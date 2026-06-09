Cele 5 greșeli care îți pot micșora pensia chiar şi cu mii de lei. Ce îți poate tăia din punctaj fără să îți dai seama
Pensia nu este calculată doar în funcție de numărul anilor lucrați, așa cum cred mulți români. În realitate, valoarea pensiei depinde de contribuțiile plătite de-a lungul vieții active, de salariul declarat și de corectitudinea informațiilor înregistrate în sistemul public. Specialiștii avertizează că există câteva greșeli frecvente care pot reduce semnificativ punctajul acumulat și, implicit, pensia încasată la retragerea din activitate.
Cum se calculează punctajul la pensie
Cristina Ștefan, expert în cadrul Departamentului Juridic al Blocului Național Sindical (BNS), explică faptul că sistemul public de pensii funcționează pe baza principiului contributivității. Pe scurt, în fiecare lună, salariul brut declarat al unui angajat este comparat cu salariul mediu brut pe economie din aceeași perioadă. Din această comparație rezultă punctajul lunar.
Formula este simplă: Punctaj lunar = Venitul lunar brut / Salariul mediu brut pe economie.
La finalul fiecărui an, punctajele lunare sunt adunate și împărțite la 12, rezultând punctajul anual. Toate punctajele anuale acumulate de-a lungul carierei formează numărul total de puncte care stă la baza calculului pensiei.
Ce înseamnă, de fapt, contributivitatea
Sistemul public de pensii este construit pe ideea că fiecare persoană primește o pensie proporțională cu contribuțiile plătite în timpul activității profesionale. Cu alte cuvinte, nu contează doar câți ani ai muncit, ci și:
- cât timp ai contribuit efectiv la sistem;
- ce salariu ai avut declarat;
- dacă angajatorul a raportat și plătit corect contribuțiile.
De aici apar și cele mai multe probleme care afectează pensiile românilor.
Cele mai frecvente greșeli care reduc pensia
Potrivit expertului BNS, există cinci situații care apar frecvent și care pot avea efecte directe asupra punctajului de pensie.
|Greșeala
|Consecința
|Nu verifici periodic situația contribuțiilor
|Poți descoperi problemele abia înainte de pensionare
|Lipsa documentelor vechi
|Perioade de muncă greu de dovedit
|Salarii declarate parțial
|Punctaj mai mic și pensie redusă
|Neconcordanțe în evidențe
|Ani lucrați care nu apar în sistem
|Încrederea că totul se rezolvă automat
|Întârzieri și dificultăți la stabilirea pensiei
Cum îți verifici online contribuțiile
Casa Națională de Pensii pune la dispoziția românilor o platformă online prin care fiecare persoană își poate verifica situația. După crearea unui cont, pot fi consultate:
- stagiul de cotizare;
- contribuțiile înregistrate;
- punctajul acumulat;
- perioadele de activitate raportate.
Specialiștii recomandă verificarea acestor date cel puțin o dată pe an, pentru a identifica rapid eventualele erori sau perioade lipsă.
Se scumpește cumpărarea vechimii în muncă
Românii care doresc să își completeze stagiul de cotizare prin încheierea unui contract de asigurare socială vor avea costuri mai mari începând cu 1 iulie 2026.
Motivul este majorarea salariului minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Cum contribuția pentru cumpărarea vechimii se raportează la salariul minim, suma care trebuie plătită pentru fiecare lună de vechime va crește automat.
Schimbări pregătite pentru pensionari
Autoritățile pregătesc și alte modificări pentru următorii ani. Un proiect aflat în dezbatere prevede introducerea unor noi taloane de pensie cu cod QR începând din 2027.
Documentul ar urma să fie utilizat inclusiv pentru acordarea facilităților de transport gratuit sau redus, iar verificarea datelor va putea fi realizată mai rapid și mai simplu.
Pentru milioane de români aflați încă în activitate, mesajul specialiștilor este unul clar: pensia se construiește pe parcursul întregii cariere, iar verificarea periodică a contribuțiilor și păstrarea documentelor importante pot face diferența între o pensie corectă și una mai mică decât ar trebui.