Postul intermitent, super dietă sau pericol? Cum se ține corect și ce beneficii are pentru organism conform medicului nutriționist: „Se începe treptat”. EXCLUSIV

Termenul de post intermitent devine din ce în ce mai popular. Mulți îl consideră o metodă sigură pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar medicul Roxana Voica a explicat pentru Playtech ce presupune, de fapt, această practică, precum și care sunt beneficiile și riscurile ei.

Ce este postul intermitent?

Postul intermitent devine tot mai prezent în discuțiile din jurul nostru. Fie că vorbim despre prieteni, cunoștințe sau chiar persoane publice, mulți susțin că această practică le-a ajutat nu doar să-și îmbunătățească silueta, ci și sănătatea. Totuși, părerile rămân împărțite: unii se întreabă dacă este cu adevărat sănătos să petreci cel puțin 16 ore pe zi fără să mănânci nimic.

Medicul specialist Roxana Voica explică ce presupune postul intermitent, cum funcționează și care sunt beneficiile reale pe care le poate aduce organismului atunci când devine parte din rutina zilnică, oferind astfel o perspectivă completă asupra acestei practici tot mai populare.

„Postul intermitent sau intermittent fasting presupune o alternanță între perioadele de alimentație și perioadele de post alimentar. Cea mai populară forma este aceea a intervalului de 16 ore pauză alimentară și 8 ore în care putem să ne alimentăm. Ce beneficii posibile putem să avem? Reglarea sensibilității la insulină și îmbunătățirea glicemiei, scăderea în greutate prin reducerea aportului caloric, stimularea procesului de autofagie celulară, adică curățarea celulelor, posibil efect antiinflamator și protector cardiovascular”, a subliniat Roxana Voica.

Reprezintă postul intermitent o super dietă?

Medicul a explicat că, într-adevăr, postul intermitent ne poate ajuta să ajungem la silueta dorită, dar doar dacă respectăm anumite condiții esențiale. Pentru a preveni eventualele riscuri, mesele consumate în intervalul de alimentație trebuie să fie echilibrate și să ofere organismului toate nutrimentele necesare.

Din farfurie nu trebuie să lipsească legumele, care aduc fibre, vitamine și minerale indispensabile pentru buna funcționare a corpului. Iar dacă facem totul corect, beneficiile nu se opresc la siluetă: putem observa chiar o îmbunătățire a sănătății colonului.

„Dacă ar fi să ne referim la ideea că avem doar 8 ore în care putem mânca, o idee importantă este că ne ajută și în scăderea în greutate, pentru că limităm timpul în care facem aport alimentar. Cu siguranță, în acele 8 ore însă, pentru ca postul intermitent să aibă efect din toate punctele de vedere metabolice, trebuie să avem mese corecte. Ar trebui să fie cam două și să aibă proteină suficientă care să ne asigure totuși o masă musculară corectă. De cele mai multe ori, în timpul postului intermitent, putem avea o scădere a masei musculare, adică scăderea în greutate poate să se întâmple din cauza scăderii masei musculare, pentru că nu avem un aport proteic suficient. Mai mult decât atât, va trebui să avem o diversitate mare de plante, iar prin plante mă refer la legume, fructe, cereale integrale, nuci și semințe, plante aromatice și condimente, pentru un microbiom intestinal sănătos și divers. Există această teorie consolidată prin studii, că stimulează procesul de autofagie celulară, de curățare a celulelor, pentru că, da, o lipsă de alimentație sau o pauză așa de mare de alimentație poate face ca bacteriile de la nivel intestinal, de tipul Akkermansia muciniphila, să curețe foarte bine peretele colonului și să descarce acest acid gras cu lanț scurt, adică substanțe cu efect metabolic pozitiv, astfel încât studiile arată că pot avea efecte chiar și antitumorale”, a explicat Roxana Voica despre postul intermitent.

Cine nu ar trebui să apeleze la această metodă

Înainte de a apela la postul intermitent este necesar să fim bine informați. Căci, acesta este contraindicat copiilor, gravidelor, persoanelor cu diabet insulino-dependent sau boli cronice severe.

„Poate provoca chiar hipoglicemii, oboseală, iritabilitate și tulburări. Există riscul, așa cum am spus mai devreme, de a fi compensat prin mese hipercalorice în perioada de alimentație”, a explicat specialista.

Pentru a respecta corect postul intermitent, nu este recomandat să începem cu o perioadă foarte lungă în care să limităm complet hrana. Este mai eficient să creștem treptat intervalul de post, astfel organismul să se adapteze natural. Iar pe parcurs, hidratarea rămâne esențială.