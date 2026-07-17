Atac cibernetic la MIPE, în plină cursă pentru miliardele din PNRR. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu baza de date

Ce aplicație a fost afectată de atac

Incidentul cibernetic s-a produs joi, 16 iulie 2026, iar aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a devenit inaccesibilă. Platforma este utilizată pentru publicarea și derularea anumitor proceduri de achiziție realizate de companii, organizații sau alți beneficiari privați care primesc finanțare europeană prin programele Politicii de Coeziune.

Imediat după descoperirea atacului, MIPE a sesizat instituțiile care au atribuții în domeniul securității cibernetice. Echipele tehnice ale ministerului lucrează împreună cu specialiștii autorităților competente pentru a stabili modul în care a fost compromisă aplicația și pentru a o readuce în stare de funcționare.

Informațiile inițiale, atribuite unor surse din interiorul instituției, indicau un incident mult mai grav. Potrivit acestora, atacatorii ar fi pătruns în sistemele MIPE și ar fi șters baza de date care conține proiectele și beneficiarii Planului Național de Redresare și Reziliență. Aceleași surse susțineau că au fost solicitate intervențiile SRI, STS și DNSC.

Până în prezent, MIPE nu a confirmat ștergerea bazei de date PNRR. Instituția nu a precizat nici dacă informații din aplicația afectată au fost copiate înainte ca platforma să devină inaccesibilă. Nu sunt cunoscute tipul atacului, identitatea autorilor sau existența unei eventuale solicitări de răscumpărare.

Incidentul vine în contextul unui nou val de atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice, care a dus la blocarea temporară a mai multor servicii digitale importante.

Atacul are loc într-un moment critic pentru PNRR

Momentul producerii atacului a amplificat îngrijorările deoarece, tot pe 16 iulie, Guvernul a anunțat finalizarea unei noi etape de revizuire a PNRR. Autoritățile pregătesc Cererea de plată numărul 5, care ar urma să fie transmisă Comisiei Europene la începutul lunii august.

Valoarea brută a cererii este estimată la 2,66 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 1,92 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 744 de milioane de euro sunt împrumuturi. Guvernul estimează că România va încasa efectiv aproximativ două miliarde de euro după evaluarea realizată de Comisia Europeană.