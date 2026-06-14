Cine plătește dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Ce spune legea și cum recuperezi daunele
Tot mai mulți români se confruntă cu o situație neplăcută care apare frecvent în parcările supermarketurilor, ale centrelor comerciale sau dintre blocuri: își lasă mașina în regulă și o găsesc ulterior cu bara zgâriată, portiera îndoită sau chiar cu avarii mai serioase. În astfel de cazuri, prima întrebare este simplă: cine plătește reparația și ce trebuie făcut pentru a nu rămâne cu paguba? Răspunsul depinde de circumstanțele în care s-a produs incidentul și de faptul dacă șoferul vinovat poate fi identificat sau nu.
Când șoferul vinovat este cunoscut
Situația cea mai simplă este cea în care persoana care a provocat avaria rămâne la locul incidentului sau lasă datele de contact. În acest caz, daunele sunt acoperite prin polița RCA a șoferului vinovat, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
De exemplu, dacă un șofer lovește în timpul unei manevre de parcare un autoturism staționat și recunoaște incidentul, proprietarul mașinii avariate nu trebuie să suporte costurile reparației. Cei doi pot completa o constatare amiabilă, iar dosarul de daună va fi deschis la compania de asigurări a persoanei vinovate.
În cazul în care există neînțelegeri sau pagube mai complexe, situația poate fi soluționată prin intermediul Poliției.
Ce spune legea dacă șoferul pleacă de la locul incidentului
Problemele apar atunci când proprietarul descoperă mașina avariată și nu știe cine este autorul. Potrivit articolului 79 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorul auto implicat într-un eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale are obligația să se prezinte la unitatea de poliție competentă sau să anunțe incidentul în termenul prevăzut de lege, dacă nu completează o constatare amiabilă.
În practică, dacă un șofer lovește o mașină parcată și pleacă fără să lase date de contact și fără să anunțe autoritățile, riscă sancțiuni contravenționale și suspendarea permisului de conducere.
Din păcate, identificarea autorului nu este întotdeauna simplă, iar proprietarul autoturismului avariat poate rămâne fără despăgubiri dacă nu există dovezi.
Ce faci dacă îți găsești mașina lovită
Specialiștii recomandă să fotografiezi imediat avariile și zona în care se află autoturismul. De asemenea, este util să verifici dacă există camere de supraveghere în apropiere, fie ale magazinelor, fie ale asociațiilor de proprietari sau ale administrației locale.
Un exemplu frecvent este cel al parcărilor din centrele comerciale, unde imaginile video au ajutat de multe ori la identificarea șoferului care a provocat dauna și a părăsit locul incidentului.
Dacă autorul nu este cunoscut, este recomandată sesizarea Poliției cât mai rapid pentru întocmirea documentelor necesare.
Când intervine asigurarea CASCO
Pentru șoferii care au încheiat o poliță CASCO, situația este de regulă mai simplă. De exemplu, dacă autorul nu este identificat, reparația poate fi acoperită de asigurarea facultativă, în funcție de condițiile contractului.
De exemplu, dacă îți găsești mașina zgâriată în parcarea unui supermarket și nu există martori sau imagini care să ducă la identificarea vinovatului, CASCO poate acoperi costurile reparației.
În lipsa unei astfel de polițe, proprietarul este obligat, de cele mai multe ori, să suporte singur cheltuielile.
Cum te poți proteja
În contextul în care numărul autoturismelor crește constant, iar locurile de parcare sunt din ce în ce mai aglomerate, riscul unor astfel de incidente este tot mai mare.
Șoferii pot reduce riscurile alegând locuri de parcare mai puțin aglomerate, utilizând camere video de bord cu funcție de supraveghere în parcare și păstrând o asigurare CASCO pentru situațiile în care vinovatul nu poate fi identificat.
În cele mai multe cazuri, dacă autorul este cunoscut, reparația este plătită prin RCA-ul acestuia. Problema apare atunci când șoferul pleacă fără să lase date de contact, iar proprietarul mașinii avariate rămâne să caute singur dovezi și soluții pentru recuperarea prejudiciului.