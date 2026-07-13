Christopher Nolan spune că tinerii resping filmele generate cu AI. Regizorul laudă noua generație de cineaști
Christopher Nolan crede că generația tânără nu este atât de dependentă de tehnologie pe cât se spune adesea. Dimpotrivă, celebrul regizor susține că publicul de astăzi apreciază tot mai mult filmele autentice, realizate prin metode clasice, și privește cu scepticism utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie.
Afirmațiile au fost făcute în timpul promovării noului său film, The Odyssey, unde Nolan a vorbit atât despre noii cineaști care atrag milioane de spectatori, cât și despre schimbările pe care le observă în preferințele publicului. În opinia sa, interesul pentru producțiile realizate cu efecte practice și povești originale este în creștere, în timp ce entuziasmul pentru conținutul generat cu AI pare să scadă.
Christopher Nolan crede că tinerii vor filme autentice, nu conținut generat de AI
Regizorul consideră că reacția noii generații față de inteligența artificială a fost surprinzător de rapidă. Potrivit lui Nolan, nu își amintește o altă tehnologie prezentată drept revoluționară care să fi fost respinsă atât de repede de publicul tânăr. El spune că mulți adolescenți și tineri identifică imediat conținutul generat artificial și îl privesc critic, fără să fie impresionați de posibilitățile oferite de AI, scrie AVClub.
Nolan a oferit chiar exemplul propriilor copii, despre care afirmă că recunosc instantaneu ceea ce el numește „AI slop”, adică materiale generate automat, considerate lipsite de autenticitate și valoare artistică.
În opinia regizorului, această reacție este firească, deoarece generațiile crescute în mediul online sunt obișnuite să distingă rapid conținutul autentic de cel produs automat.
Regizorul laudă noua generație de cineaști
În același interviu, Christopher Nolan a ținut să evidențieze munca unor regizori aflați la început de carieră, pe care îi consideră dovada că publicul încă apreciază filmele complexe și misterioase.
El i-a nominalizat pe Kane Parsons, autorul filmului Backrooms, și pe Curry Barker, regizorul Obsession, apreciind faptul că ambele producții au reușit să combine o viziune artistică personală cu succesul comercial.
Despre Backrooms, Nolan a spus că unele secvențe îi amintesc de stilul lui David Lynch în cele mai enigmatice momente ale carierei sale, subliniind că tocmai această ambiguitate este cea care atrage publicul tânăr.
Mitul atenției tot mai scăzute a publicului, contestat de Nolan
Regizorul respinge și ideea potrivit căreia spectatorii tineri nu mai au răbdare pentru filme lungi sau povești complexe.
În opinia sa, succesul unor producții recente demonstrează exact contrariul. Nolan spune că nu a crezut niciodată teoria conform căreia generațiile actuale nu ar mai putea urmări un film de aproape trei ore sau o poveste cu un ritm lent.
El consideră că atunci când un film oferă personaje bine construite și o lume interesantă, publicul este dispus să investească timp și atenție, indiferent de durata producției.
Inteligența artificială nu este inutilă, dar cinematografia are nevoie de autenticitate
Christopher Nolan nu susține că inteligența artificială nu are nicio utilitate. Regizorul recunoaște că tehnologia poate avea aplicații importante în numeroase domenii.
Totuși, în cazul cinematografiei, el este de părere că industria traversează un moment în care spectatorii își doresc exact opusul: decoruri reale, efecte practice și povești care transmit senzația de autenticitate.
După ani în care producțiile hollywoodiene au mizat din ce în ce mai mult pe decoruri virtuale și efecte generate pe computer, Nolan observă o revenire a interesului pentru filmele realizate într-un mod cât mai apropiat de realitate.