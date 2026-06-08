Cel mai profitabil radar din Europa. Un sat de 300 de oameni a încasat peste două milioane de euro din amenzi

Datele au fost transmise de municipalități către Ministerul italian de Interne și analizate ulterior de organizația pentru protecția consumatorilor Codacons.

De ce este atât de controversat cazul

Pentru mulți șoferi italieni și turiști străini, exemplul Colle Santa Lucia reprezintă dovada că unele radare sunt folosite nu doar pentru siguranța rutieră, ci și pentru alimentarea bugetelor locale.

Satul se află într-o zonă traversată de numeroși turiști care vizitează Dolomiții, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din Europa. Traficul intens și numărul mare de vizitatori au transformat radarul într-o adevărată sursă de venit pentru administrația locală. Potrivit presei italiene, amenzile provenite din acest dispozitiv au devenit una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru comună.

Ministrul Transporturilor a intervenit în scandal

Subiectul a devenit atât de sensibil încât a atras atenția ministrului italian al Transporturilor, Matteo Salvini. Acesta a criticat în repetate rânduri amplasarea excesivă a radarelor și a susținut introducerea unor reguli mai stricte privind utilizarea acestora.

Noile măsuri au avut efecte vizibile în unele zone ale Italiei. În Tirolul de Sud, de exemplu, mai multe radare au fost scoase temporar din funcțiune, iar impactul asupra veniturilor a fost imediat.

La Bolzano, încasările din amenzi au scăzut cu peste 84% în 2025, iar la Trieste reducerea a fost de peste 94%. Deși Colle Santa Lucia a atras atenția prin raportul impresionant dintre populație și venituri, nu este singura localitate care câștigă sume importante din radare.

Organizația Codacons susține că noile reguli introduse de guvernul Giorgiei Meloni nu au reușit să reducă semnificativ fenomenul. Deși în marile orașe veniturile provenite din radare au scăzut, în multe localități mici acestea continuă să reprezinte o sursă importantă de bani.