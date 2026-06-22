Vreme extremă în România. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Județele vizate de codul galben

Meteorologii precizează că, local, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, senzația de căldură va fi mai ridicată decât cea indicată de termometre.

La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade în nord-vestul țării. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 11-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține la valori de 20-21 de grade.

Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate

ANM a emis și un cod galben de temperaturi ridicate, valabil luni între orele 12:00 și 21:00.

Avertizarea vizează Maramureșul, precum și nord-vestul și nord-estul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Conform meteorologilor, indicele temperatură-umezeală va putea atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe zone ale țării

Pe lângă temperaturile ridicate, ziua de luni aduce și fenomene de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă din a doua parte vor apărea înnorări temporar accentuate. Primele manifestări sunt așteptate în Carpații Occidentali și Meridionali, urmând ca acestea să se extindă ulterior în Banat, Crișana și local în restul Transilvaniei și în zona montană.