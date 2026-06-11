Ai RCA la firma bulgară rămasă fără licență? Ce se întâmplă cu despăgubirile și cum îți recuperezi banii
Aproximativ 16.000 de șoferi din România se află într-o situație incertă după ce autoritatea de supraveghere financiară din Bulgaria a retras licența companiei de asigurări DallBogg Life and Health AD. Firma a vândut în ultimii ani sute de mii de polițe RCA pe piața românească, iar mulți conducători auto se întreabă acum ce se întâmplă dacă sunt implicați într-un accident și cum își pot recupera eventualele despăgubiri. Pentru moment, autoritățile române spun că procedura exactă va fi anunțată după ce vor primi instrucțiuni oficiale din partea autorității bulgare care supraveghea compania.
16.000 de mașini din România mai au RCA la DallBogg
Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria a decis pe 9 iunie 2026 retragerea autorizației de funcționare a companiei DallBogg, una dintre firmele care au vândut polițe RCA și în România prin mecanismul european de liberă prestare a serviciilor.
Potrivit vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, în România mai există aproximativ 16.000 de autovehicule care au polițe RCA active la această societate.
„În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, care vor expira până la finalul lunii iunie”, a declarat Sorin Mititelu pentru HotNews.
Vestea bună pentru șoferi este că majoritatea polițelor aflate încă în vigoare urmează să expire în următoarele săptămâni, însă până atunci există nelămuriri privind gestionarea daunelor și a dosarelor deja deschise.
Ce trebuie să facă șoferii care au RCA la DallBogg
Specialiștii recomandă în primul rând verificarea datei de expirare a poliței și încheierea din timp a unei noi asigurări RCA la o companie autorizată. Chiar dacă polița actuală este încă valabilă, este important ca șoferii să urmărească anunțurile oficiale publicate de ASF și de autoritățile bulgare.
În cazul unui accident produs în această perioadă, toate documentele trebuie păstrate cu atenție: constatarea amiabilă, procesul-verbal al poliției, fotografiile de la locul accidentului și orice comunicare cu asigurătorul.
Pentru dosarele deja aflate în lucru, șoferii trebuie să urmărească instrucțiunile care vor fi comunicate de ASF imediat ce vor fi primite informațiile oficiale din Bulgaria.
Tabel: Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii cu RCA la DallBogg
|Ce trebuie să știi
|Pe scurt
|Număr de șoferi afectați
|Aproximativ 16.000 de mașini din România mai au RCA la DallBogg
|Situația companiei
|Autoritatea din Bulgaria a retras licența de funcționare a DallBogg
|Valabilitatea polițelor
|Majoritatea polițelor active expiră până la finalul lunii iunie 2026
|Ce trebuie făcut imediat
|Verifică data expirării și încheie din timp o nouă poliță RCA
|Dosare de daună
|Procedura exactă de despăgubire urmează să fie comunicată de autoritățile bulgare și ASF
|Documente importante
|Păstrează polița, constatarea amiabilă, procesele-verbale și toate documentele legate de daună
|De ce a rămas fără licență
|Autoritatea bulgară a descoperit un deficit de aproape 280 de milioane de euro în rezervele tehnice
|Unde găsești informații oficiale
|Pe site-ul ASF și în comunicările autorității de supraveghere din Bulgaria
ASF așteaptă clarificări din Bulgaria
Una dintre cele mai importante întrebări pentru șoferi este cine va plăti daunele produse în această perioadă și ce se întâmplă cu dosarele deja deschise. Pentru moment, ASF nu a anunțat o procedură concretă deoarece autoritatea română așteaptă informațiile oficiale de la Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria.
„Instrucțiunile detaliate vor fi comunicate de FSC, iar când vor fi primite de ASF vor fi comunicate și asiguraților din România”, a declarat Sorin Mititelu.
Până la publicarea acestor informații, șoferii trebuie să urmărească exclusiv canalele oficiale și să evite informațiile neverificate apărute pe rețelele sociale.
De ce a rămas compania fără licență
Autoritatea bulgară a explicat că retragerea licenței a fost determinată de probleme grave descoperite în urma controalelor efectuate la companie. Potrivit informațiilor oficiale, DallBogg ar fi înregistrat un deficit de aproape 280 de milioane de euro în rezervele tehnice necesare pentru acoperirea obligațiilor față de clienți.
Regulatorul bulgar a precizat că retragerea licenței reprezintă cea mai severă măsură posibilă și a fost luată după mai multe avertismente și verificări succesive.
Compania a respins anterior acuzațiile și a susținut public că dispune de lichiditățile necesare pentru plata obligațiilor.
Un nou episod într-o piață RCA marcată de probleme
Cazul DallBogg readuce în atenția șoferilor români riscurile existente pe piața RCA. În ultimii ani, mai mulți asigurători importanți au intrat în dificultate sau au dispărut de pe piață, generând întârzieri la plata daunelor și incertitudine pentru milioane de clienți.
Pentru cei aproximativ 16.000 de șoferi care mai au polițe active la DallBogg, cel mai important pas este să nu lase asigurarea să expire fără a încheia una nouă și să urmărească atent comunicările ASF privind procedura de despăgubire și recuperare a eventualelor sume restante.