Greva generală din Sănătate începe marți. Ce servicii medicale vor fi limitate și cum vor fi tratați pacienții

Ce activități vor continua în spitale

Sanitas a precizat că protestul nu va afecta cazurile care pun viața pacienților în pericol. Aproximativ o treime din personal va rămâne la post pentru a asigura funcționarea secțiilor critice, precum Unitățile de Primiri Urgențe, serviciile de ambulanță, terapiile intensive și blocurile operatorii.

În schimb, intervențiile programate și alte activități care nu reprezintă urgențe medicale vor fi amânate până la încheierea protestului. Liderii sindicali estimează că aproximativ două treimi din activitatea obișnuită a spitalelor va fi suspendată temporar.

Vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gae, a explicat că toate procedurile legale pentru declanșarea grevei au fost respectate, iar ministerele și angajatorii au fost notificați înainte de protest. Acesta a precizat că federația ia în calcul inclusiv posibilitatea ca greva să fie contestată în instanță.

Sindicaliștii cer reluarea negocierilor

Sanitas susține că protestul va continua până când va exista un proiect al Legii salarizării elaborat împreună cu partenerii sociali. Reprezentanții federației spun că sunt dispuși la discuții, însă numai pe baza propriilor propuneri și după instalarea unui Guvern cu puteri depline sau prin negocieri în Parlament.

Potrivit liderilor sindicali, actualul proiect nu respectă principiile echității și nu răspunde problemelor din sistemul sanitar. Ei avertizează că, dacă legea va fi adoptată în forma actuală, spitalele s-ar putea confrunta în următorii ani cu un deficit și mai mare de personal.

Gradul de participare la grevă diferă de la un județ la altul. Dacă în unele zone numărul participanților este redus, în centre universitare precum București, Iași, Olt sau Covasna sindicaliștii estimează o mobilizare semnificativă.

Sanitas acuză presiuni asupra angajaților

Cu o zi înainte de declanșarea grevei generale, Federația Sanitas a transmis că a primit sesizări din mai multe spitale potrivit cărora unele conduceri ar fi solicitat liste cu angajații care au anunțat că vor participa la protest.