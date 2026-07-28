Crezi că vei câștiga mai mult pe PFA sau SRL? Calculele pe care trebuie să le faci înainte ca să nu pierzi bani
Alegerea formei prin care îți desfășori activitatea poate avea un impact important asupra veniturilor pe care le păstrezi, dar și asupra obligațiilor pe care le vei avea pe termen lung. Mulți iau această decizie comparând doar nivelul taxelor, însă specialiștii atrag atenția că o astfel de analiză este incompletă. Înainte de a opta pentru un SRL, un PFA sau un contract individual de muncă, este recomandat să fie luate în calcul și aspecte precum accesul la bani, costurile administrative, protecția socială și eventualele riscuri fiscale, deoarece acestea pot schimba semnificativ avantajele fiecărei variante.
Taxele nu sunt singurul criteriu de care ar trebui să ții cont
Atunci când începi o activitate independentă sau primești o propunere de colaborare, una dintre primele întrebări este dacă este mai avantajos să lucrezi prin PFA, SRL sau în baza unui contract individual de muncă. De cele mai multe ori, răspunsul este căutat exclusiv în nivelul taxelor, fiecare încercând să găsească varianta prin care rămâne cu cei mai mulți bani.
O analiză de specialitate arată însă că întrebarea corectă nu este doar „Unde plătesc mai puține taxe?”, ci și „Cu câți bani rămân efectiv, cât de ușor pot folosi acești bani și ce obligații îmi asum?”. Din acest motiv, o comparație bazată exclusiv pe impozite poate conduce la o alegere care, în practică, nu este cea mai eficientă.
Pe lângă taxele datorate statului, trebuie analizate și modul în care sunt administrați banii, timpul necesar pentru respectarea obligațiilor fiscale și costurile generate de funcționarea fiecărei forme de organizare.
Contractul de muncă oferă stabilitate, iar PFA-ul aduce mai multă flexibilitate
Pentru persoanele care își doresc predictibilitate și cât mai puține obligații administrative, contractul individual de muncă rămâne cea mai simplă soluție. În acest caz, angajatorul este cel care calculează și plătește taxele, iar salariatul primește salariul net și beneficiază de concediu de odihnă plătit, concedii medicale și protecția oferită de legislația muncii.
În schimb, PFA-ul este o opțiune frecvent aleasă de freelanceri, consultanți și profesioniști care desfășoară activități independente. Unul dintre principalele avantaje este faptul că formalitățile administrative sunt mai reduse decât în cazul unui SRL, iar titularul poate utiliza disponibilitățile rezultate din activitate fără procedurile specifice unei societăți comerciale.
Totuși, această variantă vine și cu responsabilități suplimentare. Titularul trebuie să urmărească permanent veniturile și cheltuielile, să respecte termenele fiscale și să achite contribuțiile sociale. De asemenea, specialiștii citați de Contabilul.ro atrag atenția că pot exista riscuri de reîncadrare fiscală dacă activitatea este desfășurată aproape exclusiv pentru un singur beneficiar și în condiții asemănătoare unui contract de muncă.
SRL-ul este recomandat celor care urmăresc dezvoltarea unei afaceri
Pentru cei care intenționează să își extindă activitatea și să administreze venituri mai consistente, SRL-ul poate reprezenta o alegere potrivită. Spre deosebire de PFA, societatea cu răspundere limitată este o persoană juridică distinctă de asociatul său, ceea ce înseamnă că veniturile încasate aparțin firmei.
Acest aspect este deseori trecut cu vederea de antreprenorii aflați la început de drum. Faptul că există bani în contul societății nu înseamnă că aceștia pot fi utilizați oricând pentru cheltuieli personale. Asociatul poate avea acces la aceste sume doar prin mecanisme prevăzute de lege, precum salariul sau dividendele.
În schimb, această formă de organizare poate oferi avantaje importante pentru cei care doresc să reinvestească profitul, să colaboreze cu parteneri mari sau să dezvolte afacerea pe termen lung, acceptând însă o administrare mai complexă.
Costurile ascunse și întrebările care pot face diferența
Analiza realizată de Contabilul arată că una dintre cele mai frecvente greșeli este compararea exclusivă a impozitelor. În realitate, costurile totale sunt influențate și de contabilitate, declarațiile fiscale, semnătura electronică, comisioanele bancare, timpul necesar administrării firmei, eventualele sancțiuni pentru neconformare și perioadele în care nu există încasări.
Specialiștii subliniază și câteva aspecte pe care mulți antreprenori le ignoră atunci când aleg forma de organizare. În cazul unui SRL, fondurile firmei nu pot fi retrase oricând pentru uz personal, deoarece aparțin societății. Totodată, colaborarea aproape exclusivă cu un singur client poate ridica probleme dacă activitatea desfășurată seamănă cu cea a unui salariat, autoritățile fiscale putând analiza natura raportului contractual în situațiile prevăzute de lege.
De asemenea, concediul nu mai este plătit automat în cazul freelancerilor și antreprenorilor. Dacă activitatea este întreruptă și nu există rezerve financiare sau contracte care să asigure continuitatea veniturilor, perioada respectivă poate însemna și lipsa încasărilor. În plus, administrarea unui PFA sau a unui SRL presupune timp și bani, aspecte care trebuie luate în calcul încă dinaintea înființării.
Înainte de a lua o decizie, este recomandat să răspunzi la câteva întrebări esențiale: dacă lucrezi cu adevărat independent sau desfășori aceeași activitate ca un angajat, dacă veniturile sunt constante ori fluctuează de la o lună la alta, dacă ai cheltuieli deductibile importante, dacă ai nevoie să utilizezi rapid banii încasați și dacă urmărești doar obținerea unor venituri sau dezvoltarea unei afaceri.