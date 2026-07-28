Incendiile din Spania și Franța dau peste cap vacanțele. Ce regiuni sunt afectate și unde există restricții
Vacanțele de vară ale zecilor de mii de turiști aflați în Franța și Spania au fost date peste cap de incendiile de vegetație care continuă să se extindă în mai multe regiuni. Evacuări în toiul nopții, drumuri închise, persoane refugiate pe plaje sau transportate pe mare pentru a scăpa din calea flăcărilor sunt doar câteva dintre situațiile cu care s-au confruntat oamenii în ultimele zile. Potrivit informațiilor prezentate de BBC și Associated Press, peste 250.000 de persoane au fost evacuate din cele două țări, în timp ce temperaturile ridicate, seceta și vântul puternic favorizează propagarea incendiilor.
Turiști evacuați în grabă din calea flăcărilor
În sud-vestul Franței, mai multe destinații turistice populare au fost afectate de incendiile de vegetație. Peninsula Cap Ferret și regiunea Biscarrosse, aflate în apropiere de Bordeaux, se numără printre cele mai lovite zone.
Zac Morrison, un turist britanic în vârstă de 21 de ani, aflat în vacanță împreună cu familia la Cap Ferret, a povestit că alertele au început să fie transmise în jurul orei patru dimineața.
„Jandarmeria mergea din ușă în ușă. A fost ca într-un film. A trebuit să luăm totul și să plecăm imediat”, a declarat acesta pentru BBC.
Familia sa a primit patru avertizări succesive de evacuare, iar fiecare încercare de a se îndepărta de incendiu i-a adus în apropierea unui alt focar.
„Ne-am îndepărtat de un incendiu doar pentru a ajunge în raza altuia.”
Ajunși temporar pe plaja din Arcachon, au găsit sute de oameni care își așteptau următoarele instrucțiuni.
„Sunt oameni pe plajă, cu valizele lângă ei.”
Tânărul a mai spus că fratele său de 11 ani încearcă încă să înțeleagă prin ce a trecut familia.
„Am auzit despre case care au ars într-o singură oră. Este înspăimântător, dar, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască.”
Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026
Flăcările au blocat drumurile, iar evacuările s-au făcut și pe mare
David Morton și familia sa au fost nevoiți să își strângă lucrurile în doar câteva minute după ce telefoanele au început să emită alerte de urgență.
„Am aruncat literalmente totul în valize și, în 15 minute, eram în mașina închiriată”, a povestit acesta.
În timpul evacuării, familia a trecut la aproximativ 500 de metri de incendiul care se extindea rapid.
„Flăcările erau mai înalte decât pinii maturi, echivalentul unui bloc cu cinci sau șase etaje. Era clar că incendiul scăpase complet de sub control.”
În zona Arcachon, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate pe mare, folosind taxiuri nautice și alte ambarcațiuni, după ce incendiile au blocat căile de evacuare terestre.
Autoritățile au precizat că incendiul izbucnit în apropierea peninsulei Cap Ferret s-a extins rapid după schimbarea direcției vântului și a distrus peste 140 de kilometri pătrați de vegetație. Specialiștii apreciază că cele două incendii majore produse în Franța au fost provocate accidental.
Cer acoperit de fum și evacuări chiar în timpul unui concert
Rebecca Papin, care are cetățenie franceză și americană, se afla împreună cu copiii în locuința sa de vacanță din Biscarrosse atunci când a observat o coloană uriașă de fum. În doar câteva ore, cerul era traversat de avioane și elicoptere implicate în stingerea incendiului.
„Pe întreaga distanță se vedea doar un zid de flăcări”, a spus aceasta.
Femeia nu a auzit alerta transmisă în timpul nopții și s-a trezit dimineața într-un oraș aproape gol.
„Când m-am trezit dimineața, eram aproape singuri în oraș.”
Polițiștii i-au recomandat să nu părăsească locuința, deoarece drumurile deveniseră periculoase.
„Cenușa cădea din cer ca zăpada.”
În apropierea localității Parentis-en-Born, Mark Dorey și familia sa asistau la un concert tribut Queen într-un camping când spectacolul a fost întrerupt.
„Tocmai se terminase «Bohemian Rhapsody» când cineva a oprit concertul și ne-a spus că trebuie să evacuăm imediat.”
Ulterior, familia și alte câteva sute de persoane au petrecut noaptea într-o sală de sport, înainte de a-și continua vacanța într-o altă regiune.
Peste 250.000 de persoane evacuate din Franța și Spania
Ministerul francez de Interne a anunțat că aproximativ 141.000 de persoane au fost evacuate din departamentele Gironde și Landes. În Spania, alte aproximativ 70.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.
Unul dintre incendiile de amploare din Franța se deplasează către zona metropolitană Bordeaux.
„Am aflat în cursul după-amiezii că, după schimbarea direcției vântului, incendiul a devenit unul autonom și extrem de dificil de controlat. Acum se deplasează spre est, către zona metropolitană Bordeaux”, a declarat ministrul francez de Interne.
Președintele Emmanuel Macron a activat celula guvernamentală de criză și a dispus mobilizarea armatei pentru sprijinirea pompierilor. Totodată, Franța beneficiază de sprijin european, inclusiv avioane Canadair din Croația și Italia, aeronave Air Tractor din Portugalia și elicoptere Black Hawk din Cehia și Slovacia.
Până în prezent, autoritățile franceze nu au raportat decese provocate de aceste incendii, însă zeci de pompieri au fost răniți, iar zeci de locuințe și un camping au fost distruse.
Spania declară stare de urgență națională din cauza incendiilor
Și în Spania situația rămâne critică. Guvernul a declarat pentru prima dată stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație.
În apropierea Madridului, două incendii majore s-au unit într-un singur front de foc, iar aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate.
Președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a descris situația drept:
„Cele mai grave incendii din istoria regiunii.”
În provincia Ávila, incendiile au distrus peste 88 de kilometri pătrați de teren. Garda Civilă a arestat un bărbat și investighează un al doilea suspect, după ce unul dintre incendii ar fi fost provocat de o scânteie produsă de utilaje.
Primarul localității Burgohondo, Francisco Martínez, a declarat:
„În cei 60 de ani ai mei nu am văzut niciodată un incendiu de asemenea amploare.”
Datele prezentate arată că, de la începutul acestui an, în Spania au ars peste 1.100 de kilometri pătrați de teren, de peste cinci ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
În ciuda situației dificile din sud-vestul Franței, autoritățile franceze îi îndeamnă pe turiști să se informeze înainte de plecare, fără a renunța automat la concedii.
„Există regiuni întregi în care nu se întâmplă nimic. Vă rugăm să veniți în Franța și să nu vă anulați planurile de călătorie. Dar, oriunde vă aflați, informați-vă despre ceea ce se poate întâmpla”, a declarat ministrul pentru parteneriate internaționale, Éléonore Caroit.
În prezent, zborurile către Bordeaux și Madrid operează în regim normal, însă autoritățile avertizează că evoluția incendiilor și condițiile meteorologice pot modifica rapid situația.