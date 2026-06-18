China schimbă regulile pentru mașinile electrice: bateriile nu mai au voie să ia foc, nici în cele mai dure teste
China pregătește una dintre cele mai stricte schimbări de siguranță din industria mașinilor electrice. Începând cu 1 iulie 2026, noile standarde naționale vor obliga producătorii de vehicule electrice și hibride plug-in să demonstreze că bateriile lor nu iau foc și nu explodează nici în scenarii extreme de defectare. Este o mutare importantă pentru cea mai mare piață auto electrică din lume și un semnal clar pentru toți constructorii globali: siguranța bateriilor devine o condiție de supraviețuire comercială.
Noile reguli vin într-un moment în care mașinile electrice au devenit dominante în China, iar competiția dintre producători este tot mai agresivă. Prețurile scad, lansările se succed rapid, iar unele branduri încearcă să câștige cotă de piață cu modele ieftine și dotări spectaculoase. Beijingul pare să transmită acum că ritmul de creștere nu mai poate veni în detrimentul siguranței.
Ce impune noul standard pentru baterii
Standardul GB 38031-2025 ridică mult nivelul cerințelor pentru bateriile de tracțiune folosite pe vehicule electrice. Cea mai importantă schimbare ține de așa-numitul thermal runaway, fenomenul în care o celulă se supraîncălzește și declanșează o reacție în lanț în întregul pachet de baterii. În forma veche a regulilor, producătorii trebuiau să ofere un avertisment cu cel puțin cinci minute înainte ca bateria să ia foc sau să explodeze. Noua abordare este mult mai dură: bateria nu trebuie să ia foc și nu trebuie să explodeze.
Asta nu înseamnă că orice risc dispare magic, ci că producătorii vor fi obligați să proiecteze baterii, carcase și sisteme de izolare mult mai rezistente. În plus, fumul generat în cazul unei defecțiuni nu trebuie să pună în pericol ocupanții mașinii. Pentru clienți, mesajul este simplu: nu mai este suficient ca mașina să avertizeze că urmează un incident, trebuie să fie construită astfel încât incidentul să nu devină catastrofal.
Regulile includ și teste mai dure pentru impactul în zona inferioară a mașinii. Este o cerință importantă, pentru că bateria unui vehicul electric este de obicei amplasată în podea, unde poate fi lovită de borduri, pietre, resturi de pe șosea sau deformări ale caroseriei în caz de accident. Constructorii vor trebui să demonstreze că pachetul de baterii rămâne stabil și protejat chiar și după astfel de solicitări.
O altă cerință privește rezistența după sute de cicluri de încărcare rapidă. Bateria trebuie să treacă teste de siguranță și după 300 de cicluri rapide, ceea ce contează enorm într-o piață în care utilizatorii se bazează tot mai mult pe stații rapide și așteaptă performanță constantă ani la rând.
Buton fizic pentru oprirea sistemului de înaltă tensiune
Pe lângă standardul pentru baterii, China introduce și cerințe mai clare pentru oprirea fizică a sistemului de înaltă tensiune. Noile reguli prevăd un mecanism de deconectare cu o singură acțiune, gândit să permită separarea directă a circuitului de înaltă tensiune de sistemul de stocare a energiei.
Această schimbare este importantă mai ales în caz de accident. Într-un vehicul electric, intervenția echipelor de salvare poate fi complicată dacă sistemul de înaltă tensiune nu este izolat rapid și sigur. Un mecanism fizic, nu doar o comandă software, poate reduce riscul pentru ocupanți, pompieri și personalul medical.
Este și o recunoaștere a faptului că mașinile moderne au devenit prea dependente de software. Ecranele uriașe, comenzile ascunse în meniuri și funcțiile controlate digital pot arăta spectaculos, dar într-o situație de urgență contează simplitatea. Dacă sistemul central se blochează sau mașina este avariată, o funcție critică trebuie să poată fi activată rapid, clar și previzibil.
Această logică se înscrie într-o tendință mai largă a autorităților chineze, care au început să privească mai atent siguranța vehiculelor inteligente. După accidente intens discutate public și după creșterea uriașă a pieței de electrice, reglementatorii vor să limiteze riscurile care pot afecta încrederea consumatorilor.
De ce regulile Chinei vor conta global
Chiar dacă vorbim despre legislație chineză, efectul nu se va opri la granițele Chinei. Piața locală este atât de mare, iar lanțurile de aprovizionare pentru baterii sunt atât de dominate de companii chineze, încât producătorii globali vor fi obligați să țină cont de aceste standarde. Toyota, Nissan, Stellantis și alți constructori care vând sau produc mașini electrice pentru piața chineză trebuie să se adapteze.
Pentru lideri precum CATL și BYD, regulile pot deveni chiar un avantaj competitiv. Companiile mari, cu tehnologie solidă și capacitate de testare, pot respecta mai ușor cerințele dure. În schimb, producătorii mici, care se bazează pe prețuri foarte mici și compromisuri tehnice, vor avea probleme. Rezultatul ar putea fi o consolidare a industriei, cu mai puține branduri slabe și standarde mai ridicate pentru toți.
Pe termen scurt, aceste cerințe pot crește costurile de producție. Bateriile mai bine protejate, sistemele de deconectare fizică, testele suplimentare și materialele mai rezistente nu sunt gratuite. Pe termen lung, însă, ele pot reduce costurile cu asigurările, pot îmbunătăți valoarea mașinilor second-hand și pot crește încrederea cumpărătorilor.
Paradoxul este că datele arată deja că mașinile electrice nu iau foc mai des decât cele pe benzină sau motorină. Totuși, incendiile de baterii sunt spectaculoase, greu de stins și intens distribuite online, ceea ce amplifică teama publică. China nu reglementează doar o problemă tehnică, ci și una de percepție.
Prin aceste reguli, Beijingul vrea să transmită că mașina electrică nu mai este un produs experimental, ci o tehnologie matură, sigură și pregătită pentru utilizare în masă. Iar dacă cel mai mare producător și consumator de vehicule electrice din lume ridică ștacheta, restul industriei va fi forțat să o urmeze.