Ai o amendă de 1.000 de lei și nu o plătești? Câte zile ai putea rămâne fără permis

Regula de bază este simplă: se va aplica exact o zi de suspendare a permisului de conducere pentru fiecare tranșă de 50 de lei rămasă neachitată din valoarea totală a procesului-verbal. Pentru a înțelege mai bine impactul, proiectul oferă și un exemplu concret: un conducător auto care a fost sancționat cu suma de 500 de lei și care refuză sau omite să plătească acești bani în intervalul prevăzut de lege va avea permisul suspendat pentru o perioadă de 10 zile.

Platforma digitală PatrimVen va coordona întreaga procedură administrative

Pentru ca tot acest sistem penalizator să funcționeze rapid și fără sincope, Guvernul va apela la o digitalizare completă, utilizând în mod direct sistemul informatic integrat numit PatrimVen. Această platformă online va avea rolul central de a aduna, stoca și trimite mai departe toate datele referitoare la șoferii care figurează cu restanțe financiare.

Din punct de vedere tehnic, organele fiscale de la nivel local vor fi obligate prin lege să introducă în baza de date numele și detaliile contravenienților în maximum două zile lucrătoare din momentul în care s-a împlinit termenul limită de plată.

Imediat după acest pas, sistemul transmite electronic informațiile către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, instituție care se va ocupa direct de operarea suspendării în acte sau de anularea acesteia, după caz. Inițiatorii susțin că digitalizarea integrală a fluxului va elimina greșelile de natură administrativă și va permite o actualizare în timp real a situației din teren a fiecărui conducător auto.

Conducătorii auto au la dispoziție o perioadă de 90 de zile pentru a stinge datoria

Conform regulilor stabilite, suspendarea dreptului de a conduce nu se aplică imediat, ci doar dacă persoana sancționată nu achită integral amenda contravențională în termen de 90 de zile de la data la care i-a fost comunicat în mod oficial procesul-verbal. Înainte de a se ajunge la măsura extremă, inspectorii fiscali locali au obligația de a trimite o somație oficială de plată, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea amenzii. Acest document de avertizare va menționa clar suma restantă, dar și notificarea explicită că permisul va fi suspendat în caz de neplată.

Dacă cele 90 de zile trec fără ca plata să fie efectuată, suspendarea permisului se va activa în mod automat, fără a mai fi nevoie de alte demersuri sau proceduri suplimentare. Din punct de vedere calendaristic, interdicția auto intră în vigoare la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare ce urmează după expirarea termenului legal de plată și se va termina oficial la ora 24:00 a ultimei zile stabilite prin calculul proporțional.

Dreptul de a conduce poate fi recuperat rapid după achitarea integrală

Proiectul legislativ lasă o portiță de salvare și pentru situațiile în care șoferul se hotărăște să își plătească amenda abia după ce măsura suspendării a intrat deja în vigoare. În această ipoteză, imediat ce banii sunt virați, noile date financiare sunt operate în sistemul informatic.