosebire de alți președinți americani din ultimele decenii, Trump nu și-a transferat averea într-un blind trust, un mecanism prin care proprietarul nu mai cunoaște componența investițiilor sale pe durata mandatului.
Experții vorbesc despre un posibil conflict de interese
Mai mulți specialiști în etică și transparență guvernamentală considerați de CNN susțin că situația ridică probleme de imagine, chiar dacă nu există dovezi că Donald Trump ar fi influențat direct tranzacțiile bursiere.
Dan Greenberg, fost consilier în administrația Trump și în prezent cercetător la Cato Institute, a descris situația drept „un dezastru din punct de vedere etic”, în timp ce reprezentanți ai organizațiilor de supraveghere a administrației publice spun că astfel de practici pot afecta încrederea publicului în instituțiile statului.
De asemenea, investigația amintește că în Congres continuă dezbaterile privind interzicerea tranzacțiilor bursiere pentru oficialii aleși. Trump s-a declarat în trecut de acord cu interzicerea tranzacțiilor pentru membrii Congresului, însă s-a opus extinderii acestor restricții și asupra președintelui Statelor Unite.
Tesla, Apple și alte companii apar în analiză
Printre companiile menționate în investigație se numără Tesla, Apple, Nvidia, GE Aerospace, Eli Lilly, Microsoft, Comcast, Boeing, RTX, Northrop Grumman și American Eagle Outfitters.
CNN precizează că volumul foarte mare al tranzacțiilor face imposibilă demonstrarea unei legături directe între investiții și mesajele publicate de Trump. În multe dintre zilele analizate, portofoliul său înregistra sute de cumpărări și vânzări de acțiuni.
Până în acest moment nu există dovezi că Donald Trump ar fi folosit funcția prezidențială pentru a influența în mod deliberat valoarea investițiilor sale. Totuși, investigația readuce în prim-plan dezbaterea privind standardele de transparență și regulile de evitare a conflictelor de interese pentru cel mai înalt oficial al Statelor Unite.