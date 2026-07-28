Litoralul Bulgariei nu mai este pe placul turiștilor cu bani. Problemele care îi fac să aleagă alte destinații

Pe lângă reducerea numărului de turiști, reprezentanții industriei observă și o modificare importantă a piețelor externe din care provin vizitatorii. Pentru prima dată în ultimii ani, Germania nu mai ocupă primul loc în clasamentul țărilor care trimit cei mai mulți turiști pe litoralul bulgăresc.

În prezent, Polonia este principala sursă de turiști pentru stațiunile de la Marea Neagră. Pe următoarele poziții se află Marea Britanie și Cehia, în timp ce Germania a coborât pe locul al patrulea. Potrivit reprezentanților din domeniu, această schimbare reflectă o modificare semnificativă a structurii sosirilor internaționale în Bulgaria.

Conectivitatea aeriană rămâne una dintre cele mai mari provocări

Ivan Groshev susține că turismul bulgar continuă să se confrunte cu dificultăți structurale, iar una dintre cele mai importante este numărul redus de conexiuni aeriene care pot susține dezvoltarea sectorului.

Potrivit acestuia, conectivitatea limitată reprezintă unul dintre principalele obstacole în atragerea unui număr mai mare de turiști străini. În același timp, oficialul a atras atenția că actualul context geopolitic influențează comportamentul turiștilor, care aleg din ce în ce mai des să își facă rezervările în ultimul moment.

În opinia sa, Bulgaria are nevoie de un sprijin guvernamental mai consistent pentru dezvoltarea zborurilor regulate și a celor charter. Totodată, acesta consideră că este necesară o strategie națională de turism mai eficientă, care să permită țării să rămână competitivă în raport cu destinațiile rivale din regiune.

Pentru a ilustra această problemă, Groshev a oferit exemplul Aeroportului din Tirana, despre care spune că în prezent deservește un număr mai mare de zboruri decât Aeroportul din Sofia. În opinia sa, acest lucru evidențiază nevoia de îmbunătățire a conectivității internaționale a Bulgariei.

Tendințele din turism se schimbă, iar piața internă oferă noi oportunități

Pe lângă provocările legate de turiștii străini, reprezentanții industriei văd și oportunități pe piața internă. Unul dintre exemplele oferite este Festivalul Turismului organizat la Plovdiv, care este privit ca un element ce poate contribui la dezvoltarea turismului în interiorul țării.