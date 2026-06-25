Domul de căldură ajunge în România. Unde va fi cel mai cald în următoarele zile, au fost emise coduri de caniculă
Europa se confruntă cu unul dintre cele mai puternice episoade de căldură din ultimii ani, iar efectele acestuia încep să se resimtă tot mai clar și în România. Fenomenul cunoscut sub numele de „dom de căldură” aduce temperaturi ridicate pe întreg continentul, iar meteorologii avertizează că următoarele zile vor fi marcate de valori termice deosebit de ridicate și un disconfort accentuat în numeroase regiuni ale țării. Aproape întreaga Românie intră sub atenționări de caniculă, în timp ce specialiștii atrag atenția asupra efectelor temperaturilor extreme asupra populației.
Aproape toată țara intră sub avertizare de caniculă
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă joi, 25 iunie, în intervalul 12:00 – 21:00.
Potrivit meteorologilor, vremea va deveni deosebit de caldă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării.
În anumite zone din aceste regiuni, canicula se va instala izolat, iar senzația de căldură va fi amplificată de nivelul ridicat al umidității din atmosferă. Specialiștii avertizează că în special în zonele de câmpie indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua considerabil disconfortul termic.
Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii anunță că România se află și sub influența unor fenomene de instabilitate atmosferică în anumite regiuni. În unele județe au fost emise avertizări care vizează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.
Cum va fi vremea în București
Și Capitala se va confrunta cu o vreme foarte caldă. Conform prognozei, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în cursul după-amiezii, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile maxime vor ajunge la 31-33 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius.
Meteorologii atrag atenția că senzația de căldură va fi mai accentuată în a doua parte a zilei, când temperaturile vor atinge cele mai ridicate valori.
Europa, afectată de unul dintre cele mai intense valuri de căldură
În timp ce România intră sub influența acestui episod de temperaturi ridicate, mai multe state europene se confruntă deja cu efecte severe ale caniculei.
Franța se numără printre țările cel mai puternic afectate. Marți a fost raportată cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată, cu temperaturi care au depășit pragul de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. Autoritățile franceze avertizează că episodul de căldură este departe de final.
Premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec după ce au încercat să se răcorească în râuri, lacuri sau zone de coastă de la începutul valului de căldură, pe 18 iunie.
Efectele temperaturilor extreme sunt vizibile și în sistemele de educație și transport. Aproximativ 6.000 de școli din Franța au fost închise sau și-au modificat programul. În Marea Britanie, sute de unități de învățământ și-au suspendat activitatea, iar în Olanda numeroase școli au adoptat un „program tropical”, cu ore reduse.
Transportul feroviar este și el afectat. Autoritățile din Marea Britanie, Franța și Belgia au avertizat că temperaturile ridicate pot provoca deformarea șinelor de cale ferată, existând riscul unor întârzieri sau anulări ale curselor.
De asemenea, unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice europene și-au modificat programul. Turnul Eiffel și-a redus intervalul de vizitare, iar Muzeul Luvru a anunțat închiderea cu două ore mai devreme până la sfârșitul săptămânii.
OMS și experții avertizează asupra efectelor temperaturilor extreme
Organizația Mondială a Sănătății a transmis că temperaturile extreme reprezintă un risc important pentru sănătatea populației.
„Valul de căldură din Europa închide școli și pune în pericol sănătatea oamenilor”, a transmis directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Acesta a subliniat că ritmul de creștere a temperaturilor pe continent este mult mai accelerat decât media globală.
„Datele sunt clare: temperaturile din Europa cresc aproximativ de două ori mai repede decât media globală, ceea ce mărește probabilitatea și severitatea episoadelor de căldură extremă în viitor”, a avertizat șeful OMS.
Specialiștii explică faptul că actualul val de căldură este alimentat de un fenomen denumit „dom de căldură”, un sistem de presiune ridicată care poate menține aerul fierbinte blocat deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni.
Peter Thorne, directorul Centrului de Cercetare Climatică ICARUS, a declarat pentru CNN:
„Criza climatică agravează ceea ce ar fi fost deja o vară neobișnuit de caldă și pune și mai mult combustibil pe foc”. Acesta a adăugat că „Valurile de căldură precum cel prin care trece acum Europa sunt amplificate de activitatea umană și de emisiile de gaze cu efect de seră care rețin căldura”.