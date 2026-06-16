Demența începe cu „gafe” aparent banale. Medic neurolog: „Pacienții ajung, din păcate, când boala este deja coaptă”

Pentru mulți oameni, demența este confundată cu uitarea obișnuită. În realitate, vorbim despre o boală gravă, progresivă.

„Este o afecțiune a creierului care alterează funcția cognitivă (inteligența, memoria) în mod persistent, cu evoluție spre invaliditate și moarte. Este o boală degenerativă, dacă ne referim cel puțin la demența Alzheimer, dar și la cea din boala Parkinson, la demența fronto-temporală – adică cea de care suferă Bruce Willis, mai ușor spus. Există și demența vasculară, cea asociată diferitelor tipuri de AVC”, explică dr. Clara Resit.

Medicul subliniază că demența nu este o consecință normală a îmbătrânirii, ci o patologie care afectează progresiv funcțiile esențiale ale creierului. Această realitate este confirmată și de raportul amplu publicat în The Lancet Commission on Dementia Prevention, care arată că boala are o evoluție ireversibilă și este una dintre principalele cauze de dizabilitate la vârstnici.

Cifre îngrijorătoare: tot mai mulți pacienți, de la an la an

Incidența bolii crește odată cu vârsta, iar realitatea din cabinet confirmă statisticile.

„Evaluările statistice se fac la segmentul de populație de peste 65 ani și, în general, dar aproape sigur și în România, frecvența este de 10-12% din totalul acestei populații, să spunem, în vârstă. Știm că acest procent crește cu fiecare decadă, astfel că la populația peste 80 ani este de 25%.

În fiecare lună am cel puțin un pacient nou cu demență, așa încât pot spune că în fiecare an sunt circa 12-15, după cum și în fiecare an pierd pacienți care se agravează și mor”, spune dr. Resit.