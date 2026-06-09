Cele 5 greșeli care îți pot micșora pensia chiar şi cu mii de lei. Ce îți poate tăia din punctaj fără să îți dai seama

Formula este simplă: Punctaj lunar = Venitul lunar brut / Salariul mediu brut pe economie.

La finalul fiecărui an, punctajele lunare sunt adunate și împărțite la 12, rezultând punctajul anual. Toate punctajele anuale acumulate de-a lungul carierei formează numărul total de puncte care stă la baza calculului pensiei.

Ce înseamnă, de fapt, contributivitatea

Sistemul public de pensii este construit pe ideea că fiecare persoană primește o pensie proporțională cu contribuțiile plătite în timpul activității profesionale. Cu alte cuvinte, nu contează doar câți ani ai muncit, ci și:

cât timp ai contribuit efectiv la sistem;

ce salariu ai avut declarat;

dacă angajatorul a raportat și plătit corect contribuțiile.

De aici apar și cele mai multe probleme care afectează pensiile românilor.

Cele mai frecvente greșeli care reduc pensia

Potrivit expertului BNS, există cinci situații care apar frecvent și care pot avea efecte directe asupra punctajului de pensie.

Greșeala Consecința Nu verifici periodic situația contribuțiilor Poți descoperi problemele abia înainte de pensionare Lipsa documentelor vechi Perioade de muncă greu de dovedit Salarii declarate parțial Punctaj mai mic și pensie redusă Neconcordanțe în evidențe Ani lucrați care nu apar în sistem Încrederea că totul se rezolvă automat Întârzieri și dificultăți la stabilirea pensiei

Cum îți verifici online contribuțiile

Casa Națională de Pensii pune la dispoziția românilor o platformă online prin care fiecare persoană își poate verifica situația. După crearea unui cont, pot fi consultate:

stagiul de cotizare;

contribuțiile înregistrate;

punctajul acumulat;

perioadele de activitate raportate.

Specialiștii recomandă verificarea acestor date cel puțin o dată pe an, pentru a identifica rapid eventualele erori sau perioade lipsă.