China provoacă Neuralink cu o tehnologie fără operații pe creier. Pariul care poate schimba viitorul implanturilor cerebrale

O altă filosofie decât cea promovată de Elon Musk

Neuralink dezvoltă implanturi cerebrale care necesită intervenții chirurgicale și sunt destinate, în prima etapă, persoanelor cu afecțiuni neurologice grave. BrainCo merge pe o abordare diferită: dispozitive purtabile și proteze inteligente care citesc semnalele electrice generate de creier și de sistemul muscular fără a deschide craniul pacientului.

Compania produce deja mâini bionice aprobate în Statele Unite, capabile să transforme intenția de mișcare în comenzi reale pentru proteză. În paralel, dezvoltă dispozitive pentru reducerea stresului, recuperare neurologică și, pe termen lung, produse dedicate publicului larg.

Noi am mai scris despre progresele Neuralink și pacienții care controlează un computer doar cu ajutorul gândurilor, dar și despre planurile lui Elon Musk pentru implanturile cerebrale. BrainCo demonstrează însă că există și o altă cale, mai puțin invazivă.

China investește masiv în tehnologia creierului

Interfețele creier-computer au devenit o prioritate strategică pentru Beijing. Guvernul chinez a inclus această tehnologie printre industriile viitorului, iar mai multe provincii finanțează cercetarea și colaborările dintre universități, spitale și companii private.

Scopul este dezvoltarea unor soluții care să ajute inițial pacienții cu amputări, accidente vasculare sau boli neurologice, urmând ca, în viitor, tehnologia să fie folosită și în domenii precum conducerea autonomă, industria inteligentă sau electronicele de consum.

Noi am prezentat recent și investițiile uriașe ale Chinei în roboți umanoizi și inteligență artificială, iar dezvoltarea interfețelor creier-computer pare să facă parte din aceeași strategie prin care Beijingul încearcă să câștige teren în fața Statelor Unite.

Totuși, specialiștii avertizează că aplicațiile capabile să „amplifice” inteligența umană sau să conecteze direct creierul la AI sunt încă departe de realitate. În următorii ani, cele mai importante utilizări vor rămâne cele medicale, unde astfel de tehnologii pot reda independența persoanelor cu dizabilități și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.