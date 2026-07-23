Christopher Nolan vede grecii din calul troian al AI: „Este din sticlă, știm ce se ascunde înăuntru”

Calul troian este transparent, dar porțile rămân deschise

Nolan susține că pericolul nu mai este ascuns. Companiile promovează inteligența artificială drept o tehnologie care poate reduce costurile și accelera producția. Publicul vede însă și ce ar putea urma. Locuri de muncă pierdute. Conținut realizat automat. Imagini care copiază munca artiștilor.

Regizorul nu respinge complet tehnologia. El admite că instrumentele noi pot oferi beneficii importante. Problema apare atunci când acestea sunt acceptate fără întrebări. Nolan spune că trebuie analizate inclusiv motivele companiilor care oferă aceste „cadouri”.

Comparația cu celebrul cal troian este inspirată chiar de povestea aflată în centrul noului său film, „Odiseea”. În mitologia greacă, soldații s-au ascuns într-o construcție oferită cetății Troia. În cazul AI-ului, spune Nolan, construcția este transparentă. Oamenii știu ce se află înăuntru, dar tehnologia continuă să fie introdusă în tot mai multe industrii.

Ironia este că tocmai filmele generate cu AI încearcă deja să profite de succesul producțiilor sale. „Odysseus: The Fall”, un proiect realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, a apărut în apropierea lansării filmului lui Nolan.

Generația tânără a inventat rapid eticheta „AI slop”

Christopher Nolan este încurajat de reacția tinerilor. Regizorul spune că nu a mai văzut o tehnologie care să avanseze atât de repede și care, în același timp, să fie privită cu atât de multă neîncredere. Generația Z nu pare impresionată automat de fiecare clip creat cu AI.

Conținutul slab este identificat imediat și numit „AI slop”. Expresia descrie imaginile, melodiile, articolele și videoclipurile produse pe bandă, cu efort minim. Acestea pot arăta spectaculos pentru câteva secunde, dar oferă rareori coerență, emoție sau originalitate.

Nolan consideră această suspiciune sănătoasă. În opinia sa, publicul nu trebuie să accepte ideea că orice progres tehnologic este automat benefic. Oamenii trebuie să se întrebe cine controlează instrumentele, cine câștigă bani și cine își pierde munca.