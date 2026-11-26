Investiția vine într-un moment în care accesul la comunicații prin satelit a devenit important nu doar pentru conectarea zonelor izolate la internet, ci și pentru apărare și securitate națională. Războiul din Ucraina a arătat cât de mult pot depinde operațiunile militare de serviciile oferite de companii private, iar Europa încearcă să dezvolte o infrastructură asupra căreia să aibă un control mai mare.

Fabrica din Belgia va produce sute de sateliți în fiecare an

Noua fabrică Aerospacelab se află în Marcinelle, în sudul Belgiei, în apropiere de orașul Charleroi. Clădirea are o formă ovală și o suprafață de 20.000 de metri pătrați, fiind concepută pentru producția la scară mare a sateliților. La capacitate maximă, unitatea va putea fabrica până la 500 de aparate spațiale pe an.

Angajații companiei sunt așteptați să se mute în noua clădire în luna ianuarie, iar începerea producției este programată pentru sfârșitul anului 2028, potrivit informațiilor transmise de AFP. Fabrica a fost inaugurată pe 24 noiembrie 2026, în cadrul unei vizite regale la care au participat regele Philippe și Benoit Deper, directorul general al Aerospacelab.

Compania belgiană are deja un rol important în proiectul european IRIS². În septembrie, Aerospacelab a obținut un contract în valoare de 2,4 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de dolari, pentru fabricarea a 264 dintre cei 348 de sateliți prevăzuți în cadrul constelației.

Aerospacelab a anunțat că această componentă va reprezenta coloana vertebrală a infrastructurii europene de conectivitate suverană, securizată și rezilientă, care ar urma să fie disponibilă până în 2030. Compania urmează să poarte numele Ectro începând cu 30 noiembrie.

IRIS², proiectul prin care Europa vrea să aibă propria rețea de sateliți

IRIS² este proiectul Uniunii Europene prin care blocul comunitar urmărește să dezvolte o infrastructură proprie de comunicații prin satelit. Rețeaua va avea 348 de sateliți, iar scopul său este să ofere conectivitate securizată instituțiilor europene și să reducă dependența de serviciile comerciale controlate de companii din afara Uniunii.

Proiectul este dezvoltat și operat de consorțiul SpaceRISE, din care fac parte companiile SES, Eutelsat și Hispasat. Aerospacelab contribuie la construcția sateliților, prin contractul pentru cele 264 de aparate. Comisia Europeană a descris IRIS² drept un activ strategic pentru suveranitatea spațială a Europei, în contextul dezvoltării unor constelații comerciale precum Starlink.