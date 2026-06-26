40 de grade și nopți tropicale. De ce România este mai puțin pregătită decât Franța pentru canicula extremă

Administrația Națională de Meteorologie anunță că și România va fi afectată de un val de căldură în extindere și intensificare. În vestul, nord-vestul și centrul țării sunt prognozate maxime de 36-37 de grade vineri, 37-38 de grade sâmbătă și până la 39 de grade duminică. Vârful episodului canicular este așteptat luni și marți, când în mare parte din țară temperaturile vor depăși 35 de grade, iar în vest și nord-vest se vor atinge chiar 39-40 de grade.

În același timp vor apărea și nopțile tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 20 de grade în multe zone de câmpie și podiș.

De ce Bucureștiul este mai vulnerabil decât Parisul

Experții citați de Euronews spun că marile orașe din Europa Centrală și de Est sunt mai puțin pregătite pentru astfel de episoade extreme decât multe orașe din vestul continentului.

Ioanna Vergini, fondatoarea platformei WFY24, explică faptul că una dintre cele mai mari probleme o reprezintă blocurile construite în perioada comunistă.

„Clădirile din zidărie interbelică și blocurile din panouri de beton din epoca comunistă au o masă termică foarte mare, dar nu au fost niciodată proiectate să elimine căldura vara. Cu puțină umbră, ventilație limitată și fără răcire, absorb căldura pe parcursul zilei și o eliberează în interior până noaptea târziu. Apartamentele de la ultimul etaj sunt cele mai afectate”, explică specialistul.

În București, unde o mare parte din populație locuiește în astfel de blocuri, efectul este amplificat de suprafețele întinse de beton și asfalt, care absorb energia solară și continuă să radieze căldură mult timp după apus.

Parisul s-a adaptat, Europa de Est încă recuperează

În ultimii ani, autoritățile franceze au investit masiv în reducerea efectului de „insulă de căldură urbană”. Numai în Paris au fost plantați peste 100.000 de arbori începând din 2020, iar multe suprafețe betonate au fost transformate în spații verzi pentru a reduce temperatura din oraș.

Spania, obișnuită cu verile foarte fierbinți, a dezvoltat o rețea extinsă de adăposturi climatice, unde populația vulnerabilă se poate răcori și hidrata în timpul episoadelor extreme. Totodată, au fost adaptate regulile privind munca în aer liber, iar programul tradițional de siestă reduce expunerea în cele mai fierbinți ore ale zilei. În schimb, multe orașe din Europa Centrală și de Est nu dispun încă de astfel de măsuri.