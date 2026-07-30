Mâncarea ar putea „fixa” amintirile în creier: semnalul neașteptat descoperit între intestin și memorie

Studiul a fost publicat în Nature Communications. Autorii avertizează însă că experimentele au fost efectuate exclusiv pe șobolani masculi. Nu există încă dovezi că mecanismul funcționează identic la oameni.

Nervul vag duce informația de la intestin la creier

Nervul vag este una dintre principalele căi de comunicare dintre organele interne și creier. Acesta transmite informații despre digestie, sațietate și starea metabolică a organismului. Noul studiu arată că rolul său s-ar putea extinde și asupra proceselor cognitive.

După consumarea unei mese nutritive, semnalul pleacă din tractul gastrointestinal și urcă prin nervul vag. Informația ajunge la neuronii din septul medial, o regiune cerebrală conectată la hipocamp. Acesta din urmă este esențial pentru învățare, orientare spațială și formarea amintirilor episodice.

Neuronii din septul medial eliberează în hipocamp acetilcolină, un neurotransmițător important pentru atenție și memorie. Cercetătorii știau deja că acetilcolina contribuie la codificarea amintirilor. Nu era însă clar că eliberarea sa poate fi influențată atât de direct de ceea ce se întâmplă în intestin.

Descoperirea completează imaginea tot mai complexă a legăturii dintre creier și intestin. Cele două sisteme comunică permanent, nu doar pentru reglarea foamei și digestiei, ci și pentru influențarea dispoziției, comportamentului și funcțiilor cognitive.

Caloriile, nu gustul, au activat mecanismul memoriei

Echipa a urmărit activitatea anumitor celule cerebrale cu ajutorul fotometriei prin fibră optică. Unii șobolani au primit soluții care conțineau grăsimi sau zahăr. Alții au primit lichide cu gust asemănător, dar cu foarte puține calorii sau fără calorii.