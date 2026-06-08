Cel mai profitabil radar din Europa. Un sat de 300 de oameni a încasat peste două milioane de euro din amenzi
În timp ce milioane de europeni pornesc în fiecare vară spre destinațiile turistice preferate cu mașina personală, puțini se gândesc că o simplă depășire a vitezei legale poate alimenta bugetul unei localități cu sume uriașe. În Italia, un mic sat din Munții Dolomiți a devenit celebru după ce a reușit să încaseze peste 2 milioane de euro cu ajutorul unui singur radar, performanță care a reaprins dezbaterea privind rolul acestor dispozitive și modul în care sunt folosite de autoritățile locale.
Un radar și peste 2 milioane de euro încasări
Localitatea Colle Santa Lucia, situată în provincia Belluno, în regiunea Veneto, numără aproximativ 300 de locuitori. Cu toate acestea, între 2021 și 2025, comuna a reușit să încaseze peste 2 milioane de euro din amenzile aplicate cu ajutorul unui singur radar de viteză. Raportată la numărul de locuitori, suma este impresionantă: aproximativ 5.989 de euro pentru fiecare persoană care trăiește în localitate.
Datele au fost transmise de municipalități către Ministerul italian de Interne și analizate ulterior de organizația pentru protecția consumatorilor Codacons.
De ce este atât de controversat cazul
Pentru mulți șoferi italieni și turiști străini, exemplul Colle Santa Lucia reprezintă dovada că unele radare sunt folosite nu doar pentru siguranța rutieră, ci și pentru alimentarea bugetelor locale.
Satul se află într-o zonă traversată de numeroși turiști care vizitează Dolomiții, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din Europa. Traficul intens și numărul mare de vizitatori au transformat radarul într-o adevărată sursă de venit pentru administrația locală. Potrivit presei italiene, amenzile provenite din acest dispozitiv au devenit una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru comună.
Ministrul Transporturilor a intervenit în scandal
Subiectul a devenit atât de sensibil încât a atras atenția ministrului italian al Transporturilor, Matteo Salvini. Acesta a criticat în repetate rânduri amplasarea excesivă a radarelor și a susținut introducerea unor reguli mai stricte privind utilizarea acestora.
Noile măsuri au avut efecte vizibile în unele zone ale Italiei. În Tirolul de Sud, de exemplu, mai multe radare au fost scoase temporar din funcțiune, iar impactul asupra veniturilor a fost imediat.
La Bolzano, încasările din amenzi au scăzut cu peste 84% în 2025, iar la Trieste reducerea a fost de peste 94%. Deși Colle Santa Lucia a atras atenția prin raportul impresionant dintre populație și venituri, nu este singura localitate care câștigă sume importante din radare.
Organizația Codacons susține că noile reguli introduse de guvernul Giorgiei Meloni nu au reușit să reducă semnificativ fenomenul. Deși în marile orașe veniturile provenite din radare au scăzut, în multe localități mici acestea continuă să reprezinte o sursă importantă de bani.
Iar cazul satului Colle Santa Lucia arată cât de profitabil poate deveni un singur radar amplasat într-o zonă intens circulată, transformând o comună cu doar câteva sute de locuitori într-un exemplu discutat astăzi în întreaga Europă.
Ce amenzi riscă șoferii în Italia dacă depășesc viteza
Pentru românii care merg cu mașina în Italia, este important de știut că sancțiunile pentru viteză sunt considerabil mai mari decât în multe alte țări europene, iar autoritățile italiene folosesc atât radare fixe, cât și radare mobile amplasate pe autostrăzi, drumuri naționale și în localități.
În 2026, amenzile pentru depășirea vitezei sunt, în general, următoarele:
|Depășirea limitei de viteză
|Amenda aproximativă
|Până la 10 km/h peste limită
|Între 42 și 173 euro
|Între 10 și 40 km/h peste limită
|Între 173 și 694 euro
|Între 40 și 60 km/h peste limită
|Între 543 și 2.170 euro
|Peste 60 km/h peste limită
|Între 845 și 3.382 euro
|Abateri grave repetate
|Posibilă suspendare a permisului și sancțiuni suplimentare
Șoferii trebuie să știe că amenzile pot fi majorate dacă abaterea este comisă în timpul nopții, între orele 22:00 și 07:00. În aceste situații, sancțiunile pot crește cu aproximativ 30%.
O altă particularitate a Italiei este că amenzile aplicate turiștilor străini nu dispar odată cu întoarcerea acasă. Autoritățile italiene pot identifica proprietarul vehiculului prin intermediul bazelor de date europene, iar procesul-verbal poate ajunge la domiciliul șoferului chiar și după câteva luni de la vacanță.
Pe autostrăzile italiene limita generală este de 130 km/h, pe drumurile expres de 110 km/h, pe drumurile naționale de 90 km/h, iar în localități de regulă 50 km/h, însă există numeroase sectoare unde limitele sunt reduse și monitorizate permanent de radare fixe. Tocmai de aceea, mulți turiști ajung să contribuie involuntar la bugetele locale ale unor comune precum Colle Santa Lucia, unde un singur radar a generat încasări de milioane de euro.