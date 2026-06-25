Domul de căldură ajunge în România. Unde va fi cel mai cald în următoarele zile, au fost emise coduri de caniculă

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni deosebit de caldă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării.

În anumite zone din aceste regiuni, canicula se va instala izolat, iar senzația de căldură va fi amplificată de nivelul ridicat al umidității din atmosferă. Specialiștii avertizează că în special în zonele de câmpie indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua considerabil disconfortul termic.

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii anunță că România se află și sub influența unor fenomene de instabilitate atmosferică în anumite regiuni. În unele județe au fost emise avertizări care vizează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala se va confrunta cu o vreme foarte caldă. Conform prognozei, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în cursul după-amiezii, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile maxime vor ajunge la 31-33 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius.

Meteorologii atrag atenția că senzația de căldură va fi mai accentuată în a doua parte a zilei, când temperaturile vor atinge cele mai ridicate valori.

Europa, afectată de unul dintre cele mai intense valuri de căldură

În timp ce România intră sub influența acestui episod de temperaturi ridicate, mai multe state europene se confruntă deja cu efecte severe ale caniculei.