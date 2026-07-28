Greva generală din Sănătate începe marți. Ce servicii medicale vor fi limitate și cum vor fi tratați pacienții
Federația Sanitas intră, începând de marți, în grevă generală, după ce negocierile purtate cu autoritățile nu au dus la un acord. Sindicaliștii susțin că proiectele noii Legi a salarizării au fost elaborate fără consultarea reprezentanților angajaților și avertizează că modificările propuse ar putea reduce veniturile personalului medical și accentua lipsa de personal din sistem.
Potrivit reprezentanților federației, aproximativ 400 de spitale din țară vor funcționa pe durata protestului în regim de urgență. Vor fi menținute serviciile esențiale, iar pacienții care au nevoie de asistență medicală de urgență vor continua să fie tratați.
Ce activități vor continua în spitale
Sanitas a precizat că protestul nu va afecta cazurile care pun viața pacienților în pericol. Aproximativ o treime din personal va rămâne la post pentru a asigura funcționarea secțiilor critice, precum Unitățile de Primiri Urgențe, serviciile de ambulanță, terapiile intensive și blocurile operatorii.
În schimb, intervențiile programate și alte activități care nu reprezintă urgențe medicale vor fi amânate până la încheierea protestului. Liderii sindicali estimează că aproximativ două treimi din activitatea obișnuită a spitalelor va fi suspendată temporar.
Vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gae, a explicat că toate procedurile legale pentru declanșarea grevei au fost respectate, iar ministerele și angajatorii au fost notificați înainte de protest. Acesta a precizat că federația ia în calcul inclusiv posibilitatea ca greva să fie contestată în instanță.
Sindicaliștii cer reluarea negocierilor
Sanitas susține că protestul va continua până când va exista un proiect al Legii salarizării elaborat împreună cu partenerii sociali. Reprezentanții federației spun că sunt dispuși la discuții, însă numai pe baza propriilor propuneri și după instalarea unui Guvern cu puteri depline sau prin negocieri în Parlament.
Potrivit liderilor sindicali, actualul proiect nu respectă principiile echității și nu răspunde problemelor din sistemul sanitar. Ei avertizează că, dacă legea va fi adoptată în forma actuală, spitalele s-ar putea confrunta în următorii ani cu un deficit și mai mare de personal.
Gradul de participare la grevă diferă de la un județ la altul. Dacă în unele zone numărul participanților este redus, în centre universitare precum București, Iași, Olt sau Covasna sindicaliștii estimează o mobilizare semnificativă.
Sanitas acuză presiuni asupra angajaților
Cu o zi înainte de declanșarea grevei generale, Federația Sanitas a transmis că a primit sesizări din mai multe spitale potrivit cărora unele conduceri ar fi solicitat liste cu angajații care au anunțat că vor participa la protest.
Sindicaliștii consideră că astfel de demersuri pot reprezenta forme de intimidare și reamintesc că simpla semnare pentru participarea la grevă nu echivalează cu intrarea efectivă în protest și nu justifică suspendarea contractului individual de muncă.
Federația subliniază că legislația în vigoare prevede suspendarea contractului doar pe perioada în care un salariat participă efectiv la grevă. Totodată, reprezentanții Sanitas afirmă că exercitarea dreptului la grevă nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară și cer conducerilor unităților medicale să respecte prevederile legale.
Sindicaliștii susțin că vor continua protestul până când revendicările lor vor fi analizate în cadrul unui dialog real cu autoritățile.