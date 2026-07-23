Christopher Nolan vede grecii din calul troian al AI: „Este din sticlă, știm ce se ascunde înăuntru”
Christopher Nolan compară inteligența artificială cu un cal troian imposibil de ascuns. Regizorul consideră că publicul înțelege deja riscurile tehnologiei, chiar dacă aceasta este prezentată drept un cadou. Potrivit publicației internaționale Deadline, Nolan a descris AI-ul drept un „cal troian din sticlă”, prin care toată lumea poate vedea grecii ascunși în interior.
Declarația vine într-un moment în care Hollywoodul încearcă să găsească un echilibru între avantajele inteligenței artificiale și protejarea muncii creative. Studiourile experimentează cu instrumente automate. Actorii, scenariștii și regizorii cer însă reguli mai clare.
Calul troian este transparent, dar porțile rămân deschise
Nolan susține că pericolul nu mai este ascuns. Companiile promovează inteligența artificială drept o tehnologie care poate reduce costurile și accelera producția. Publicul vede însă și ce ar putea urma. Locuri de muncă pierdute. Conținut realizat automat. Imagini care copiază munca artiștilor.
Regizorul nu respinge complet tehnologia. El admite că instrumentele noi pot oferi beneficii importante. Problema apare atunci când acestea sunt acceptate fără întrebări. Nolan spune că trebuie analizate inclusiv motivele companiilor care oferă aceste „cadouri”.
Comparația cu celebrul cal troian este inspirată chiar de povestea aflată în centrul noului său film, „Odiseea”. În mitologia greacă, soldații s-au ascuns într-o construcție oferită cetății Troia. În cazul AI-ului, spune Nolan, construcția este transparentă. Oamenii știu ce se află înăuntru, dar tehnologia continuă să fie introdusă în tot mai multe industrii.
Ironia este că tocmai filmele generate cu AI încearcă deja să profite de succesul producțiilor sale. „Odysseus: The Fall”, un proiect realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, a apărut în apropierea lansării filmului lui Nolan.
Generația tânără a inventat rapid eticheta „AI slop”
Christopher Nolan este încurajat de reacția tinerilor. Regizorul spune că nu a mai văzut o tehnologie care să avanseze atât de repede și care, în același timp, să fie privită cu atât de multă neîncredere. Generația Z nu pare impresionată automat de fiecare clip creat cu AI.
Conținutul slab este identificat imediat și numit „AI slop”. Expresia descrie imaginile, melodiile, articolele și videoclipurile produse pe bandă, cu efort minim. Acestea pot arăta spectaculos pentru câteva secunde, dar oferă rareori coerență, emoție sau originalitate.
Nolan consideră această suspiciune sănătoasă. În opinia sa, publicul nu trebuie să accepte ideea că orice progres tehnologic este automat benefic. Oamenii trebuie să se întrebe cine controlează instrumentele, cine câștigă bani și cine își pierde munca.
Regizorul a mai afirmat că tinerii resping filmele generate cu AI. Publicul caută autenticitate. Vrea actori reali, decoruri construite și imagini care au greutate. Tocmai aceste elemente au devenit o marcă a producțiilor realizate de Nolan.
Elon Musk promite propria „Odisee” făcută de Grok
Declarațiile regizorului apar și pe fondul disputei provocate de Elon Musk. Miliardarul a criticat adaptarea lui Nolan și a susținut că Grok Imagine ar putea realiza o versiune „corectă din punct de vedere istoric” a „Odiseei”. Musk a afirmat că un lungmetraj generat cu AI ar putea fi gata până la sfârșitul anului.
Nolan nu pare interesat de această competiție. Regizorul continuă să susțină cinemaul realizat prin colaborarea dintre oameni. Filmele sale folosesc efecte practice, peliculă și decoruri reale. Chiar și atunci când apelează la efecte digitale, acestea completează filmarea, nu o înlocuiesc complet.
Promisiunea lui Musk arată însă cât de repede se schimbă industria. Instrumentele AI pot produce acum clipuri care imită limbajul cinematografic. Companii precum Amazon au investit inclusiv în servicii descrise drept un fel de „Netflix pentru AI”, unde utilizatorii își pot genera propriile episoade.
Marea întrebare nu este dacă AI-ul va fi folosit în cinematografie. Tehnologia este deja prezentă. Disputa se referă la limitele sale și la modul în care vor fi protejați creatorii. Pentru Nolan, calul troian a ajuns deja în fața porților. Diferența este că nimeni nu mai poate pretinde că nu vede armata din interior.