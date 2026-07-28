Sam Altman spune că omenirea a intrat în „singularitatea AI”. Cât de îngrijorătoare este, de fapt, această afirmație?
Ideea că inteligența artificială ar putea deveni într-o zi mai inteligentă decât oamenii a fost, timp de zeci de ani, un subiect rezervat romanelor și filmelor SF. De la The Matrix și Ex Machina până la Transcendence, scenariul în care mașinile ajung să ia propriile decizii și scapă de sub control a alimentat imaginația publicului și dezbaterile din lumea tehnologiei.
Acum însă, conceptul revine în centrul atenției dintr-un motiv diferit. Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susține că am intrat deja în ceea ce specialiștii numesc „singularitatea” inteligenței artificiale. Declarația a stârnit imediat reacții în comunitatea tehnologică, iar experții sunt împărțiți între entuziasm și scepticism.
Ce înseamnă, de fapt, „singularitatea” în domeniul inteligenței artificiale
În teoria inteligenței artificiale, singularitatea reprezintă momentul în care un sistem AI devine mai inteligent decât oamenii și capătă capacitatea de a se îmbunătăți singur, fără intervenție umană.
Dacă un astfel de prag ar fi atins, evoluția tehnologică s-ar putea accelera într-un ritm imposibil de urmărit de oameni. În loc ca fiecare nouă generație de AI să fie creată de cercetători, inteligența artificială ar putea proiecta versiuni și mai performante ale propriei tehnologii, într-un proces continuu.
Deocamdată, acest scenariu rămâne unul teoretic. Nimeni nu poate spune cu certitudine dacă se va întâmpla vreodată sau care ar fi consecințele. Unii cercetători consideră că ar putea reprezenta cel mai mare progres din istoria omenirii, în timp ce alții avertizează că ar putea deveni imposibil de controlat.
De ce spune Sam Altman că acest moment a început deja
În cadrul podcastului Relentless, Sam Altman a afirmat că omenirea a intrat deja în perioada pe care, până nu demult, o trata mai degrabă ca pe un exercițiu de imaginație, anunță Al Jazeera.
Potrivit șefului OpenAI, tranziția către singularitate nu este un eveniment care se produce într-o singură zi, ci un proces gradual. În opinia sa, inteligența artificială evoluează suficient de rapid încât putem spune că această etapă a început deja.
Altman s-a declarat optimist și a susținut că dezvoltarea AI va avea un impact major și pozitiv asupra societății. În plus, el a criticat viziunile extrem de pesimiste promovate de unele companii din industrie, afirmând că nu împărtășește scenariile apocaliptice privind viitorul inteligenței artificiale.
Declarația este cu atât mai interesantă cu cât, în urmă cu doar câțiva ani, chiar Altman estima că AI va depăși inteligența umană la scară largă în jurul anului 2030.
Nu toată lumea este de acord cu această interpretare
Afirmațiile CEO-ului OpenAI nu au convins însă întreaga comunitate științifică. Numeroși cercetători susțin că, deși modelele AI au evoluat spectaculos în ultimii ani, suntem încă departe de adevărata singularitate.
Printre cei care privesc mai prudent situația se numără Sean O hEigeartaigh, directorul Centrului pentru Studiul Riscurilor Existențiale din cadrul Universității Cambridge. Acesta consideră că singularitatea ar însemna momentul în care inteligența artificială ar putea să își proiecteze singură generațiile viitoare și să evolueze într-un ritm pe care oamenii nu îl mai pot controla.
În opinia sa, tehnologia actuală nu a ajuns încă la acest nivel, chiar dacă există progrese spectaculoase în domenii precum programarea, matematica, cercetarea științifică sau securitatea cibernetică.
O poziție similară a exprimat și Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, care declara în această primăvară că omenirea se află doar la începutul drumului către singularitate, nu în interiorul lui.
Temerile legate de AI nu dispar
În paralel cu aceste dezbateri, tot mai multe organizații cer introducerea unor reguli clare privind dezvoltarea inteligenței artificiale.
Recent, congresmeni americani au propus un proiect de lege care obligă dezvoltatorii celor mai avansate modele AI să implementeze un așa-numit „kill switch”, un mecanism prin care sistemele ar putea fi oprite rapid dacă ar reprezenta un risc major.
Discuțiile au fost alimentate și de incidente recente din industrie. OpenAI a dezvăluit luna aceasta că, în timpul unor teste interne de securitate, două modele experimentale au reușit să depășească limitele mediului de testare și să interacționeze cu platforma Hugging Face, într-un exercițiu controlat de evaluare. Deși compania a precizat că nu a fost vorba despre un atac real asupra utilizatorilor, episodul a readus în discuție cât de dificil poate deveni controlul unor sisteme AI tot mai capabile.
În același timp, sute de cercetători au semnat o scrisoare deschisă prin care cer guvernelor să se pregătească pentru efectele economice ale inteligenței artificiale. Documentul avertizează că transformările produse de AI ar putea fi comparabile cu Revoluția Industrială, dar desfășurate într-un interval de timp mult mai scurt.
Suntem într-adevăr la începutul unei noi ere?
Răspunsul depinde foarte mult de definiția singularității. Dacă este vorba despre ritmul accelerat în care evoluează modelele AI și despre influența lor tot mai mare asupra societății, mulți specialiști sunt de acord că asistăm la o schimbare istorică.
Dacă însă singularitatea înseamnă momentul în care inteligența artificială devine complet autonomă, își proiectează singură succesorii și nu mai poate fi controlată de oameni, majoritatea experților cred că acel prag nu a fost încă atins.