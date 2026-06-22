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METEO - VREME - ANM

Vreme extremă în România. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Județele vizate de codul galben

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Vreme extremă în România. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Județele vizate de codul galben
România se confruntă cu vreme extremă / Foto: Arhivă

România traversează o nouă zi marcată de contraste meteorologice puternice. În timp ce în unele regiuni temperaturile urcă la valori specifice perioadelor caniculare, alte zone se confruntă cu fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii avertizează că ziua de luni aduce atât disconfort termic ridicat, cât și condiții favorabile producerii furtunilor în mai multe județe ale țării.

Cuprins
  1. Temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni
  2. Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate
  3. Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe zone ale țării
  4. Un al doilea cod galben vizează instabilitatea atmosferică
  5. Cum va fi vremea în Capitală

Temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. Valorile termice maxime vor ajunge până la 35-36 de grade, iar în regiunile vestice și sud-vestice disconfortul termic va deveni accentuat.

Meteorologii precizează că, local, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, senzația de căldură va fi mai ridicată decât cea indicată de termometre.

La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade în nord-vestul țării. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 11-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține la valori de 20-21 de grade.

Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate

ANM a emis și un cod galben de temperaturi ridicate, valabil luni între orele 12:00 și 21:00.

Avertizarea vizează Maramureșul, precum și nord-vestul și nord-estul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Conform meteorologilor, indicele temperatură-umezeală va putea atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

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Foto – ANM

Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe zone ale țării

Pe lângă temperaturile ridicate, ziua de luni aduce și fenomene de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă din a doua parte vor apărea înnorări temporar accentuate. Primele manifestări sunt așteptate în Carpații Occidentali și Meridionali, urmând ca acestea să se extindă ulterior în Banat, Crișana și local în restul Transilvaniei și în zona montană.

În Oltenia și Muntenia, precum și în jumătatea de nord a Moldovei, sunt prognozate perioade cu averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Pe arii restrânse vor apărea vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă pot deveni importante într-un interval scurt de timp. În 1 până la 3 ore sau prin acumulare, acestea vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp, în special în zonele montane și în Banat.

Un al doilea cod galben vizează instabilitatea atmosferică

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Zonele vizate sunt Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe suprafețe restrânse se vor semnala vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cum va fi vremea în Capitală

Și în București vremea va rămâne călduroasă pe parcursul zilei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar cerul va fi variabil.

În a doua parte a zilei sunt posibile înnorări temporare, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 17 și 19 grade.

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