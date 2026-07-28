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Vacanțe și turism

Litoralul Bulgariei nu mai este pe placul turiștilor cu bani. Problemele care îi fac să aleagă alte destinații

Litoralul Bulgariei nu mai este pe placul turiștilor cu bani. Problemele care îi fac să aleagă alte destinații
Litoralul Bulgariei înregistrează un declin de 9% al turiștilor străini în vara lui 2026
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Litoralul Bulgariei traversează un sezon estival mai dificil, după ce numărul turiștilor străini a scăzut comparativ cu anul trecut. Reprezentanții industriei spun că schimbările nu se văd doar în cifrele privind sosirile, ci și în structura piețelor care aduc cei mai mulți vizitatori. În același timp, sectorul continuă să se confrunte cu probleme legate de conectivitatea aeriană și de lipsa unei strategii care să mențină Bulgaria competitivă în fața altor destinații din regiune.

Cuprins
  1. Numărul turiștilor străini a scăzut, iar Polonia a depășit Germania
  2. Conectivitatea aeriană rămâne una dintre cele mai mari provocări
  3. Tendințele din turism se schimbă, iar piața internă oferă noi oportunități

Numărul turiștilor străini a scăzut, iar Polonia a depășit Germania

Sectorul turismului din Bulgaria a raportat un declin de 9% al vizitatorilor străini în sezonul de vară din 2026. Informația a fost prezentată de Ivan Groshev, președintele Asociației agențiilor de turism, citat de Novinite și preluat de Agerpres.

Pe lângă reducerea numărului de turiști, reprezentanții industriei observă și o modificare importantă a piețelor externe din care provin vizitatorii. Pentru prima dată în ultimii ani, Germania nu mai ocupă primul loc în clasamentul țărilor care trimit cei mai mulți turiști pe litoralul bulgăresc.

În prezent, Polonia este principala sursă de turiști pentru stațiunile de la Marea Neagră. Pe următoarele poziții se află Marea Britanie și Cehia, în timp ce Germania a coborât pe locul al patrulea. Potrivit reprezentanților din domeniu, această schimbare reflectă o modificare semnificativă a structurii sosirilor internaționale în Bulgaria.

Conectivitatea aeriană rămâne una dintre cele mai mari provocări

Ivan Groshev susține că turismul bulgar continuă să se confrunte cu dificultăți structurale, iar una dintre cele mai importante este numărul redus de conexiuni aeriene care pot susține dezvoltarea sectorului.

Potrivit acestuia, conectivitatea limitată reprezintă unul dintre principalele obstacole în atragerea unui număr mai mare de turiști străini. În același timp, oficialul a atras atenția că actualul context geopolitic influențează comportamentul turiștilor, care aleg din ce în ce mai des să își facă rezervările în ultimul moment.

În opinia sa, Bulgaria are nevoie de un sprijin guvernamental mai consistent pentru dezvoltarea zborurilor regulate și a celor charter. Totodată, acesta consideră că este necesară o strategie națională de turism mai eficientă, care să permită țării să rămână competitivă în raport cu destinațiile rivale din regiune.

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Pentru a ilustra această problemă, Groshev a oferit exemplul Aeroportului din Tirana, despre care spune că în prezent deservește un număr mai mare de zboruri decât Aeroportul din Sofia. În opinia sa, acest lucru evidențiază nevoia de îmbunătățire a conectivității internaționale a Bulgariei.

Tendințele din turism se schimbă, iar piața internă oferă noi oportunități

Pe lângă provocările legate de turiștii străini, reprezentanții industriei văd și oportunități pe piața internă. Unul dintre exemplele oferite este Festivalul Turismului organizat la Plovdiv, care este privit ca un element ce poate contribui la dezvoltarea turismului în interiorul țării.

Cu toate acestea, Ivan Groshev avertizează că există și factori care pot limita acest potențial. Potrivit acestuia, prețurile ridicate practicate pentru cazare în Plovdiv riscă să îi descurajeze pe vizitatori și să reducă atractivitatea orașului pentru turiști.

În același timp, reprezentanții sectorului consideră că evoluția rezervărilor last-minute rămâne un element important al sezonului actual. Incertitudinile generate de contextul geopolitic îi determină pe mulți turiști să amâne decizia privind vacanța până în apropierea datei de plecare, ceea ce face mai dificilă estimarea evoluției sezonului turistic.

Declinul de 9% al numărului de vizitatori străini și schimbarea clasamentului principalelor piețe turistice arată că litoralul bulgăresc traversează o perioadă de transformare. Reprezentanții industriei susțin că, pentru a face față concurenței din regiune, sunt necesare măsuri care să îmbunătățească legăturile aeriene și să susțină dezvoltarea turismului printr-o strategie națională mai eficientă. În același timp, evoluția rezervărilor și schimbările din preferințele turiștilor vor continua să influențeze rezultatele sezonului estival.

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