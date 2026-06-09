Ce trebuie să faci dacă un șofer pare că are o criză medicală la volan. Gesturile care pot preveni o tragedie în trafic. Titi Aur cere schimbări urgente

„Există posibilitatea la unii pacienți care sunt cu diagnostic de diabet zaharat să apară o scădere a glicemiei, sub 70, adică să apară o hipoglicemie. Categoriile de pacienți la care poate să apară acest lucru sunt acei pacienți care sunt în tratament cu insulină sau sunt în tratament cu unele antidiabetice orale care pot conduce la apariția hipoglicemiei”, a explicat medicul, conform News.ro.

Specialistul subliniază că hipoglicemia poate afecta reflexele, concentrarea și capacitatea de reacție în trafic, motiv pentru care pacienții aflați în aceste categorii trebuie monitorizați și educați corespunzător înainte de a conduce.

În cazurile severe, consecințele pot fi extrem de grave.

„O criză de hipoglicemie poate să fie o criză severă, cu o glicemie de 20, când pacientul poate să fie în comă. Pierde efectiv orice fel de reflex”, avertizează medicul.

Regula esențială pentru șoferii care au diabet

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a elaborat recent un ghid destinat atât pacienților, cât și medicilor diabetologi care emit avize pentru permisul de conducere. Una dintre cele mai importante recomandări este verificarea glicemiei înainte de urcarea la volan.

„Recomandările din cadrul acestui ghid sunt reprezentate de verificarea glicemiei înainte de condus și evitarea urcării la volan dacă glicemia este sub 90, până la corectarea acesteia”, a precizat Andra Balcangiu-Stroescu.

Corectarea glicemiei presupune administrarea de zahăr cu absorbție rapidă, cum ar fi apă cu zahăr, tablete de glucoză sau băuturi îndulcite, urmată de consumul unor carbohidrați cu absorbție lentă, precum pâine integrală, paste integrale sau orez.

Potrivit recomandărilor din ghid, dacă glicemia este între 70 și 90 mg/dl, șoferul ar trebui să consume aproximativ 15-20 de grame de glucide și să își verifice din nou glicemia după 15 minute pentru a se asigura că valoarea depășește 90 mg/dl înainte de a porni la drum.

Ce trebuie să facă ceilalți participanți la trafic

Specialiștii spun că este important ca oamenii să înțeleagă faptul că o persoană aflată într-o criză de hipoglicemie poate avea un comportament aparent inexplicabil, care poate fi confundat cu consumul de alcool sau droguri. Printre simptomele unei hipoglicemii severe se pot număra dezorientarea, dificultatea de a răspunde la întrebări, transpirațiile abundente, privirea pierdută, lipsa coordonării și reacțiile aparent agresive sau incoerente.

În astfel de situații, primul gest ar trebui să fie apelarea serviciului de urgență 112 și evitarea confruntării directe cu persoana respectivă, mai ales dacă aceasta se află la volanul unui vehicul greu.