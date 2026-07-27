Cina mai devreme ar putea proteja creierul: intervalul alimentar asociat cu o memorie mai bună, conform specialiștilor

Mese între orele 10:00 și 18:00

Studiul a inclus 47 de femei. Toate au urmat un program de slăbire timp de șase luni. Aportul zilnic a fost redus cu aproximativ 500 de calorii. Dintre acestea, 26 au primit indicația să mănânce într-un interval mai scurt de nouă ore.

În practică, mesele erau consumate de obicei între orele 10:00 și 18:00. Intervalul mediu de alimentație a fost de 8,2 ore. Celelalte participante au continuat să mănânce pe durata a aproximativ 12 ore pe zi. Intervalul lor mediu a fost de 12,3 ore.

Ambele grupuri au slăbit aproape la fel. Pierderea medie în greutate a fost de aproximativ șapte kilograme. Diferența importantă a apărut la testele cognitive. Femeile care au mâncat într-o fereastră mai scurtă s-au descurcat mai bine la planificare spațială și rezolvarea problemelor.

Au existat și indicii privind memoria și învățarea. Participantele din acest grup au făcut mai puține greșeli la anumite teste. Diferențele nu au apărut însă peste tot. La probele de reacție și multitasking, rezultatele celor două grupuri au fost asemănătoare.

Postul de seară ar putea avea beneficii suplimentare

Sue Shapses, profesoară la Rutgers University, a coordonat cercetarea. Ea spune că slăbirea poate avea deja efecte pozitive asupra funcției cognitive. Reducerea intervalului alimentar ar putea aduce însă beneficii suplimentare. Efectele observate au fost descrise drept modeste.

Programul seamănă cu o formă de post intermitent. Nu presupune neapărat să mănânci mai puține tipuri de alimente. Accentul cade pe orele în care sunt consumate mesele. În acest caz, participantele au evitat mâncarea cu patru ore înainte de culcare.

Cercetătorii nu știu încă mecanismul exact. O posibilă explicație ține de ritmul circadian. Organismul controlează prin acest ceas intern somnul, temperatura și eliberarea hormonilor. Mesele târzii pot influența glicemia, metabolismul și somnul.