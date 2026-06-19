China a creat o dronă cât o insectă. Dispozitivul militar aproape invizibil poate spiona fără să fie observat

La prima vedere, dispozitivul pare desprins din filmele SF. Drona cântărește mai puțin de 0,3 grame și este atât de mică încât poate trece neobservată în majoritatea situațiilor. Mai mult, designul său reproduce modul de zbor al insectelor reale, ceea ce îi permite să se integreze mai ușor în mediul înconjurător și să atragă mai puțină atenție decât dronele convenționale.

Tehnologia este destinată în principal activităților de supraveghere, colectării de informații și misiunilor speciale în zone unde accesul este dificil pentru alte tipuri de echipamente.

Cum funcționează drona din China care imită o muscă

Spre deosebire de dronele clasice cu elice, noul dispozitiv utilizează aripi care se mișcă într-un mod asemănător cu cele ale unei insecte. Această abordare nu este doar o alegere estetică, ci și una funcțională, deoarece contribuie la reducerea zgomotului și la creșterea capacității de camuflare.

Micro-drona poate transporta senzori miniaturizați și poate fi echipată cu o cameră video sau cu un microfon capabil să colecteze informații audio și vizuale. De asemenea, poate fi utilizată pentru captarea unor semnale electronice din mediul în care operează.

Controlul se realizează prin Bluetooth, folosind un dispozitiv mobil, ceea ce permite operarea rapidă în teren. Datorită dimensiunilor sale extrem de reduse, drona este dificil de observat cu ochiul liber și reprezintă o provocare inclusiv pentru sistemele tradiționale de detectare.

Experții consideră că astfel de dispozitive ar putea fi folosite pentru monitorizarea unor obiective sensibile, recunoaștere urbană, operațiuni desfășurate în interiorul clădirilor sau colectarea discretă de informații direct din apropierea unei ținte.

Avantajele sunt impresionante, dar există și limite importante

Principalul atu al unei asemenea tehnologii „made in China” este capacitatea de a ajunge în locuri inaccesibile altor platforme de supraveghere. Dimensiunile reduse și semnătura radar foarte mică îi oferă un avantaj semnificativ în operațiunile de informații.