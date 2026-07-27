De ce două pensii apropiate pot avea rețineri diferite. Calculul pe care mulți pensionari nu îl înțeleg
Pensionarii care încasează venituri mai mari de 3.000 de lei pe lună trebuie să știe că suma care le intră în cont nu este aceeași cu pensia brută stabilită prin decizia de pensionare. În funcție de valoarea pensiei, asupra unei părți din venit se aplică atât contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), cât și impozitul pe venit, iar aceste rețineri sunt efectuate automat de instituția care plătește pensia. Modul de calcul este stabilit prin Codul fiscal și poate face diferențe importante între pensia brută și cea netă încasată lunar.
Cine plătește CASS și cine este scutit
Regula este simplă: pensionarii care încasează cel mult 3.000 de lei pe lună nu datorează contribuția la sănătate și nici impozit pe venit. În schimb, pentru pensiile care depășesc acest prag, contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică numai asupra sumei care depășește 3.000 de lei, nu asupra întregii pensii.
De exemplu, dacă pensia este de 3.200 de lei, CASS nu se calculează la întreaga sumă, ci doar la diferența de 200 de lei. Această regulă este valabilă, potrivit legislației actuale, până la 31 decembrie 2027, dacă între timp nu vor apărea modificări legislative.
Cum se calculează impozitul pe pensie
După calcularea contribuției la sănătate, se stabilește și baza pentru impozitul pe venit. Cota de impozit este de 10%, însă aceasta nu se aplică direct asupra pensiei brute. Mai întâi se scad suma neimpozabilă de 3.000 de lei și, dacă este cazul, contribuția CASS deja reținută. Abia asupra diferenței rămase se calculează impozitul de 10%.
Pensionarii nu trebuie să depună declarații fiscale și nici să achite aceste sume separat. Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale, efectuează automat calculul, reține contribuțiile și virează sumele către bugetul statului.
Cât rămâne dintr-o pensie de 3.500 de lei
În cazul unei pensii brute de 3.500 de lei, diferența peste plafonul de 3.000 de lei este de 500 de lei. Contribuția la sănătate este de 10% din această diferență, adică 50 de lei.
Ulterior, pentru calculul impozitului se pornește de la pensia brută și se scad cei 3.000 de lei neimpozabili, precum și cei 50 de lei reținuți drept CASS. Rezultă o bază impozabilă de 450 de lei. Astfel, impozitul reprezintă 10% din această sumă, adică 45 de lei. Astfel, în total, reținerile sunt de 95 de lei, iar pensionarul va încasa 3.405 lei net.
Pentru o pensie brută de 6.300 de lei, diferența care depășește plafonul este de 3.300 de lei, motiv pentru care CASS este de 330 de lei, reprezentând 10% din această diferență. După scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate, baza pentru impozit este de 2.970 de lei.
Astfel, impozitul datorat este de 297 de lei, ceea ce înseamnă că reținerile totale ajung la 627 de lei. În final, pensionarul va încasa 5.673 de lei.
Ce se întâmplă la o pensie de 4.500 sau 5.000 de lei
Pentru a înțelege mai ușor modul de calcul, pot fi luate și alte exemple. La o pensie brută de 4.500 de lei, contribuția la sănătate se calculează pentru diferența de 1.500 de lei, ceea ce înseamnă 150 de lei CASS. Baza pentru impozit devine 1.350 de lei, iar impozitul este de 135 de lei. Pensionarul va încasa aproximativ 4.215 lei.
La o pensie de 5.000 de lei, diferența peste plafon este de 2.000 de lei, astfel că se rețin 200 de lei CASS. După această reținere, baza impozabilă este de 1.800 de lei, iar impozitul este de 180 de lei. Pensia netă ajunge astfel la 4.620 de lei.
Pensionarii nu trebuie să facă niciun demers
Mulți beneficiari cred că trebuie să depună declarații sau să plătească personal aceste obligații fiscale, însă legislația prevede contrariul. Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, calculează automat atât contribuția la sănătate, cât și impozitul pe venit, le reține înainte de efectuarea plății și virează sumele către bugetul statului. Aceeași procedură este aplicată și de casele de pensii sectoriale, precum și de administratorii pensiilor private sau facultative.
Prin urmare, pensionarul primește direct în cont suma netă, fără să fie nevoit să depună declarații fiscale sau să efectueze plăți suplimentare. Singurul lucru pe care îl poate verifica este talonul de pensie, unde sunt evidențiate separat pensia brută, contribuția la sănătate, impozitul reținut și suma netă care îi revine lunar.