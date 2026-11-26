Europa construiește o fabrică uriașă de sateliți pentru a concura cu Starlink. Câte aparate va produce anual
Europa face un pas important în încercarea de a reduce dependența de infrastructura spațială americană și de a construi o alternativă la rețeaua Starlink, dezvoltată de compania SpaceX a lui Elon Musk. O fabrică de mari dimensiuni, inaugurată în Belgia, va produce sute de sateliți în fiecare an și va contribui la dezvoltarea proiectului european IRIS², destinat comunicațiilor securizate.
Noua unitate aparține companiei belgiene Aerospacelab și a fost inaugurată în această săptămână, în prezența regelui Philippe al Belgiei. Fabrica are o suprafață de 20.000 de metri pătrați și este proiectată pentru a produce până la 500 de sateliți anual. Capacitatea sa o va transforma în al treilea cel mai mare centru de producție de sateliți din lume, potrivit informațiilor publicate de palatul regal belgian, scrie CNBC.
Investiția vine într-un moment în care accesul la comunicații prin satelit a devenit important nu doar pentru conectarea zonelor izolate la internet, ci și pentru apărare și securitate națională. Războiul din Ucraina a arătat cât de mult pot depinde operațiunile militare de serviciile oferite de companii private, iar Europa încearcă să dezvolte o infrastructură asupra căreia să aibă un control mai mare.
Fabrica din Belgia va produce sute de sateliți în fiecare an
Noua fabrică Aerospacelab se află în Marcinelle, în sudul Belgiei, în apropiere de orașul Charleroi. Clădirea are o formă ovală și o suprafață de 20.000 de metri pătrați, fiind concepută pentru producția la scară mare a sateliților. La capacitate maximă, unitatea va putea fabrica până la 500 de aparate spațiale pe an.
Angajații companiei sunt așteptați să se mute în noua clădire în luna ianuarie, iar începerea producției este programată pentru sfârșitul anului 2028, potrivit informațiilor transmise de AFP. Fabrica a fost inaugurată pe 24 noiembrie 2026, în cadrul unei vizite regale la care au participat regele Philippe și Benoit Deper, directorul general al Aerospacelab.
Compania belgiană are deja un rol important în proiectul european IRIS². În septembrie, Aerospacelab a obținut un contract în valoare de 2,4 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de dolari, pentru fabricarea a 264 dintre cei 348 de sateliți prevăzuți în cadrul constelației.
Aerospacelab a anunțat că această componentă va reprezenta coloana vertebrală a infrastructurii europene de conectivitate suverană, securizată și rezilientă, care ar urma să fie disponibilă până în 2030. Compania urmează să poarte numele Ectro începând cu 30 noiembrie.
IRIS², proiectul prin care Europa vrea să aibă propria rețea de sateliți
IRIS² este proiectul Uniunii Europene prin care blocul comunitar urmărește să dezvolte o infrastructură proprie de comunicații prin satelit. Rețeaua va avea 348 de sateliți, iar scopul său este să ofere conectivitate securizată instituțiilor europene și să reducă dependența de serviciile comerciale controlate de companii din afara Uniunii.
Proiectul este dezvoltat și operat de consorțiul SpaceRISE, din care fac parte companiile SES, Eutelsat și Hispasat. Aerospacelab contribuie la construcția sateliților, prin contractul pentru cele 264 de aparate. Comisia Europeană a descris IRIS² drept un activ strategic pentru suveranitatea spațială a Europei, în contextul dezvoltării unor constelații comerciale precum Starlink.
Planurile proiectului au fost extinse în august 2026, când Comisia Europeană și consorțiul SpaceRISE au anunțat creșterea numărului de sateliți de la 282 la 348. Modificarea va permite o creștere cu 60% a capacității de comunicații securizate destinate guvernelor din Uniunea Europeană. Aplicațiile din domeniul apărării și securității au reprezentat principalele motive pentru extinderea proiectului.
Primele lansări sunt programate să aibă loc până la sfârșitul anului 2029, iar primele servicii ar urma să devină disponibile la scurt timp după aceea. Calendarul arată că Europa urmărește să construiască treptat o infrastructură proprie, capabilă să susțină comunicații guvernamentale și militare chiar și în situațiile în care rețelele terestre nu funcționează.
De ce a devenit atât de importantă independența față de Starlink
Comunicațiile prin satelit au ajuns să fie esențiale pentru activități care depind de o conexiune stabilă în locuri unde infrastructura terestră lipsește sau este avariată. Acestea permit accesul la internet în regiuni izolate și asigură legături de comunicații pentru nave de război, avioane militare și alte echipamente de apărare.
Importanța strategică a unor asemenea servicii a devenit evidentă în Ucraina. Armata ucraineană se bazează în mare măsură pe conexiunile Starlink pentru comunicații în timpul războiului cu Rusia. Restricțiile recente aplicate serviciului în anumite teritorii ocupate de Rusia, semnalate de oficiali ucraineni, au readus în atenție riscurile care apar atunci când infrastructura militară depinde de deciziile unei companii private.
În acest context, dezvoltarea IRIS² nu urmărește doar să ofere o alternativă comercială la Starlink, ci și să asigure Uniunii Europene o infrastructură de comunicații asupra căreia să aibă mai mult control. Totuși, diferența dintre cele două rețele este considerabilă. SpaceX are deja peste 11.000 de sateliți Starlink pe orbita joasă a Pământului și are în plan extinderea constelației până la 100.000 de aparate.
Amazon și Eutelsat sunt alți concurenți pe piața comunicațiilor prin satelit
Europa nu este singura care încearcă să reducă avantajul acumulat de Starlink. Amazon dezvoltă propria rețea de sateliți, numită Amazon Leo, care a depășit deja pragul de 400 de aparate lansate pe orbită. Compania urmărește să construiască o constelație inițială formată din peste 3.200 de sateliți.
Un alt competitor este compania franceză Eutelsat, care operează peste 600 de sateliți pe orbita joasă prin intermediul constelației OneWeb. Eutelsat face parte și din consorțiul SpaceRISE, alături de SES și Hispasat, fiind implicată direct în dezvoltarea și operarea viitoarei rețele europene IRIS².
Cu toate acestea, Starlink păstrează un avantaj considerabil prin dimensiunea rețelei sale și prin serviciile deja disponibile. Numărul de sateliți aflați pe orbită îi oferă companiei SpaceX o poziție dominantă, pe care proiectele europene și cele ale Amazon încearcă să o conteste.