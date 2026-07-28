Incendiile din Spania și Franța dau peste cap vacanțele. Ce regiuni sunt afectate și unde există restricții

Zac Morrison, un turist britanic în vârstă de 21 de ani, aflat în vacanță împreună cu familia la Cap Ferret, a povestit că alertele au început să fie transmise în jurul orei patru dimineața.

„Jandarmeria mergea din ușă în ușă. A fost ca într-un film. A trebuit să luăm totul și să plecăm imediat”, a declarat acesta pentru BBC.

Familia sa a primit patru avertizări succesive de evacuare, iar fiecare încercare de a se îndepărta de incendiu i-a adus în apropierea unui alt focar.

„Ne-am îndepărtat de un incendiu doar pentru a ajunge în raza altuia.”

Ajunși temporar pe plaja din Arcachon, au găsit sute de oameni care își așteptau următoarele instrucțiuni.

„Sunt oameni pe plajă, cu valizele lângă ei.”

Tânărul a mai spus că fratele său de 11 ani încearcă încă să înțeleagă prin ce a trecut familia.

„Am auzit despre case care au ars într-o singură oră. Este înspăimântător, dar, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască.”

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

Flăcările au blocat drumurile, iar evacuările s-au făcut și pe mare

David Morton și familia sa au fost nevoiți să își strângă lucrurile în doar câteva minute după ce telefoanele au început să emită alerte de urgență.

„Am aruncat literalmente totul în valize și, în 15 minute, eram în mașina închiriată”, a povestit acesta.

În timpul evacuării, familia a trecut la aproximativ 500 de metri de incendiul care se extindea rapid.