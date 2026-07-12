China provoacă Neuralink cu o tehnologie fără operații pe creier. Pariul care poate schimba viitorul implanturilor cerebrale
Când vine vorba despre interfețele creier-computer, numele care apare aproape automat este Neuralink, compania lui Elon Musk. Însă China începe să propună o direcție complet diferită. În locul implanturilor introduse prin operații pe creier, tot mai multe startup-uri chineze dezvoltă tehnologii capabile să citească și să interpreteze activitatea cerebrală fără intervenții chirurgicale.
Potrivit unei analize CNBC, compania BrainCo, fondată în cadrul Harvard Innovation Labs și stabilită în Hangzhou, mizează pe dispozitive purtabile care folosesc senzori și inteligență artificială pentru a interpreta semnalele creierului. Obiectivul este același ca în cazul Neuralink: conectarea creierului cu tehnologia, însă fără implantarea unui cip în interiorul craniului.
O altă filosofie decât cea promovată de Elon Musk
Neuralink dezvoltă implanturi cerebrale care necesită intervenții chirurgicale și sunt destinate, în prima etapă, persoanelor cu afecțiuni neurologice grave. BrainCo merge pe o abordare diferită: dispozitive purtabile și proteze inteligente care citesc semnalele electrice generate de creier și de sistemul muscular fără a deschide craniul pacientului.
Compania produce deja mâini bionice aprobate în Statele Unite, capabile să transforme intenția de mișcare în comenzi reale pentru proteză. În paralel, dezvoltă dispozitive pentru reducerea stresului, recuperare neurologică și, pe termen lung, produse dedicate publicului larg.
Noi am mai scris despre progresele Neuralink și pacienții care controlează un computer doar cu ajutorul gândurilor, dar și despre planurile lui Elon Musk pentru implanturile cerebrale. BrainCo demonstrează însă că există și o altă cale, mai puțin invazivă.
China investește masiv în tehnologia creierului
Interfețele creier-computer au devenit o prioritate strategică pentru Beijing. Guvernul chinez a inclus această tehnologie printre industriile viitorului, iar mai multe provincii finanțează cercetarea și colaborările dintre universități, spitale și companii private.
Scopul este dezvoltarea unor soluții care să ajute inițial pacienții cu amputări, accidente vasculare sau boli neurologice, urmând ca, în viitor, tehnologia să fie folosită și în domenii precum conducerea autonomă, industria inteligentă sau electronicele de consum.
Noi am prezentat recent și investițiile uriașe ale Chinei în roboți umanoizi și inteligență artificială, iar dezvoltarea interfețelor creier-computer pare să facă parte din aceeași strategie prin care Beijingul încearcă să câștige teren în fața Statelor Unite.
Totuși, specialiștii avertizează că aplicațiile capabile să „amplifice” inteligența umană sau să conecteze direct creierul la AI sunt încă departe de realitate. În următorii ani, cele mai importante utilizări vor rămâne cele medicale, unde astfel de tehnologii pot reda independența persoanelor cu dizabilități și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.