Sam Altman spune că omenirea a intrat în „singularitatea AI”. Cât de îngrijorătoare este, de fapt, această afirmație?

Ce înseamnă, de fapt, „singularitatea” în domeniul inteligenței artificiale

În teoria inteligenței artificiale, singularitatea reprezintă momentul în care un sistem AI devine mai inteligent decât oamenii și capătă capacitatea de a se îmbunătăți singur, fără intervenție umană.

Dacă un astfel de prag ar fi atins, evoluția tehnologică s-ar putea accelera într-un ritm imposibil de urmărit de oameni. În loc ca fiecare nouă generație de AI să fie creată de cercetători, inteligența artificială ar putea proiecta versiuni și mai performante ale propriei tehnologii, într-un proces continuu.

Deocamdată, acest scenariu rămâne unul teoretic. Nimeni nu poate spune cu certitudine dacă se va întâmpla vreodată sau care ar fi consecințele. Unii cercetători consideră că ar putea reprezenta cel mai mare progres din istoria omenirii, în timp ce alții avertizează că ar putea deveni imposibil de controlat.

De ce spune Sam Altman că acest moment a început deja

În cadrul podcastului Relentless, Sam Altman a afirmat că omenirea a intrat deja în perioada pe care, până nu demult, o trata mai degrabă ca pe un exercițiu de imaginație, anunță Al Jazeera.

Potrivit șefului OpenAI, tranziția către singularitate nu este un eveniment care se produce într-o singură zi, ci un proces gradual. În opinia sa, inteligența artificială evoluează suficient de rapid încât putem spune că această etapă a început deja.

Altman s-a declarat optimist și a susținut că dezvoltarea AI va avea un impact major și pozitiv asupra societății. În plus, el a criticat viziunile extrem de pesimiste promovate de unele companii din industrie, afirmând că nu împărtășește scenariile apocaliptice privind viitorul inteligenței artificiale.

Declarația este cu atât mai interesantă cu cât, în urmă cu doar câțiva ani, chiar Altman estima că AI va depăși inteligența umană la scară largă în jurul anului 2030.