Crezi că vei câștiga mai mult pe PFA sau SRL? Calculele pe care trebuie să le faci înainte ca să nu pierzi bani

O analiză de specialitate arată însă că întrebarea corectă nu este doar „Unde plătesc mai puține taxe?”, ci și „Cu câți bani rămân efectiv, cât de ușor pot folosi acești bani și ce obligații îmi asum?”. Din acest motiv, o comparație bazată exclusiv pe impozite poate conduce la o alegere care, în practică, nu este cea mai eficientă.

Pe lângă taxele datorate statului, trebuie analizate și modul în care sunt administrați banii, timpul necesar pentru respectarea obligațiilor fiscale și costurile generate de funcționarea fiecărei forme de organizare.

Contractul de muncă oferă stabilitate, iar PFA-ul aduce mai multă flexibilitate

Pentru persoanele care își doresc predictibilitate și cât mai puține obligații administrative, contractul individual de muncă rămâne cea mai simplă soluție. În acest caz, angajatorul este cel care calculează și plătește taxele, iar salariatul primește salariul net și beneficiază de concediu de odihnă plătit, concedii medicale și protecția oferită de legislația muncii.

În schimb, PFA-ul este o opțiune frecvent aleasă de freelanceri, consultanți și profesioniști care desfășoară activități independente. Unul dintre principalele avantaje este faptul că formalitățile administrative sunt mai reduse decât în cazul unui SRL, iar titularul poate utiliza disponibilitățile rezultate din activitate fără procedurile specifice unei societăți comerciale.

Totuși, această variantă vine și cu responsabilități suplimentare. Titularul trebuie să urmărească permanent veniturile și cheltuielile, să respecte termenele fiscale și să achite contribuțiile sociale. De asemenea, specialiștii citați de Contabilul.ro atrag atenția că pot exista riscuri de reîncadrare fiscală dacă activitatea este desfășurată aproape exclusiv pentru un singur beneficiar și în condiții asemănătoare unui contract de muncă.

SRL-ul este recomandat celor care urmăresc dezvoltarea unei afaceri

Pentru cei care intenționează să își extindă activitatea și să administreze venituri mai consistente, SRL-ul poate reprezenta o alegere potrivită. Spre deosebire de PFA, societatea cu răspundere limitată este o persoană juridică distinctă de asociatul său, ceea ce înseamnă că veniturile încasate aparțin firmei.

Acest aspect este deseori trecut cu vederea de antreprenorii aflați la început de drum. Faptul că există bani în contul societății nu înseamnă că aceștia pot fi utilizați oricând pentru cheltuieli personale. Asociatul poate avea acces la aceste sume doar prin mecanisme prevăzute de lege, precum salariul sau dividendele.