Ai RCA la firma bulgară rămasă fără licență? Ce se întâmplă cu despăgubirile și cum îți recuperezi banii

Potrivit vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, în România mai există aproximativ 16.000 de autovehicule care au polițe RCA active la această societate.

„În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, care vor expira până la finalul lunii iunie”, a declarat Sorin Mititelu pentru HotNews.

Vestea bună pentru șoferi este că majoritatea polițelor aflate încă în vigoare urmează să expire în următoarele săptămâni, însă până atunci există nelămuriri privind gestionarea daunelor și a dosarelor deja deschise.

Ce trebuie să facă șoferii care au RCA la DallBogg

Specialiștii recomandă în primul rând verificarea datei de expirare a poliței și încheierea din timp a unei noi asigurări RCA la o companie autorizată. Chiar dacă polița actuală este încă valabilă, este important ca șoferii să urmărească anunțurile oficiale publicate de ASF și de autoritățile bulgare.

În cazul unui accident produs în această perioadă, toate documentele trebuie păstrate cu atenție: constatarea amiabilă, procesul-verbal al poliției, fotografiile de la locul accidentului și orice comunicare cu asigurătorul.

Pentru dosarele deja aflate în lucru, șoferii trebuie să urmărească instrucțiunile care vor fi comunicate de ASF imediat ce vor fi primite informațiile oficiale din Bulgaria.

Tabel: Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii cu RCA la DallBogg

Ce trebuie să știi Pe scurt Număr de șoferi afectați Aproximativ 16.000 de mașini din România mai au RCA la DallBogg Situația companiei Autoritatea din Bulgaria a retras licența de funcționare a DallBogg Valabilitatea polițelor Majoritatea polițelor active expiră până la finalul lunii iunie 2026 Ce trebuie făcut imediat Verifică data expirării și încheie din timp o nouă poliță RCA Dosare de daună Procedura exactă de despăgubire urmează să fie comunicată de autoritățile bulgare și ASF Documente importante Păstrează polița, constatarea amiabilă, procesele-verbale și toate documentele legate de daună De ce a rămas fără licență Autoritatea bulgară a descoperit un deficit de aproape 280 de milioane de euro în rezervele tehnice Unde găsești informații oficiale Pe site-ul ASF și în comunicările autorității de supraveghere din Bulgaria

ASF așteaptă clarificări din Bulgaria

Una dintre cele mai importante întrebări pentru șoferi este cine va plăti daunele produse în această perioadă și ce se întâmplă cu dosarele deja deschise. Pentru moment, ASF nu a anunțat o procedură concretă deoarece autoritatea română așteaptă informațiile oficiale de la Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria.

„Instrucțiunile detaliate vor fi comunicate de FSC, iar când vor fi primite de ASF vor fi comunicate și asiguraților din România”, a declarat Sorin Mititelu.

Până la publicarea acestor informații, șoferii trebuie să urmărească exclusiv canalele oficiale și să evite informațiile neverificate apărute pe rețelele sociale.