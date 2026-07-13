Christopher Nolan spune că tinerii resping filmele generate cu AI. Regizorul laudă noua generație de cineaști

Christopher Nolan crede că tinerii vor filme autentice, nu conținut generat de AI

Regizorul consideră că reacția noii generații față de inteligența artificială a fost surprinzător de rapidă. Potrivit lui Nolan, nu își amintește o altă tehnologie prezentată drept revoluționară care să fi fost respinsă atât de repede de publicul tânăr. El spune că mulți adolescenți și tineri identifică imediat conținutul generat artificial și îl privesc critic, fără să fie impresionați de posibilitățile oferite de AI, scrie AVClub.

Nolan a oferit chiar exemplul propriilor copii, despre care afirmă că recunosc instantaneu ceea ce el numește „AI slop”, adică materiale generate automat, considerate lipsite de autenticitate și valoare artistică.

În opinia regizorului, această reacție este firească, deoarece generațiile crescute în mediul online sunt obișnuite să distingă rapid conținutul autentic de cel produs automat.

Regizorul laudă noua generație de cineaști

În același interviu, Christopher Nolan a ținut să evidențieze munca unor regizori aflați la început de carieră, pe care îi consideră dovada că publicul încă apreciază filmele complexe și misterioase.

El i-a nominalizat pe Kane Parsons, autorul filmului Backrooms, și pe Curry Barker, regizorul Obsession, apreciind faptul că ambele producții au reușit să combine o viziune artistică personală cu succesul comercial.

Despre Backrooms, Nolan a spus că unele secvențe îi amintesc de stilul lui David Lynch în cele mai enigmatice momente ale carierei sale, subliniind că tocmai această ambiguitate este cea care atrage publicul tânăr.

Mitul atenției tot mai scăzute a publicului, contestat de Nolan

Regizorul respinge și ideea potrivit căreia spectatorii tineri nu mai au răbdare pentru filme lungi sau povești complexe.