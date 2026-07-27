De ce două pensii apropiate pot avea rețineri diferite. Calculul pe care mulți pensionari nu îl înțeleg

De exemplu, dacă pensia este de 3.200 de lei, CASS nu se calculează la întreaga sumă, ci doar la diferența de 200 de lei. Această regulă este valabilă, potrivit legislației actuale, până la 31 decembrie 2027, dacă între timp nu vor apărea modificări legislative.

Cum se calculează impozitul pe pensie

După calcularea contribuției la sănătate, se stabilește și baza pentru impozitul pe venit. Cota de impozit este de 10%, însă aceasta nu se aplică direct asupra pensiei brute. Mai întâi se scad suma neimpozabilă de 3.000 de lei și, dacă este cazul, contribuția CASS deja reținută. Abia asupra diferenței rămase se calculează impozitul de 10%.

Pensionarii nu trebuie să depună declarații fiscale și nici să achite aceste sume separat. Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale, efectuează automat calculul, reține contribuțiile și virează sumele către bugetul statului.

Cât rămâne dintr-o pensie de 3.500 de lei

În cazul unei pensii brute de 3.500 de lei, diferența peste plafonul de 3.000 de lei este de 500 de lei. Contribuția la sănătate este de 10% din această diferență, adică 50 de lei.

Ulterior, pentru calculul impozitului se pornește de la pensia brută și se scad cei 3.000 de lei neimpozabili, precum și cei 50 de lei reținuți drept CASS. Rezultă o bază impozabilă de 450 de lei. Astfel, impozitul reprezintă 10% din această sumă, adică 45 de lei. Astfel, în total, reținerile sunt de 95 de lei, iar pensionarul va încasa 3.405 lei net.

Pentru o pensie brută de 6.300 de lei, diferența care depășește plafonul este de 3.300 de lei, motiv pentru care CASS este de 330 de lei, reprezentând 10% din această diferență. După scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate, baza pentru impozit este de 2.970 de lei.

Astfel, impozitul datorat este de 297 de lei, ceea ce înseamnă că reținerile totale ajung la 627 de lei. În final, pensionarul va încasa 5.673 de lei.