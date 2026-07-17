Regula celor 150 de zile pentru pașaport. Detaliul care le poate strica vacanța românilor în Turcia

Regula celor 150 de zile pentru pașaport în Turcia

Românii pot călători în Turcia în scop turistic atât cu pașaportul, cât și cu cartea de identitate sau cartea electronică de identitate, dacă documentele sunt valabile. Șederea fără viză este permisă pentru cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

În cazul celor care aleg să intre în Turcia folosind pașaportul, autoritățile turce impun o condiție suplimentară: documentul trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară și să conțină cel puțin o filă liberă.

Prin urmare, un pașaport care expiră la scurt timp după vacanță poate fi refuzat la intrarea în Turcia, chiar dacă este încă în termen de valabilitate.

Începând din 21 mai 2024, cetățenii români pot intra în Turcia și în baza cărții de identitate, însă această facilitate este valabilă exclusiv pentru deplasările în scop turistic.

La fiecare intrare cu cartea de identitate, autoritățile turce eliberează un formular care conține datele călătorului și data intrării în țară. Acest document trebuie păstrat pe toată durata șederii și prezentat la ieșirea din Turcia sau la eventualele controale efectuate de autorități.

Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că verificările pot dura mai mult pentru persoanele care călătoresc cu cartea de identitate decât pentru cele care folosesc pașaportul. De asemenea, șoferii care desfășoară activități comerciale trebuie să utilizeze în continuare pașaportul și documentele specifice activității lor.

Cu ce documente pot ieși românii din țară

Pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, cetățenii români pot călători folosind pașaportul sau cartea de identitate aflată în termen de valabilitate.