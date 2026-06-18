China schimbă regulile pentru mașinile electrice: bateriile nu mai au voie să ia foc, nici în cele mai dure teste

Ce impune noul standard pentru baterii

Standardul GB 38031-2025 ridică mult nivelul cerințelor pentru bateriile de tracțiune folosite pe vehicule electrice. Cea mai importantă schimbare ține de așa-numitul thermal runaway, fenomenul în care o celulă se supraîncălzește și declanșează o reacție în lanț în întregul pachet de baterii. În forma veche a regulilor, producătorii trebuiau să ofere un avertisment cu cel puțin cinci minute înainte ca bateria să ia foc sau să explodeze. Noua abordare este mult mai dură: bateria nu trebuie să ia foc și nu trebuie să explodeze.

Asta nu înseamnă că orice risc dispare magic, ci că producătorii vor fi obligați să proiecteze baterii, carcase și sisteme de izolare mult mai rezistente. În plus, fumul generat în cazul unei defecțiuni nu trebuie să pună în pericol ocupanții mașinii. Pentru clienți, mesajul este simplu: nu mai este suficient ca mașina să avertizeze că urmează un incident, trebuie să fie construită astfel încât incidentul să nu devină catastrofal.

Regulile includ și teste mai dure pentru impactul în zona inferioară a mașinii. Este o cerință importantă, pentru că bateria unui vehicul electric este de obicei amplasată în podea, unde poate fi lovită de borduri, pietre, resturi de pe șosea sau deformări ale caroseriei în caz de accident. Constructorii vor trebui să demonstreze că pachetul de baterii rămâne stabil și protejat chiar și după astfel de solicitări.

O altă cerință privește rezistența după sute de cicluri de încărcare rapidă. Bateria trebuie să treacă teste de siguranță și după 300 de cicluri rapide, ceea ce contează enorm într-o piață în care utilizatorii se bazează tot mai mult pe stații rapide și așteaptă performanță constantă ani la rând.

Buton fizic pentru oprirea sistemului de înaltă tensiune

Pe lângă standardul pentru baterii, China introduce și cerințe mai clare pentru oprirea fizică a sistemului de înaltă tensiune. Noile reguli prevăd un mecanism de deconectare cu o singură acțiune, gândit să permită separarea directă a circuitului de înaltă tensiune de sistemul de stocare a energiei.

Această schimbare este importantă mai ales în caz de accident. Într-un vehicul electric, intervenția echipelor de salvare poate fi complicată dacă sistemul de înaltă tensiune nu este izolat rapid și sigur. Un mecanism fizic, nu doar o comandă software, poate reduce riscul pentru ocupanți, pompieri și personalul medical.

Este și o recunoaștere a faptului că mașinile moderne au devenit prea dependente de software. Ecranele uriașe, comenzile ascunse în meniuri și funcțiile controlate digital pot arăta spectaculos, dar într-o situație de urgență contează simplitatea. Dacă sistemul central se blochează sau mașina este avariată, o funcție critică trebuie să poată fi activată rapid, clar și previzibil.