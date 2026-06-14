Cine plătește dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Ce spune legea și cum recuperezi daunele

De exemplu, dacă un șofer lovește în timpul unei manevre de parcare un autoturism staționat și recunoaște incidentul, proprietarul mașinii avariate nu trebuie să suporte costurile reparației. Cei doi pot completa o constatare amiabilă, iar dosarul de daună va fi deschis la compania de asigurări a persoanei vinovate.

În cazul în care există neînțelegeri sau pagube mai complexe, situația poate fi soluționată prin intermediul Poliției.

Ce spune legea dacă șoferul pleacă de la locul incidentului

Problemele apar atunci când proprietarul descoperă mașina avariată și nu știe cine este autorul. Potrivit articolului 79 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorul auto implicat într-un eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale are obligația să se prezinte la unitatea de poliție competentă sau să anunțe incidentul în termenul prevăzut de lege, dacă nu completează o constatare amiabilă.

În practică, dacă un șofer lovește o mașină parcată și pleacă fără să lase date de contact și fără să anunțe autoritățile, riscă sancțiuni contravenționale și suspendarea permisului de conducere.

Din păcate, identificarea autorului nu este întotdeauna simplă, iar proprietarul autoturismului avariat poate rămâne fără despăgubiri dacă nu există dovezi.

Ce faci dacă îți găsești mașina lovită

Specialiștii recomandă să fotografiezi imediat avariile și zona în care se află autoturismul. De asemenea, este util să verifici dacă există camere de supraveghere în apropiere, fie ale magazinelor, fie ale asociațiilor de proprietari sau ale administrației locale.

Un exemplu frecvent este cel al parcărilor din centrele comerciale, unde imaginile video au ajutat de multe ori la identificarea șoferului care a provocat dauna și a părăsit locul incidentului.