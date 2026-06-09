Ce trebuie să faci dacă un șofer pare că are o criză medicală la volan. Gesturile care pot preveni o tragedie în trafic. Titi Aur cere schimbări urgente
Un grav accident produs în Constanța, în care un TIR a lovit mai multe autovehicule și a rănit două persoane, readuce în atenție un subiect despre care se vorbește prea puțin: crizele medicale apărute la volan și modul în care acestea pot transforma în câteva secunde un șofer experimentat într-un pericol pentru el și pentru ceilalți participanți la trafic. Specialiștii atrag atenția că diabetul zaharat, mai ales atunci când este tratat cu insulină sau anumite medicamente, poate provoca episoade severe de hipoglicemie care afectează reflexele, capacitatea de concentrare și reacțiile necesare conducerii unui vehicul.
Cum poate o criză de hipoglicemie să ducă la pierderea controlului mașinii
Potrivit medicului specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Andra Balcangiu-Stroescu, există situații în care glicemia scade sub valorile normale, iar efectele pot fi dramatice pentru un șofer aflat în trafic.
„Există posibilitatea la unii pacienți care sunt cu diagnostic de diabet zaharat să apară o scădere a glicemiei, sub 70, adică să apară o hipoglicemie. Categoriile de pacienți la care poate să apară acest lucru sunt acei pacienți care sunt în tratament cu insulină sau sunt în tratament cu unele antidiabetice orale care pot conduce la apariția hipoglicemiei”, a explicat medicul, conform News.ro.
Specialistul subliniază că hipoglicemia poate afecta reflexele, concentrarea și capacitatea de reacție în trafic, motiv pentru care pacienții aflați în aceste categorii trebuie monitorizați și educați corespunzător înainte de a conduce.
În cazurile severe, consecințele pot fi extrem de grave.
„O criză de hipoglicemie poate să fie o criză severă, cu o glicemie de 20, când pacientul poate să fie în comă. Pierde efectiv orice fel de reflex”, avertizează medicul.
Regula esențială pentru șoferii care au diabet
Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a elaborat recent un ghid destinat atât pacienților, cât și medicilor diabetologi care emit avize pentru permisul de conducere. Una dintre cele mai importante recomandări este verificarea glicemiei înainte de urcarea la volan.
„Recomandările din cadrul acestui ghid sunt reprezentate de verificarea glicemiei înainte de condus și evitarea urcării la volan dacă glicemia este sub 90, până la corectarea acesteia”, a precizat Andra Balcangiu-Stroescu.
Corectarea glicemiei presupune administrarea de zahăr cu absorbție rapidă, cum ar fi apă cu zahăr, tablete de glucoză sau băuturi îndulcite, urmată de consumul unor carbohidrați cu absorbție lentă, precum pâine integrală, paste integrale sau orez.
Potrivit recomandărilor din ghid, dacă glicemia este între 70 și 90 mg/dl, șoferul ar trebui să consume aproximativ 15-20 de grame de glucide și să își verifice din nou glicemia după 15 minute pentru a se asigura că valoarea depășește 90 mg/dl înainte de a porni la drum.
Ce trebuie să facă ceilalți participanți la trafic
Specialiștii spun că este important ca oamenii să înțeleagă faptul că o persoană aflată într-o criză de hipoglicemie poate avea un comportament aparent inexplicabil, care poate fi confundat cu consumul de alcool sau droguri. Printre simptomele unei hipoglicemii severe se pot număra dezorientarea, dificultatea de a răspunde la întrebări, transpirațiile abundente, privirea pierdută, lipsa coordonării și reacțiile aparent agresive sau incoerente.
În astfel de situații, primul gest ar trebui să fie apelarea serviciului de urgență 112 și evitarea confruntării directe cu persoana respectivă, mai ales dacă aceasta se află la volanul unui vehicul greu.
Medicii susțin că este nevoie de o mai bună informare a populației pentru ca astfel de episoade să fie recunoscute rapid.
„Da, e nevoie de un efort suplimentar de a ne educa pacienții și de a ne educa pe noi ca societate”, a declarat Andra Balcangiu-Stroescu.
Accidentul din Constanța care a readus problema în atenție
Discuția a reapărut după accidentul produs în municipiul Constanța, unde un șofer de TIR în vârstă de 49 de ani ar fi suferit o criză diabetică și a pierdut controlul ansamblului rutier.
Conform datelor furnizate de IPJ Constanța, autocamionul a lovit mai multe vehicule aflate atât în mers, cât și parcate, după care și-a continuat deplasarea până când a intrat în coliziune cu un scuar, un stâlp și un copac. În total au fost implicate zece vehicule, respectiv TIR-ul, un autobuz de transport public și opt autoturisme.
Două persoane au fost rănite, inclusiv șoferul autocamionului, care a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Potrivit informațiilor apărute ulterior, bărbatul le-ar fi spus medicilor că i s-a făcut rău la volan și că nu își amintește nimic din ceea ce s-a întâmplat.
Testele pentru alcool și substanțe interzise au fost negative, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Titi Aur: „Este un maxim pericol public”
Pilotul de raliuri și expertul în conducere defensivă Titi Aur consideră că astfel de situații trebuie tratate cu maximă seriozitate, mai ales când este vorba despre vehicule de mare tonaj.
„Dacă într-adevăr a suferit o criză, atunci a fost vorba despre o criză foarte gravă. Ar trebui să existe adevărate examene, inclusiv psihologice, mai ales când conduci un asemenea autocamion de zeci de tone”, a declarat acesta.
Expertul consideră că medicii ar trebui să aibă instrumente mai puternice pentru a împiedica șoferii care prezintă riscuri majore să mai conducă și atrage atenția că România are încă numeroase vulnerabilități în ceea ce privește siguranța rutieră.
Cazul de la Constanța reprezintă încă o dovadă că verificarea stării de sănătate înainte de plecarea la drum nu este doar o recomandare medicală, ci poate deveni diferența dintre o călătorie obișnuită și un accident cu consecințe dramatice pentru zeci de oameni.