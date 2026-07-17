Regula celor 150 de zile pentru pașaport. Detaliul care le poate strica vacanța românilor în Turcia
Planificarea unei vacanțe în străinătate nu înseamnă doar rezervarea biletelor de avion și a cazării. Înainte de plecare, este important să verifici dacă documentele de călătorie îndeplinesc toate condițiile impuse de statul de destinație. În cazul unor țări, simplul fapt că pașaportul este încă valabil nu este suficient pentru a intra pe teritoriul lor.
Poliția de Frontieră și Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să se informeze din timp cu privire la regulile de intrare în țara în care călătoresc, mai ales în sezonul estival, când traficul prin punctele de frontieră și aeroporturi este mult mai intens.
Regula celor 150 de zile pentru pașaport în Turcia
Românii pot călători în Turcia în scop turistic atât cu pașaportul, cât și cu cartea de identitate sau cartea electronică de identitate, dacă documentele sunt valabile. Șederea fără viză este permisă pentru cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile.
În cazul celor care aleg să intre în Turcia folosind pașaportul, autoritățile turce impun o condiție suplimentară: documentul trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară și să conțină cel puțin o filă liberă.
Prin urmare, un pașaport care expiră la scurt timp după vacanță poate fi refuzat la intrarea în Turcia, chiar dacă este încă în termen de valabilitate.
Începând din 21 mai 2024, cetățenii români pot intra în Turcia și în baza cărții de identitate, însă această facilitate este valabilă exclusiv pentru deplasările în scop turistic.
La fiecare intrare cu cartea de identitate, autoritățile turce eliberează un formular care conține datele călătorului și data intrării în țară. Acest document trebuie păstrat pe toată durata șederii și prezentat la ieșirea din Turcia sau la eventualele controale efectuate de autorități.
Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că verificările pot dura mai mult pentru persoanele care călătoresc cu cartea de identitate decât pentru cele care folosesc pașaportul. De asemenea, șoferii care desfășoară activități comerciale trebuie să utilizeze în continuare pașaportul și documentele specifice activității lor.
Cu ce documente pot ieși românii din țară
Pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, cetățenii români pot călători folosind pașaportul sau cartea de identitate aflată în termen de valabilitate.
Chiar dacă România face parte din spațiul Schengen, eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne nu înseamnă că documentele de identitate nu mai sunt necesare. Acestea trebuie păstrate asupra titularului pe întreaga durată a călătoriei, deoarece autoritățile pot efectua verificări pe teritoriul statului de destinație.
În schimb, pentru țările din afara Uniunii Europene regulile diferă. Unele state acceptă cartea de identitate, altele solicită exclusiv pașaportul, iar în multe cazuri acesta trebuie să fie valabil încă trei sau șase luni după data intrării ori după data estimată a plecării.
Poliția de Frontieră recomandă verificarea condițiilor de intrare atât pentru statul de destinație, cât și pentru eventualele țări tranzitate. Totodată, permisul de conducere nu poate înlocui pașaportul sau cartea de identitate, deoarece nu este considerat document de călătorie.
Ce acte sunt necesare pentru copiii care călătoresc în străinătate
Minorii pot ieși din România numai în baza unui document individual de călătorie valabil și doar în condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate.
Certificatul de naștere nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei. Copiii pot călători cu pașaportul, iar cei care au împlinit 14 ani pot utiliza și cartea de identitate în statele care acceptă acest document.
Dacă minorul este însoțit de ambii părinți, este suficient documentul său de călătorie. În schimb, atunci când călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, în majoritatea situațiilor, declarația autentificată a celuilalt părinte prin care își exprimă acordul pentru deplasare.
Există excepții atunci când unul dintre părinți exercită singur autoritatea părintească, celălalt a decedat, este declarat dispărut, este decăzut din drepturile părintești sau există o hotărâre judecătorească definitivă care înlocuiește acordul acestuia.
În cazul în care copilul călătorește cu bunicii, alte rude sau o altă persoană majoră, însoțitorul trebuie să prezinte declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal, în care sunt menționate acordul pentru deplasare, identitatea însoțitorului și persoana căreia îi va fi încredințat minorul în statul de destinație.
Când poate ieși singur din România un minor
Un minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate călători singur în străinătate numai în condițiile prevăzute de lege. Acesta trebuie să dețină un document individual de călătorie valabil și declarația autentificată a părinților sau a reprezentanților legali.
Legea prevede și situații speciale în care ieșirea din țară este permisă pentru studii, concursuri, tratamente medicale sau alte activități, pe baza documentelor justificative și a acordurilor prevăzute de legislație.
Poliția de Frontieră recomandă părinților să verifice din timp atât condițiile de ieșire din România, cât și regulile impuse de statul de destinație și de compania de transport, pentru a evita situațiile în care îmbarcarea sau trecerea frontierei este refuzată din cauza lipsei documentelor necesare.